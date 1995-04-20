Major FX Signals Panel

Major FX Signal Panel (AI Trade Planner's) - Professionelles Intraday Signal Dashboard

Erschließen Sie Ihr Intraday-Handelspotenzial mit einem leistungsstarken All-in-One Signal Dashboard.

Haben Sie es satt, zwischen Charts zu wechseln und sich abzumühen, Intraday-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden? Dieses Panel ist ein professioneller MetaTrader 4-Indikator, der Ihnen einen entscheidenden Vorteil verschafft. Er scannt sieben wichtige Währungspaare in Echtzeit und liefert einen vollständigen, datengestützten Handelsplan direkt auf Ihrem Chart.

Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Zuversicht. Unser intelligenter Algorithmus analysiert die Marktbedingungen unter Verwendung einer Reihe zuverlässiger Indikatoren, um klare, umsetzbare Signale zu generieren, die Ihnen Stunden der manuellen Analyse ersparen.

Hauptmerkmale

Multi-Währungs-Scanning: Überwacht EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD und NZDUSD gleichzeitig in einem einzigen Chart.

Vollständige Handelspläne: Erzeugt nicht nur ein Signal, sondern einen vollständigen Plan mit Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit-Niveau.

Fortgeschrittene "AI"-Signallogik: Das Kernsignal wird aus einem leistungsstarken Zusammenspiel von vier klassischen Indikatoren generiert: EMA Cross, MACD, Bollinger Bands® und Stochastic Oscillator. Ein Signal wird nur dann ausgelöst, wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen, was seine Zuverlässigkeit erhöht.

Analyse der Schlüsselebene: Berechnet automatisch kritische Kursniveaus und zeigt sie an, einschließlich: Tägliche Unterstützung und Widerstand (basierend auf dem Hoch/Tief des Vortages) Heutiger Eröffnungskurs Aktuelles wöchentliches Hoch und Tief

Marktüberblick: Jedes Feld bietet einen umfassenden Überblick: Klares Kauf-/Verkaufspfeil-Signal RSI-Level in Echtzeit Berechneter "Gewinnchancen"-Prozentsatz basierend auf der Übereinstimmung der Indikatoren. Vordefiniertes Risiko/Belohnungs-Verhältnis

Entwickelt für Intraday-Trader: Optimiert für niedrigere Zeitrahmen (M30 wird empfohlen), um kurzfristige Ausbruchschancen zu nutzen.

Saubere und professionelle Oberfläche: Das intuitive 4-Spalten-Layout gibt Ihnen einen vollständigen Marktüberblick, ohne Ihren Chart zu überladen.

Wie funktioniert er?

Die Stärke des AI Trade Planners liegt in seinem Confluence-Algorithmus. Anstatt sich auf einen einzigen Indikator zu verlassen, wartet er darauf, dass sich mindestens zwei der vier Kernindikatoren (EMA, MACD, Bollinger Bands, Stochastic) auf eine Marktrichtung einigen. Dieser mehrschichtige Ansatz filtert schwache Signale und "Marktrauschen" heraus und präsentiert Ihnen nur Setups, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben.

Der Prozentsatz der "Gewinnchance" spiegelt dieses Zusammenspiel direkt wider - je mehr Indikatoren übereinstimmen, desto höher ist die Punktzahl, so dass Sie für jeden potenziellen Handel einen sofortigen Vertrauensmesser erhalten.

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Dieser Indikator ist das perfekte Werkzeug für:

Day Trader und Scalper: Die schnelle, fundierte Entscheidungen über mehrere Währungspaare hinweg treffen müssen.

Trader, die Wert auf Zusammenfluss legen: Wenn Sie an die Bestätigung von Signalen mit mehreren Analysetechniken glauben, automatisiert dieses Tool diesen Prozess für Sie.

Neuere Trader: Die einen strukturierten und datengesteuerten Ansatz zum Erlernen der Marktdynamik und zum Erstellen eines Handelsplans wünschen.

Bitte beachten Sie: Alle Parameter (Indikatoreinstellungen, ATR-Multiplikator, Risiko/Belohnungs-Verhältnis) sind in den Eingabeeinstellungen des Indikators vollständig anpassbar.

Haftungsausschluss: Der AI Multi-Currency Trade Planner ist ein leistungsstarkes Analysetool und kein Finanzberatungsdienst. Alle Signale und Handelsparameter werden durch technische Formeln generiert und garantieren keine Gewinne. Der Devisenhandel birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und führen Sie Ihre eigene Analyse durch, bevor Sie einen Handel eingehen. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.





Häufig gestellte Fragen (FAQ) (Indikatoren)

1. Für welche Plattform ist dieser Indikator geeignet, und welche Währungspaare deckt er ab? Es handelt sich um einen professionellen Indikator, der ausschließlich für die Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er scannt und liefert gleichzeitig Signale für sieben wichtige Währungspaare in einem einzigen Chart: $EURUSD$ , $USDJPY$ , $GBPUSD$ , $USDCHF$ , $AUDUSD$ , $USDCAD$ , und $NZDUSD$ .

