Major FX Signals Panel

Major FX Signal Panel (AI Trade Planner's) - Professionelles Intraday Signal Dashboard

Erschließen Sie Ihr Intraday-Handelspotenzial mit einem leistungsstarken All-in-One Signal Dashboard.

Haben Sie es satt, zwischen Charts zu wechseln und sich abzumühen, Intraday-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? Dieses Panel ist ein professioneller MetaTrader 4-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Er scannt sieben wichtige Währungspaare in Echtzeit und liefert einen vollständigen, datengestützten Handelsplan direkt auf Ihrem Chart.

Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Zuversicht. Unser intelligenter Algorithmus analysiert die Marktbedingungen unter Verwendung einer Reihe zuverlässiger Indikatoren, um klare, umsetzbare Signale zu generieren, die Ihnen Stunden der manuellen Analyse ersparen.

Hauptmerkmale

  • Multi-Währungs-Scanning: Überwacht EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD und NZDUSD gleichzeitig in einem einzigen Chart.

  • Vollständige Handelspläne: Erzeugt nicht nur ein Signal, sondern einen vollständigen Plan mit Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit-Niveau.

  • Fortgeschrittene "AI"-Signallogik: Das Kernsignal wird aus einem leistungsstarken Zusammenspiel von vier klassischen Indikatoren generiert: EMA Cross, MACD, Bollinger Bands® und Stochastic Oscillator. Ein Signal wird nur dann ausgelöst, wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen, was seine Zuverlässigkeit erhöht.

  • Analyse der Schlüsselebene: Berechnet automatisch kritische Kursniveaus und zeigt sie an, einschließlich:

    • Tägliche Unterstützung und Widerstand (basierend auf dem Hoch/Tief des Vortages)

    • Heutiger Eröffnungskurs

    • Aktuelles wöchentliches Hoch und Tief

  • Marktüberblick: Jedes Feld bietet einen umfassenden Überblick:

    • Klares Kauf-/Verkaufspfeil-Signal

    • RSI-Level in Echtzeit

    • Berechneter "Gewinnchancen"-Prozentsatz basierend auf der Übereinstimmung der Indikatoren.

    • Vordefiniertes Risiko/Belohnungs-Verhältnis

  • Entwickelt für Intraday-Trader: Optimiert für niedrigere Zeitrahmen (M30 wird empfohlen), um kurzfristige Ausbruchschancen zu nutzen.

  • Saubere und professionelle Oberfläche: Das intuitive 4-Spalten-Layout gibt Ihnen einen vollständigen Marktüberblick, ohne Ihren Chart zu überladen.

Wie funktioniert er?

Die Stärke des AI Trade Planners liegt in seinem Confluence-Algorithmus. Anstatt sich auf einen einzigen Indikator zu verlassen, wartet er darauf, dass sich mindestens zwei der vier Kernindikatoren (EMA, MACD, Bollinger Bands, Stochastic) auf eine Marktrichtung einigen. Dieser mehrschichtige Ansatz filtert schwache Signale und "Marktrauschen" heraus und präsentiert Ihnen nur Setups, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben.

Der Prozentsatz der "Gewinnchance" spiegelt dieses Zusammenspiel direkt wider - je mehr Indikatoren übereinstimmen, desto höher ist die Punktzahl, so dass Sie für jeden potenziellen Handel einen sofortigen Vertrauensmesser erhalten.

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Dieser Indikator ist das perfekte Werkzeug für:

  • Day Trader und Scalper: Die schnelle, fundierte Entscheidungen über mehrere Währungspaare hinweg treffen müssen.

  • Trader, die Wert auf Zusammenfluss legen: Wenn Sie an die Bestätigung von Signalen mit mehreren Analysetechniken glauben, automatisiert dieses Tool diesen Prozess für Sie.

  • Neuere Trader: Die einen strukturierten und datengesteuerten Ansatz zum Erlernen der Marktdynamik und zum Erstellen eines Handelsplans wünschen.

Bitte beachten Sie: Alle Parameter (Indikatoreinstellungen, ATR-Multiplikator, Risiko/Belohnungs-Verhältnis) sind in den Eingabeeinstellungen des Indikators vollständig anpassbar.

Haftungsausschluss: Der AI Multi-Currency Trade Planner ist ein leistungsstarkes Analysetool und kein Finanzberatungsdienst. Alle Signale und Handelsparameter werden durch technische Formeln generiert und garantieren keine Gewinne. Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und führen Sie Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie einen Handel eingehen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Häufig gestellte Fragen (FAQ) (Indikatoren)

1. Für welche Plattform ist dieser Indikator geeignet, und welche Währungspaare deckt er ab? Es handelt sich um einen professionellen Indikator, der ausschließlich für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er scannt und liefert gleichzeitig Signale für sieben wichtige Währungspaare in einem einzigen Chart: $EURUSD$ , $USDJPY$ , $GBPUSD$ , $USDCHF$ , $AUDUSD$ , $USDCAD$ , und $NZDUSD$ .

