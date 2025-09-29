Advanced Breakout Scanner Dashboard

Verpassen Sie keine starken Ausbruchschancen mehr! Das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist ein professionelles Trading-Tool, das bis zu 28 Währungspaare in Echtzeit überwacht und gleichzeitig nach zehn einzigartigen Ausbruchsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht. Hängen Sie es an ein einzelnes Diagramm an, um einen vollständigen Überblick über den gesamten Markt zu erhalten und die besten Handels-Setups sofort zu erkennen, wenn sie entstehen.

Dies ist nicht nur ein Signalindikator, sondern ein komplettes Trading-Dashboard, das für ernsthafte Breakout-Trader entwickelt wurde. Sie erhalten klare Kauf-/Verkaufssignale mit präzisen Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielniveaus sowie eine sofortige Analyse der Ausbruchsart.

Hauptmerkmale

  • Umfassendes Multi-Pair-Scanning: Überwacht alle 28 Haupt- und Cross-Currency-Paare von einem praktischen Panel aus.

  • 10 leistungsstarke Breakout-Strategien: Nutzt eine breite Palette bewährter Strategien, von Sitzungsausbrüchen (Asien, London, New York) bis hin zu technischen Mustern (Dreiecke, Flaggen) und Volatilitätskanälen (Bollinger Bands, Keltner Channels).

  • All-in-One Handels-Panel: Das intuitive Dashboard zeigt alles an, was Sie brauchen, um fundierte Entscheidungen zu treffen:

    • Symbol & Live-Kurs: Behalten Sie den Überblick über jedes Paar.

    • Auslösende Strategie: Sehen Sie sofort, welche Strategie das Signal ausgelöst hat.

    • Klares Signal: Fett gedruckte, farbkodierte KAUF- oder VERKAUFSwarnungen.

    • Dynamische Gewinnquote: Eine integrierte Leistungsstatistik, die die historische Gewinnrate des letzten Signaltyps für dieses Paar verfolgt und Ihnen einen Vertrauensvorschuss bietet.

    • Präzise Levels: Automatisch berechnete Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielkurse.

    • Schnelle Analyse: Eine kurze Beschreibung des Ausbruchsmusters (z. B. "Bullish Session BO").

  • Vollständig anpassbar: Sie haben die vollständige Kontrolle. Aktivieren oder deaktivieren Sie jede Strategie und passen Sie alle wichtigen Parameter an, einschließlich Sitzungszeiten, Indikatorperioden, Risiko-Ertrags-Verhältnis und Dashboard-Farben.

  • Effizient und leichtgewichtig: Der Indikator ist so optimiert, dass er reibungslos läuft, ohne Ihr MT4-Terminal zu verlangsamen.

Enthaltene Strategien

  1. London Session Ausbruch

  2. Ausbruch aus der New Yorker Sitzung

  3. Asiatischer Bereich Breakout

  4. Eröffnungsbereich Breakout

  5. Vortages-Hoch-Tief-Ausbruch

  6. Bollinger Band Ausbruch

  7. Ausbruch aus dem Keltner-Kanal

  8. Donchian-Kanal-Ausbruch

  9. Flag & Pennant Pattern Breakout (vereinfacht)

  10. Triangle Pattern Breakout (vereinfacht)

Egal, ob Sie Daytrader oder Swingtrader sind, das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist das ultimative Tool, um Ihre Analyse zu rationalisieren, Ihnen stundenlange Bildschirmarbeit zu ersparen und Ihnen dabei zu helfen, die explosivsten Bewegungen des Marktes systematisch zu erfassen. Verschaffen Sie sich einen mächtigen Vorteil und übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihren Breakout-Handel!


Erweiterte Breakout Scanner Dashboard - FAQ

1. Was ist das Advanced Breakout Scanner Dashboard und für wen ist es gedacht?

Das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist ein professionelles Trading-Tool für die MT4-Plattform, das für ernsthafte Breakout-Trader entwickelt wurde, darunter sowohl Daytrader als auch Swingtrader. Es handelt sich um ein umfassendes Dashboard, das an einen einzigen Chart angehängt wird, um bis zu 28 Währungspaare in Echtzeit zu überwachen. Es sucht gleichzeitig nach 10 verschiedenen Ausbruchsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit, um Händlern zu helfen, Zeit zu sparen und systematisch die explosivsten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

2. Mit welcher Handelsplattform ist dieses Dashboard kompatibel?

In der Produktbeschreibung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Indikator für das MT4-Terminal (MetaTrader 4) entwickelt und optimiert wurde.

