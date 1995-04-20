Chart Pattern Signals

Indicador Chart Pattern Strategies Signals

Versión: 1.02





Visión general

El indicador Chart Pattern Strategies Signals es un completo panel de control para MetaTrader 4 diseñado para ofrecer a los operadores una potente visión general de las posibles configuraciones de patrones gráficos en múltiples mercados. Supervisa una lista personalizable de instrumentos en tiempo real, mostrando información clara y procesable directamente en su gráfico. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los operadores manuales a identificar y organizar las señales de negociación de alta probabilidad, ahorrándole horas de exploración a través de gráficos individuales.

Características principales

Panel multisímbolo: Escanea una lista definida por el usuario de hasta 20 instrumentos simultáneamente, incluyendo pares de divisas, CFDs y metales preciosos como el oro (XAU/USD).

Visualización de señales en tiempo real: El cuadro de mandos está diseñado para ofrecer claridad y rapidez en la toma de decisiones, proporcionando todos los datos críticos que necesita para una posible operación en un solo lugar: Símbolo y precio en tiempo real Sesión actual (Tokio, Londres, Nueva York) Patrón gráfico detectado (por ejemplo, cabeza y hombros, triángulo ascendente) Señal clara de COMPRA o VENTA resaltada en color. Porcentaje de ganancia (Win%) para medir la fuerza de la señal. Precios límite de entrada, stop loss y objetivo sugeridos para su plan de negociación. Breve nota de análisis (por ejemplo, "Ruptura de resistencia").

Completamente no intrusivo: Como indicador, nunca realizará operaciones por sí mismo. Sirve puramente como una herramienta de información y generación de señales, dejándole el control total de sus decisiones de trading.

Interfaz totalmente personalizable: Usted tiene el control total sobre la apariencia del panel. Ajuste la anchura, la altura, el espacio entre filas y columnas, los colores y el tipo de letra del panel para que se adapte perfectamente a su configuración de gráficos y a sus preferencias.

Rendimiento eficiente: El indicador utiliza un temporizador para refrescar los datos, asegurando que proporciona información actualizada sin sobrecargar su terminal de operaciones.

Cómo funciona

Adjuntar: Cargue el indicador en cualquier gráfico de su terminal MT4. Escanear: El indicador se ejecuta en segundo plano, escaneando todos los símbolos que haya listado en los ajustes de entrada para los patrones gráficos predefinidos. Visualización: Cuando se identifica un patrón potencial, el indicador rellena instantáneamente la fila correspondiente en el tablero con el nombre del patrón, una señal de operación (COMPRA/VENTA) y los niveles de precios calculados para la entrada, stop loss y take profit. Decida: A continuación, puede utilizar esta información para realizar su propio análisis y decidir si desea entrar manualmente en la operación basándose en las señales proporcionadas.

Nota Importante: La lógica de detección de patrones en esta versión es simulada para proporcionar un marco funcional y mostrar las capacidades del indicador. Para operar en vivo, la función AnalyzePatternsForSymbol necesitaría ser programada con algoritmos robustos para cada uno de los 10 patrones gráficos.

Parámetros de entrada