2. Ist die "KI" eine echte künstliche Intelligenz? Wie werden die Signale tatsächlich generiert? Der Begriff "KI" bezieht sich auf den intelligenten Konfluenz-Algorithmus des Indikators, nicht auf eine selbstlernende künstliche Intelligenz. Ein Signal wird generiert, wenn eine bestimmte Reihe von Regeln für mehrere vordefinierte technische Indikatoren übereinstimmen. Die Kernlogik erfordert, dass mindestens zwei der vier eingebauten Indikatoren (EMA Cross, MACD, Bollinger Bands® und Stochastic Oscillator) sich auf eine Marktrichtung einigen und schwächere Setups herausfiltern.

3. Was bedeutet der Prozentsatz "Gewinnchance"? Der "Winning Chance"-Prozentsatz ist eine visuelle Darstellung der Stärke des Zusammenflusses des Signals. Sie ist keine Garantie für einen erfolgreichen Handel. Ein höherer Prozentsatz zeigt an, dass mehr der Kernindikatoren für dieses bestimmte Signal übereinstimmen. Zum Beispiel zeigt ein Signal, bei dem 3 von 4 Indikatoren übereinstimmen, einen höheren Prozentsatz an als eines, bei dem nur 2 übereinstimmen, was Ihnen auf einen Blick einen Vertrauensmesser gibt.

4. Wie werden die Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Niveaus (TP) berechnet? Der Indikator generiert automatisch einen vollständigen Handelsplan, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. In der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass ein "ATR-Multiplikator" ein anpassbarer Parameter ist. Dies bedeutet, dass die SL- und TP-Niveaus auf der Grundlage der Marktvolatilität unter Verwendung des Average True Range (ATR) Indikators berechnet werden. Sie können diesen Multiplikator und das Risiko-Belohnungs-Verhältnis in den Einstellungen an Ihre persönliche Handelsstrategie anpassen.

5. Platziert das Panel automatisch Trades für mich? Nein, es handelt sich um einen technischen Indikator, nicht um einen Expert Advisor (EA) oder einen Handelsroboter. Er liefert hochwahrscheinliche Handelssignale und einen vollständigen Handelsplan direkt auf Ihrem Chart. Sie, der Händler, haben die endgültige Entscheidung, ob Sie den Handel auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen manuell ausführen möchten.

6. Welcher Zeitrahmen wird für den Einsatz des AI Trade Planners empfohlen? Der Indikator ist für den Intraday-Handel optimiert, insbesondere für das Erkennen von kurzfristigen Ausbruchsmöglichkeiten. Der empfohlene Zeitrahmen ist M30 (30-Minuten-Chart), aber er kann auch auf anderen niedrigeren Zeitrahmen verwendet werden.

7. Kann ich die Einstellungen des Indikators anpassen? Ja, der Indikator ist vollständig anpassbar. Sie können in den Eingabeeinstellungen alle wichtigen Parameter anpassen, einschließlich der Einstellungen für die Kernindikatoren (EMA, MACD usw.), den ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung und das gewünschte Risiko/Belohnungs-Verhältnis für Take-Profit-Ziele.

8. Muss ich einen Chart für alle sieben Währungspaare geöffnet haben, um Signale zu erhalten? Nein, das ist einer der Hauptvorteile des Dashboards. Sie müssen den Indikator nur an einen einzigen Chart anhängen (z.B. $EURUSD$ , M30). Das Panel scannt automatisch alle sieben Hauptwährungspaare im Hintergrund und zeigt die Signale und Marktdaten für alle in seiner intuitiven Benutzeroberfläche an.

9. Ich bin ein Anfänger im Handel. Ist dieses Tool für mich geeignet? Ja, dieses Tool ist so konzipiert, dass es für neue Händler von Vorteil ist. Es bietet einen strukturierten, datengesteuerten Ansatz für den Handel, indem es den Prozess des Scannens nach Zusammenflüssen automatisiert. Anstatt zu raten, erhalten Sie einen klaren Handelsplan (Einstieg, SL, TP), der Ihnen helfen kann, die Marktdynamik zu erlernen und disziplinierte Handelsgewohnheiten zu entwickeln.