3. Wie funktioniert das Scannen mehrerer Paare? Muss ich einen Chart für alle 28 Paare öffnen?

Nein, das müssen Sie nicht. Ein Hauptmerkmal des Dashboards ist seine Effizienz. Sie müssen es nur mit einem einzigen Chart verbinden. Von diesem einen Chart aus überwacht das Dashboard automatisch alle 28 Haupt- und Cross-Currency-Paare, so dass Sie einen vollständigen Überblick über den gesamten Markt von einem einzigen, bequemen Panel aus haben.

4. Handelt es sich nur um einen Signalindikator, oder bietet er mehr Informationen?

Es handelt sich um ein komplettes Handels-Dashboard, nicht nur um einen einfachen Signalindikator. Er liefert nicht nur klare KAUF- oder VERKAUFSwarnungen, sondern auch präzise, automatisch berechnete Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielwerte sowie eine sofortige Analyse des Ausbruchtyps (z. B. "Bullish Session BO").

5. Können Sie die Funktion "Dynamic Win %" erklären?

Die Funktion "Dynamic Win %" ist eine integrierte Leistungsstatistik. Für jedes beliebige Signal, das auf dem Dashboard angezeigt wird, verfolgt diese Funktion die historische Gewinnrate der jüngsten Signale desselben Strategietyps für dieses spezifische Währungspaar und zeigt sie an. Dies gibt Ihnen zusätzliches Vertrauen, da es zeigt, wie dieses bestimmte Setup in der jüngsten Vergangenheit abgeschnitten hat.

6. Ich handele nur mit bestimmten Ausbruchsstrategien. Kann ich auswählen, welche davon aktiv sind?

Ja, das Dashboard ist vollständig anpassbar. Sie haben die vollständige Kontrolle über die Aktivierung oder Deaktivierung jeder der 10 enthaltenen Strategien. So können Sie den Scanner an Ihren persönlichen Handelsplan anpassen und erhalten nur Warnungen für die Setups, an denen Sie interessiert sind.

7. Wie anpassbar sind die Strategieparameter?

Das Dashboard bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Sie können alle wichtigen Parameter für die Strategien anpassen, darunter:

  • Sitzungszeiten (Asien, London, New York)

  • Indikatorperioden (z. B. für Bollinger Bands, Keltner-Kanäle)

  • Das Risiko-Ertrags-Verhältnis, das für die Berechnung der Zielebenen verwendet wird

  • Die Farben und das visuelle Erscheinungsbild des Dashboards selbst

8. Welche 10 Ausbruchsstrategien verwendet der Scanner?

Der Scanner ist so programmiert, dass er Ausbrüche aus den folgenden 10 Strategien erkennt:

  • London Session Ausbruch

  • New York Session Ausbruch

  • Asiatischer Range-Ausbruch

  • Opening Range Ausbruch

  • Hoch-Tief-Ausbruch vom Vortag

  • Bollinger Band Ausbruch

  • Ausbruch aus dem Keltner-Kanal

  • Donchian-Kanal-Ausbruch

  • Flag & Pennant Pattern Breakout (vereinfacht)

  • Triangle Pattern Breakout (vereinfacht)

9. Wird die Ausführung des Scanners bei 28 Paaren und 10 Strategien mein MT4-Terminal verlangsamen?

Laut der Beschreibung ist der Indikator so konzipiert, dass er effizient und leichtgewichtig ist. Er wurde so optimiert, dass er reibungslos läuft, ohne Ihr MT4-Terminal wesentlich zu verlangsamen, so dass Sie eine reaktionsschnelle Handelsumgebung aufrechterhalten können.

10. Werden die Signale neu gezeichnet?

Ein Ausbruchssignal wird per Definition bestätigt, sobald der Kurs ein bestimmtes Niveau (z. B. ein Sitzungshoch oder eine Trendlinie) durchbricht und darüber schließt. Sobald ein gültiges Signal generiert und auf dem Dashboard angezeigt wird, nachdem die Auslösekerze geschlossen wurde, sollte es daher fixiert sein und nicht erneut angezeigt werden.


