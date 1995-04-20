Chart Pattern Signals

Indicador Chart Pattern Strategies Signals

Versión: 1.02


Visión general

El indicador Chart Pattern Strategies Signals es un completo panel de control para MetaTrader 4 diseñado para ofrecer a los operadores una potente visión general de las posibles configuraciones de patrones gráficos en múltiples mercados. Supervisa una lista personalizable de instrumentos en tiempo real, mostrando información clara y procesable directamente en su gráfico. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los operadores manuales a identificar y organizar las señales de negociación de alta probabilidad, ahorrándole horas de exploración a través de gráficos individuales.

Características principales

  • Panel multisímbolo: Escanea una lista definida por el usuario de hasta 20 instrumentos simultáneamente, incluyendo pares de divisas, CFDs y metales preciosos como el oro (XAU/USD).

  • Visualización de señales en tiempo real: El cuadro de mandos está diseñado para ofrecer claridad y rapidez en la toma de decisiones, proporcionando todos los datos críticos que necesita para una posible operación en un solo lugar:

    • Símbolo y precio en tiempo real

    • Sesión actual (Tokio, Londres, Nueva York)

    • Patrón gráfico detectado (por ejemplo, cabeza y hombros, triángulo ascendente)

    • Señal clara de COMPRA o VENTA resaltada en color.

    • Porcentaje de ganancia (Win%) para medir la fuerza de la señal.

    • Precios límite de entrada, stop loss y objetivo sugeridos para su plan de negociación.

    • Breve nota de análisis (por ejemplo, "Ruptura de resistencia").

  • Completamente no intrusivo: Como indicador, nunca realizará operaciones por sí mismo. Sirve puramente como una herramienta de información y generación de señales, dejándole el control total de sus decisiones de trading.

  • Interfaz totalmente personalizable: Usted tiene el control total sobre la apariencia del panel. Ajuste la anchura, la altura, el espacio entre filas y columnas, los colores y el tipo de letra del panel para que se adapte perfectamente a su configuración de gráficos y a sus preferencias.

  • Rendimiento eficiente: El indicador utiliza un temporizador para refrescar los datos, asegurando que proporciona información actualizada sin sobrecargar su terminal de operaciones.

Cómo funciona

  1. Adjuntar: Cargue el indicador en cualquier gráfico de su terminal MT4.

  2. Escanear: El indicador se ejecuta en segundo plano, escaneando todos los símbolos que haya listado en los ajustes de entrada para los patrones gráficos predefinidos.

  3. Visualización: Cuando se identifica un patrón potencial, el indicador rellena instantáneamente la fila correspondiente en el tablero con el nombre del patrón, una señal de operación (COMPRA/VENTA) y los niveles de precios calculados para la entrada, stop loss y take profit.

  4. Decida: A continuación, puede utilizar esta información para realizar su propio análisis y decidir si desea entrar manualmente en la operación basándose en las señales proporcionadas.

Nota Importante: La lógica de detección de patrones en esta versión es simulada para proporcionar un marco funcional y mostrar las capacidades del indicador. Para operar en vivo, la función AnalyzePatternsForSymbol necesitaría ser programada con algoritmos robustos para cada uno de los 10 patrones gráficos.

Parámetros de entrada

  • Símbolos: Una lista separada por comas de todos los instrumentos que desea que el tablero monitoree.

  • Diseño y Estilo: Un conjunto completo de opciones para controlar el tamaño, el espaciado, los colores y la fuente del panel del salpicadero.

  • Parámetros de detección de patrones: Entradas básicas para el indicador ZigZag subyacente utilizado para ayudar a identificar los puntos de anclaje del patrón.