10. Sind die Signale eine Garantie für Gewinn? Auf keinen Fall. Der Haftungsausschluss besagt eindeutig, dass es sich um ein leistungsstarkes Analyseinstrument und nicht um einen Finanzberatungsdienst handelt. Alle Signale werden auf der Grundlage technischer Formeln und vergangener Daten generiert, was keine Garantie für künftige Ergebnisse ist. Der Forex-Handel birgt ein erhebliches Risiko, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie ein angemessenes Risikomanagement betreiben und Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie einen Handel eingehen.


Empfohlene Produkte
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indikatoren
Der Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen. Der empfohlene Zeitrahmen ist М1 und die Verfallszeit ist 1,2,3 Minuten. Der Indikator ist für den automatischen und manuellen Handel geeignet. Ein mögliches Signal wird als ein Pfeil über/unter einer Kerze angegeben. Sie sollten warten, bis die Kerze geschlossen ist! Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet Handelssitzungen: TOKYO Abschnitt (Halbjahresende) Währungspaare: USD/JPY Arbeits-Zeitrahmen: M1 Verfallszeit: 1,2,3 Minuten. De
FREE
RandomWalk
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt so genannte "Random Walk"-Bänder: Er ermittelt bei jedem Balken den maximalen oder durchschnittlichen Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und mehreren sich ausdehnenden Parabolkurven, die bei einer vordefinierten Anzahl von Balken in der Vergangenheit beginnen. Wenn Sie Bollinger-Bänder oder Envelopes mögen, könnte dieser Indikator auch für Sie nützlich sein. Wie Sie vielleicht wissen, ähneln die Kursbewegungen sehr stark den Zeitreihen des Random Walk (genauer gesagt,
DSZ Mini Charts
Dariusz Szewczyk
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt ein Balkendiagramm für eine beliebige Zeitspanne und ein beliebiges Symbol an. Er ermöglicht die Umsetzung eines "Top-Down"-Investitionsansatzes. Die Charts verfügen über zahlreiche Funktionen, darunter einzigartige statistische Bänder, gerundete Zahlen, Pivots, Zählung der verstrichenen Zeit, Informationen über Aufträge, Änderung des Charts durch Anklicken, Speichern und Laden von Grafikobjekten und vieles mehr. Schlüssel-Futures Bis zu 9 Charts pro Zeile. Unbegrenzte An
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
GND Tail Candle
Nguyen Dang Giang
Indikatoren
Ein hoher oberer Schatten entsteht, wenn sich der Kurs während des Zeitraums bewegt, aber wieder zurückgeht, was ein bärisches Signal ist. Ein hoher unterer Schatten entsteht, wenn die Bären den Kurs nach unten drücken, die Bullen ihn aber wieder nach oben ziehen, was eine lange Linie oder einen langen Schatten hinterlässt. Dies wird als bullisches Signal betrachtet. Einige technische Analysten sind der Meinung, dass ein hoher oder langer Schatten bedeutet, dass die Aktie drehen oder umkehren wi
POWR Long Short Zones
Trade Indicators LLC
Indikatoren
Hätten Sie nicht gerne eine Vorwarnung, wenn der Markt von einer Hausse zu einer Baisse wechselt? Wenn sich der Hintergrund grün färbt, ist das Ihr Signal, einen Long-Handel zu platzieren, um Ihre Rentabilität zu erhöhen. Und wenn sich der Hintergrund rot färbt, raten Sie mal? Dann ist es an der Zeit, short zu gehen, um Gewinne zu erzielen. WIE ZU BENUTZEN 1. Wenn sich der Hintergrund grün färbt, ist dies der beste Ort, um Long-Positionen einzugehen. Dies ist auch ein Zeichen für einen Bullenmar
Rise Fall ATR MT4
Yu Zhang
Indikatoren
1. Was ist das? Steigende Volatilität und fallende Volatilität sind nicht dasselbe, das haben sowohl akademische Untersuchungen als auch tatsächliche Tests gezeigt. Der ursprüngliche ATR-Indikator wird berechnet, indem Aufwärts- und Abwärtsschwankungen zusammengerechnet werden. Dieser Indikator berechnet separat die steigende und die fallende Volatilität, was Ihnen hilft, den Markt besser zu verstehen. 2. Beschreibung des Indikators Für die Berechnung dieses Indikators gibt es zwei Modi, wie i
Klinger volume oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
All in one smart Smc indicator Ict mmxm
Rahul Shrikrishna Dani
Indikatoren