2. Ist die "KI" eine echte künstliche Intelligenz? Wie werden die Signale tatsächlich generiert? Der Begriff "KI" bezieht sich auf den intelligenten Konfluenz-Algorithmus des Indikators, nicht auf eine selbstlernende künstliche Intelligenz. Ein Signal wird generiert, wenn eine bestimmte Reihe von Regeln für mehrere vordefinierte technische Indikatoren übereinstimmen. Die Kernlogik erfordert, dass mindestens zwei der vier eingebauten Indikatoren (EMA Cross, MACD, Bollinger Bands® und Stochastic Oscillator) sich auf eine Marktrichtung einigen und schwächere Setups herausfiltern.

3. Was bedeutet der Prozentsatz "Gewinnchance"? Der "Winning Chance"-Prozentsatz ist eine visuelle Darstellung der Stärke des Zusammenflusses des Signals. Sie ist keine Garantie für einen erfolgreichen Handel. Ein höherer Prozentsatz zeigt an, dass mehr der Kernindikatoren für dieses bestimmte Signal übereinstimmen. Zum Beispiel zeigt ein Signal, bei dem 3 von 4 Indikatoren übereinstimmen, einen höheren Prozentsatz an als eines, bei dem nur 2 übereinstimmen, was Ihnen auf einen Blick einen Vertrauensmesser gibt.

4. Wie werden die Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Niveaus (TP) berechnet? Der Indikator generiert automatisch einen vollständigen Handelsplan, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. In der Beschreibung wird darauf hingewiesen, dass ein "ATR-Multiplikator" ein anpassbarer Parameter ist. Dies bedeutet, dass die SL- und TP-Niveaus auf der Grundlage der Marktvolatilität unter Verwendung des Average True Range (ATR) Indikators berechnet werden. Sie können diesen Multiplikator und das Risiko-Belohnungs-Verhältnis in den Einstellungen an Ihre persönliche Handelsstrategie anpassen.

5. Platziert das Panel automatisch Trades für mich? Nein, es handelt sich um einen technischen Indikator, nicht um einen Expert Advisor (EA) oder einen Handelsroboter. Er liefert hochwahrscheinliche Handelssignale und einen vollständigen Handelsplan direkt auf Ihrem Chart. Sie, der Händler, haben die endgültige Entscheidung, ob Sie den Handel auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen manuell ausführen möchten.

6. Welcher Zeitrahmen wird für den Einsatz des AI Trade Planners empfohlen? Der Indikator ist für den Intraday-Handel optimiert, insbesondere für das Erkennen von kurzfristigen Ausbruchsmöglichkeiten. Der empfohlene Zeitrahmen ist M30 (30-Minuten-Chart), aber er kann auch auf anderen niedrigeren Zeitrahmen verwendet werden.

7. Kann ich die Einstellungen des Indikators anpassen? Ja, der Indikator ist vollständig anpassbar. Sie können in den Eingabeeinstellungen alle wichtigen Parameter anpassen, einschließlich der Einstellungen für die Kernindikatoren (EMA, MACD usw.), den ATR-Multiplikator für die Stop-Loss-Berechnung und das gewünschte Risiko/Belohnungs-Verhältnis für Take-Profit-Ziele.

8. Muss ich einen Chart für alle sieben Währungspaare geöffnet haben, um Signale zu erhalten? Nein, das ist einer der Hauptvorteile des Dashboards. Sie müssen den Indikator nur an einen einzigen Chart anhängen (z.B. $EURUSD$ , M30). Das Panel scannt automatisch alle sieben Hauptwährungspaare im Hintergrund und zeigt die Signale und Marktdaten für alle in seiner intuitiven Benutzeroberfläche an.

9. Ich bin ein Anfänger im Handel. Ist dieses Tool für mich geeignet? Ja, dieses Tool ist so konzipiert, dass es für neue Händler von Vorteil ist. Es bietet einen strukturierten, datengesteuerten Ansatz für den Handel, indem es den Prozess des Scannens nach Zusammenflüssen automatisiert. Anstatt zu raten, erhalten Sie einen klaren Handelsplan (Einstieg, SL, TP), der Ihnen helfen kann, die Marktdynamik zu erlernen und disziplinierte Handelsgewohnheiten zu entwickeln.

10. Sind die Signale eine Garantie für Gewinn? Auf keinen Fall. Der Haftungsausschluss besagt eindeutig, dass es sich um ein leistungsstarkes Analyseinstrument und nicht um einen Finanzberatungsdienst handelt. Alle Signale werden auf der Grundlage technischer Formeln und vergangener Daten generiert, was keine Garantie für künftige Ergebnisse ist. Der Forex-Handel birgt ein erhebliches Risiko, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie ein angemessenes Risikomanagement betreiben und Ihre eigene Analyse durchführen, bevor Sie einen Handel eingehen.