Liste der Merkmale 1: FVG->iFVG Auftragssperre Hohe Transaktionslinie (Persönliche Strategie) Prämienrabatt 50% und 61% Vortag Hoch Tief Hoch-Tief der Vorwoche Countdown für das Kerzenende Funktionsliste 2 : (Implementiert auf der Grundlage des Feedbacks von Community-Gruppen) Trend-Erkennung FVG, Order Block, Large Transaction Linie unter 50% Gleichgewicht ausblenden. Alle/einzelne Texte/Features ausblenden ZUKÜNFTIGE Feature-Liste (wird nur implementiert, wenn mindestens 5 Personen dies beantr
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt das Histogramm und die Pfeile im Chart an. Wenn Simple The Best Pro auf einem Chart platziert wird, identifizieren sie den Trend. Die Farbe der Pfeile kann blau oder rot sein. Die blaue Farbe steht für Aufwärtstrends und die rote Farbe für Abwärtstrends. Der Indikator bietet die Möglichkeit, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) einzustellen. Der Standardwert ist ATR. Der Indikator hat eine automatische Optimierung. Der STB ist ein einzigartiger Indikator, der die Tendenz (B
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indikatoren
Indikator für Risikomanagement und Limitüberwachung für professionelle Trader und Evaluierungskonten (Prop) Dieses Tool zeigt präzise Informationen zu Risikomanagement und Limits ausschließlich auf dem Chart an, um fokussierte Entscheidungen zu unterstützen. Der Indikator öffnet/schließt/ändert keine Trades und interferiert nicht mit Expert Advisors (EAs). Funktionen Überwachung des täglichen und gesamten Drawdowns Berechnet und zeigt täglichen und gesamten Drawdown auf Basis von Kontostand (Ba
Time and Price Line
Kang Yi Da Tian
Indikatoren
Zeigt die Ortszeit mit der von Ihnen eingestellten Zeitdifferenz an. (Sie entspricht nicht der Zeitdifferenz in 30-Minuten-Schritten.) Es wird auch eine Preislinie mit einem guten Preis angezeigt, z. B. 100.000 .100 oder .200. Die Standard-Gitterlinien werden von MT4 zusammen mit der Zeit und dem Preis angezeigt, aber sie sind sehr verwirrend, da sie zur Zeit des Brokers werden und auf halber Strecke zusammen mit dem Preis angezeigt werden. Es blendet sie aus und zeigt die Gitternetzlinien bei
Banking levels
Sergey Demin
Indikatoren
Indikator (beinhaltet Volumenprofil + Orderblöcke) - ein revolutionärer Indikator, der zwei der leistungsfähigsten Konzepte der modernen technischen Analyse kombiniert: Volumenprofile und Orderblöcke institutioneller Akteure. Mit diesem Tool können Sie sehen, was den meisten Händlern verborgen bleibt, und Sie erhalten einen bedeutenden Vorteil auf dem Markt. Die wichtigsten Vorteile des Indikators: Visualisierung von "intelligentem Geld": Zeigt deutlich die Bereiche, in denen sich große Marktte
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie den tatsächlichen Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Buy/Sell Volume Medians - Horizonta
Dynamic POC MT4
Evgeny Shevtsov
Indikatoren
Der Indikator berechnet Volumenprofile dynamisch und zeigt das Ergebnis als VAL-, VAH- und POC-Kurven an. Merkmale des Indikators Der Indikator verwendet für die Berechnungen die historischen Daten der unteren (relativ zum aktuellen) Zeitrahmen: M1 - für Zeitrahmen bis H1, M5 - für den Zeitrahmen H1, M15 - für den Zeitrahmen H4, H1 - für den Zeitrahmen D1, H4 - für den Zeitrahmen W1, D1 - für den Zeitrahmen MN. Die Farbe der DPOC-Kurvenabschnitte wird durch den Vergleich des Volumens der POC-We
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Volli v9
Vasyl Nosal
Indikatoren
Der Volli v9-Indikator basiert auf der Analyse von Zonen, die auf Volumen basieren. Das heißt, er basiert auf der Analyse, wie sich der Preis in der Nähe/in diesen Zonen verhält, ob er abprallt, sich weiterbewegt oder nicht reagiert. Der Indikator zeigt auch die Gesamtstärke der Währungen, die empfohlenen Stopps, die Trendrichtung, den Volumentrend und deren Veränderungen an. Außerdem gibt es EA. https://www.mql5.com/en/market/product/145026?source=Site+Profil Beschreibung 1) Die Pfeile. Werd
TBP All in One
Dmitry Fedoseev
5 (2)
Indikatoren
Alle Muster aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski in einem Indikator. Er zeichnet einen Pfeil nach oben oder unten, wenn ein Muster erkannt wird. Die Muster werden in der Dropdown-Liste der Variable Muster (am Anfang des Eigenschaftsfensters) ausgewählt. Der Indikator verfügt über zahlreiche externe Parameter, von denen einige für alle Muster gelten, während andere selektiv sind. Um weitere Informationen über die für das ausgewählte Muster verwendeten Parameter zu erhalt
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indikatoren
EZZ Elite Zig Zag ist ein Indikator für das MetaTrader 4 Terminal. Dieser Indikator spürt die Spitze des Trends auf der Grundlage der Marktumkehr auf und zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf dem Finanzmarkt an. EZZ Elite Zig Zag ist ein visuelles Tool, intuitiv und einfach zu verstehen und zu benutzen. Testen Sie es selbst, indem Sie es kostenlos herunterladen. Autor Paulo Rocha alle Rechte vorbehalten
VWAP Bands WTC
Stefano Cocconi
5 (1)
Indikatoren
Mein Produkt prüfen Kontaktieren Sie mich, um alle meine Dienstleistungen zu entdecken Der Indikator VWAP Volume weighted Average Price Bands ähnelt den gleitenden Durchschnitten und Bollinger Bändern. Bei diesem Indikator wird dem Volumen mehr Gewicht beigemessen. Der Indikator bietet einen guten Einblick in die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Chart. Außerdem zeigt der Indikator den fairen Wert eines Handelsinstruments an. Auf diese Weise können Forex-Händler großartige Handelsgeleg
Colored Volume
Seyed Ali Tabatabaei Lotfi
Indikatoren
Das farbige Volumen ist ein einfacher, aber nützlicher Indikator, der die Farbe des Volumens in Abhängigkeit von der Kursrichtung anzeigt. Wenn der Preis gestiegen ist, wird das Volumen in Grün angezeigt. Wenn der Preis gesunken ist, wird das Volumen in rot angezeigt. Mit diesem Indikator ist es für Händler sehr einfach, Volumenbalken auf der Grundlage von Preisbewegungen zu verfolgen. (Die Einstellungen der Volumenbalken, einschließlich Linienbreite und Farbe, können vom Händler manuell geänder
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Market Profile MT4
Piotr Stepien
Indikatoren
Das Konzept des Marktprofils wurde am Chicago Board of Trade (CBOT) vom Händler Peter Steidlmayer entwickelt und erstmals in den 1980er Jahren als CBOT-Produkt veröffentlicht. Das Marktprofil an sich ist keine eigenständige Strategie, sondern eine andere Art und Weise, wie man den Markt betrachten und bessere Handelsentscheidungen treffen kann. Sie haben einen Markt als einen Auktionsprozess gesehen, der wie jede andere Auktion von Angebot und Nachfrage beeinflusst wird, z. B. die Entwicklung de
SData
Victor Golovkov
Indikatoren
Der Signalindikator "SDATA" wird auf Basis der Standardabweichung vom einfachen gleitenden Durchschnitt im Verhältnis zur Standardabweichung berechnet. Einstellungen des Indikators: Datenbalken - Anzahl der Balken für die Berechnung Abweichung Daten - Standardabweichung. Daten glätten - Glättung der Daten Code Pfeil Kaufen - Code des Kaufsymbols Farbe Pfeil Kaufen - Farbe des Kaufsymbols Code Pfeil Verkaufen - Code für das Symbol Verkaufen Farbe Pfeil Verkauf - Farbe des Verkaufssymbols Bei der
Demand Index
PrecisionTradingSystems
Indikatoren
PTS Demand Index-Code von Precision Trading Systems Der Demand Index wurde von James Sibbet entwickelt und verwendet komplexe Programmierung, um die Interpretation von Volumen und Preis als Kombination zu erleichtern. Das Verständnis von Volumen ist nie eine einfache Aufgabe, aber dieses wunderschöne Stück Programmierung macht es sicherlich viel einfacher. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie dieser Indikator sowohl Händlern als auch Investoren nutzen kann. Divergenzen (Als führender Indika
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indikatoren
NEUJAHRESVERKAUF 2026 PREIS FÜR NUR 99 DOLLAR Wenige Exemplare zu diesem Preis vom 10. Januar bis 20. Januar MITTERNACHT Letztes Angebot Sichern Sie sich Ihr Exemplar an diesem Silvesterabend Der Preis wird nach Ablauf des Angebotszeitraums auf 150 erhöht. Full Fledged EA und Alert plus für Warnungen werden auch in diesem Angebot zusammen mit dem Kauf von Indikator zur Verfügung gestellt werden. Begrenzte Kopien nur zu diesem Preis und Ea zu. Holen Sie sich Ihre Kopie bald Alert plus für Indikat
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indikatoren
Die ersten 25 Exemplare zu $80, danach wird der Preis auf $149 erhöht (13 Exemplare übrig) Gold Signal Pro ist ein leistungsstarker MT4-Indikator, der Händlern helfen soll, starke Preisreaktionen auf dem Markt zu erkennen. Er konzentriert sich auf klare Dochtverwerfungen und zeigt an, wenn der Preis ein Niveau stark zurückweist und oft in dieselbe Richtung weitergeht. Gold Signal Pro wurde hauptsächlich für das Scalping von Gold (XAUUSD) entwickelt und funktioniert am besten auf niedrigeren Z
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Miraculous Indicator – 100 % Nicht-Repaint Forex- und Binary-Tool basierend auf dem Gann-Quadrat der Neun Dieses Video stellt den Miraculous Indicator vor, ein hochpräzises und leistungsstarkes Trading-Tool, das speziell für Forex- und binäre Optionen-Trader entwickelt wurde. Was diesen Indikator einzigartig macht, ist seine Grundlage auf dem legendären Gann-Quadrat der Neun und Ganns Gesetz der Vibration , was ihn zu einem der präzisesten Prognose-Tools im modernen Trading macht. Der Miraculous
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indikatoren
ZeusArrow Smart Liquidität Finder Smart Liquidity Finder ist ein KI-gesteuerter Indikator, der auf der Idee Your SL is My Entry basiert. Er scannt und zeichnet die wichtigsten Liquiditätsbereiche auf dem Chart und unterteilt sie in Premium- und Discount-Zonen. Er ermöglicht Ihnen, die bestmöglichen Handels-Setups zu finden und hilft Ihnen, den perfekten Einstiegskurs zu bestimmen, um zu vermeiden, dass Ihr Stop-Loss gejagt wird. Jetzt gibt es keine Verwirrung mehr darüber, wann und wo Sie einst
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator konzentriert sich auf zwei Take-Profit-Niveaus und einen sehr engen Stop-Loss. Die ganze Idee ist, den Markt in höheren Zeiträumen ab m15 und höher zu scalpieren, da diese Zeitrahmen nicht stark durch Spread und Broker-Provisionierung beeinflusst werden. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale basierend auf der Preisdivergenzstrategie, bei der er einen Kaufpfeil mit tp/sl-Niveaus zeichnet, wenn bullische Divergenzbedingungen vollständig erfüllt sind. Dasselbe gilt für Verkaufsp
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt Preisumkehrungen im Zick-Zack, wobei nur Preisaktionsanalysen und ein Donchian-Kanal verwendet werden. Es wurde speziell für den kurzfristigen Handel entwickelt, ohne dass ein Nachlackieren oder ein Backpainting erforderlich ist. Es ist ein fantastisches Werkzeug für clevere Trader, die darauf abzielen, das Timing ihrer Operationen zu verbessern. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu handeln Es biet
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indikatoren
Slayer Binary ist ein binärer Options-Ein-Kerzen-Strike-Pfeilindikator. Dieser Indikator ist nicht für diejenigen, die den Heiligen Gral suchen, da es ein unrealistischer Ansatz für den Handel im Allgemeinen ist. Der Indikator zeigt eine stabile Trefferquote an, und wenn er mit Geldmanagement und einem Tagesziel verwendet wird, ist er noch zuverlässiger. Der Indikator enthält viele Funktionen, die unten aufgeführt sind: FEATURES KEIN UMLACKIEREN: Der Indikator lackiert seine Pfeile nicht live
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indikatoren
MT5-Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegram-Kanal & Gruppe: https://t.me/bluedigitsfx VIP-Gruppenzugang: Sende den Zahlungsnachweis an unser Postfach Empfohlener Broker: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Leistungsstarker MT4-Indikator zur Erkennung von OBV-Divergenzen und Vorhersage von Marktumkehrungen Der BlueDigitsFx OBV Divergence Indikator analysiert Preis und On-Balance Volume (OBV), um bullische und bärische Dive
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige Gold-Indikator auf Kanal Handel Pullbacks und gibt genaue Einträge auf Gold und wichtige Fx Paare auf M15tf. Es hat die Fähigkeit, jede Prop Firma Challenge passieren und erhalten genaue Einträge auf Gold und wichtige fx Paare. EA FÜR PROP FIRMA UND KANAL-INDIKATOR IST KOSTENLOS ZUSAMMEN MIT DIESEM LEISTUNGSSTARKEN INDIKATOR ZUSAMMEN MIT DEM BESTEN SET-DATEI FÜR DIE ERSTEN 25 BENUTZER. Strategie-Tester Bericht ist im Kommentarbereich. INDIKATOR-FUNKTIONEN: INDIKATOR I
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den F-16 Plane Indicator vor, ein hochmodernes MT4-Tool, das Ihr Trading-Erlebnis revolutionieren wird. Inspiriert von der unvergleichlichen Geschwindigkeit und Präzision des F-16-Kampfflugzeugs kombiniert dieser Indikator fortschrittliche Algorithmen und modernste Technologie, um eine beispiellose Leistung auf den Finanzmärkten zu bieten. Mit dem F-16 Plane Indicator schweben Sie über der Konkurrenz, da er Echtzeit-Analysen liefert und äußerst präzise Trading-Signale generiert
Weitere Produkte dieses Autors
Advanced Breakout Scanner Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Verpassen Sie keine starken Ausbruchschancen mehr! Das Advanced Breakout Scanner Dashboard ist ein professionelles Trading-Tool, das bis zu 28 Währungspaare in Echtzeit überwacht und gleichzeitig nach zehn einzigartigen Ausbruchsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit sucht. Hängen Sie es an ein einzelnes Diagramm an, um einen vollständigen Überblick über den gesamten Markt zu erhalten und die besten Handels-Setups sofort zu erkennen, wenn sie entstehen. Dies ist nicht nur ein Signalindikator, s
Chart Pattern Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Chart Pattern Strategies Signals Indikator Version: 1.02 Übersicht Der Chart Pattern Strategies Signals Indicator ist ein umfassendes Dashboard für MetaTrader 4, das Händlern einen leistungsstarken Überblick über potenzielle Chartmuster-Setups auf mehreren Märkten bietet. Er überwacht eine anpassbare Liste von Instrumenten in Echtzeit und zeigt klare, umsetzbare Informationen direkt in Ihrem Chart an. Dieses Tool wurde entwickelt, um manuelle Händler bei der Identifizierung und Organisation von
Algorithmic and Quant Strategies Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Algorithmic & Quant Strategies Signals Dashboard für MT4 Bringen Sie Ihren Devisenhandel auf die nächste Stufe mit dem AQS Signals Dashboard , einem umfassenden und leistungsstarken Tool, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde. Mit diesem Indikator müssen Sie nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Charts wechseln, denn er bietet Ihnen ein zentrales, umfassendes Dashboard, das den gesamten Forex-Markt für Sie überwacht. Das AQS-Dashboard basiert auf bewährten algorithmischen und quantitati
Range Bound Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Range-Bound & Reversal-Strategien Dashboard (MT4) Handeln Sie saubere Umkehrungen mit Vertrauen. Dieser MT4-Indikator scannt 20 wichtige Instrumente in Echtzeit und ermittelt hochwahrscheinliche Gelegenheiten für Range- und Mean-Reversal-Strategien und stellt alles in einem einfachen, professionellen Dashboard dar. Warum Trader ihn lieben 10 bewährte Setups in einem Tool Support/Resistance Bounce, Bollinger Mean Reversion, RSI OB/OS, MACD Turn, Stochastic OB/OS, CCI Extreme, Daily Pivot S/R, K
Ultimate Trend Following Scanner
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Ultimativer Trendfolgescanner Sind Sie es leid, Dutzende von Charts manuell durchzublättern und verzweifelt nach dem nächsten großen Trend zu suchen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ständig die besten Einstiegsmöglichkeiten verpassen oder in unruhige, seitwärts laufende Märkte einsteigen? Die Jagd nach starken, zuverlässigen Trends ist vorbei. Wir stellen Ihnen den Ultimate Trend-Following Scanner vor - Ihre All-in-One-Kommandozentrale, um die Märkte zu dominieren. Dieses leistungsstarke Dashboa
OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
OrionFX AI Market Scanner - Ihr ultimatives Signal Dashboard Wechseln Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts. Sehen Sie den gesamten Devisenmarkt von einer einzigen, professionellen Schnittstelle. OrionFX ist ein professioneller Marktscanner, der ein leistungsfähiges Dashboard mit 24 Instrumenten mit einer Signalstrategie mit fünf Indikatoren und hohem Einfluss kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen. Er scannt den Markt in Echtzeit u
Smart Signal Generation
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Intelligente Signalerzeugung - Trend-Following Pro Dashboard - Multi-Währungs-Handelsindikator Überblick Das Trend-Following Pro Dashboard ist ein umfassender Multi-Strategie-Handelsindikator, der für ernsthafte Devisenhändler entwickelt wurde, die professionelle Analysen für 28 Hauptwährungspaare und Gold benötigen. Dieses All-in-One-Dashboard kombiniert die effektivsten Trendfolgestrategien in einer einzigen, visuell beeindruckenden Oberfläche, die klare Handelssignale, präzise Einstiegspunkte
Momentum Scan Signal Dashboard
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Scan Pro - Das ultimative Multi-Timeframe Signal Dashboard Hören Sie auf, zwischen Charts und Zeitrahmen zu wechseln. Momentum Scan Pro ist ein leistungsstarkes All-in-One-Dashboard, das den gesamten Markt nach hochwahrscheinlichen Momentum-Signalen durchsucht und Ihnen alles, was Sie für einen sicheren Handel benötigen, auf einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche bietet. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen. Er scannt bis z
Golden Trend Matrix Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Golden Trend Matrix Signals- Multi-Filter Trend & Momentum Indikator (H1/H4) Verwandeln Sie verrauschte Charts in saubere, handelbare Signale. Golden Trend Matrix Signals vereint 20 bewährte Tools in einem professionellen Dashboard und einer Signal-Engine, die für Swing-Style-Einstiege auf H1/H4 mit disziplinierten Ausstiegen entwickelt wurde. Was es kann Findet starke, aufeinander abgestimmte Trends anhand der EMA-Struktur (21/55/200). Bestätigt das Momentum mit der ADX(14)-Stärke und der Super
Momentum Matrix Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Momentum Matrix Pro - Multi-Strategy Signal Dashboard Momentum Matrix Pro ist ein leistungsstarker Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Dashboard-Indikator , der 10 bewährte Momentum-Handelsstrategien in einem professionellen Tool zusammenfasst. Scannen Sie 20 wichtige Forex-Paare + Gold (XAU/USD) in Echtzeit und erhalten Sie hochpräzise KAUF-/VERKAUF-Signale , komplett mit Win%-Backtesting, Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels - alles auf einem übersichtlichen, einfach zu bedienenden Das
Price Action Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Price Action Strategies Dashboard - Multi-Pair Signal Scanner (Kaufen/Verkaufen mit Entry, SL & TP) Das Price Action Strategies Dashboard ist ein kompletter Multi-Pair-Scanner, der 10 leistungsstarke Candlestick-Strategien erkennt und Ihnen sofort sagt, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, zusammen mit den Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus . Statt zu raten, erhalten Sie präzise Regeln, so dass Sie mit Vertrauen in die Preisentwicklung handeln können. Handelsbedingungen Das Dashboa
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Erweitertes Dashboard der Angebots- und Nachfragezone Der ultimative Multi-Symbol- und Multi-Strategie-Scanner für Price Action Trader Beschreibung Haben Sie es satt, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern und manuell nach hochwahrscheinlichen Angebots- und Nachfragezonen zu suchen? Verbringen Sie Stunden damit, Setups mit mehreren Indikatoren zu bestätigen, nur um den Einstieg zu verpassen? Das Advanced Supply & Demand Zone Dashboard ist Ihre All-in-One-Lösung. Dieser leistungsstarke Indi
Fibonacci Strategies Signals Indicator
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Fibonacci Pro Dashboard: Das ultimative 10-in-1-Handelswerkzeug Sind Sie es leid, endlos durch Dutzende von Charts zu blättern, um den perfekten Einstieg zu finden? Fällt es Ihnen schwer, mehrere Indikatoren für verschiedene Währungspaare im Auge zu behalten und dabei oft die besten Gelegenheiten zu verpassen? Das Fibonacci Pro Dashboard ist Ihre Komplettlösung. Dieser leistungsstarke All-in-One-Indikator wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Effizienz verlangen. Er überwacht jedes von
Harmonic Pattern Dashboard Signals
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Harmonic & Trend Signal Dashboard: Ihr All-in-One-Devisenhandelspanel Hören Sie auf, zwischen Dutzenden von Charts hin- und herzuwechseln und dabei hochwahrscheinliche Setups zu verpassen! Das Harmonic & Trend Signal Dashboard ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator für MetaTrader 4, der Ihnen jede Handelsmöglichkeit direkt in einem einzigen, leicht zu lesenden Panel anzeigt. Der Indikator scannt ständig bis zu 28 Haupt- und Nebenwertepaare auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und ste
Signal Master Pro
Sivakumar Subbaiya
Indikatoren
Signal Master Pro: Der führende Multi-Strategie-Handelsindikator Ein professionelles Handelssystem für MT4-Plattformen Signal Master Pro stellt ein umfassendes Trading-Ökosystem dar, das mehrere validierte Strategien in ein einziges, robustes Tool integriert. Dieses System wurde von erfahrenen Händlern für engagierte Anleger entwickelt und liefert hochwahrscheinliche Handelssignale mit außergewöhnlicher Klarheit und minimiertem Marktrauschen. Logik der Signalausführung Kaufsignal: Bei Auftreten
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension