Price Action Signals
- Indikatoren
- Sivakumar Subbaiya
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Price Action Strategies Dashboard - Multi-Pair Signal Scanner (Kaufen/Verkaufen mit Entry, SL & TP)
Das Price Action Strategies Dashboard ist ein kompletter Multi-Pair-Scanner, der 10 leistungsstarke Candlestick-Strategien erkennt und Ihnen sofort sagt, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, zusammen mit den Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.
Statt zu raten, erhalten Sie präzise Regeln, so dass Sie mit Vertrauen in die Preisentwicklung handeln können.
✅ Handelsbedingungen
Das Dashboard wertet 10 Preisaktions-Setups aus und wandelt sie in Kauf- oder Verkaufssignale um:
- Pin Bar Reversal
- Kaufen: Langer unterer Docht, kleiner Körper am oberen Ende des Bereichs (bullischer Pin).
- Verkaufen: Langer oberer Docht, kleiner Körper am unteren Ende der Spanne (bärischer Pin).
- Innerer Balkenausbruch
- Kaufen: Die aktuelle Kerze schließt innerhalb des Bereichs der vorherigen Kerze, Tendenz steigend.
- Verkaufen: Die aktuelle Kerze schließt innerhalb des Bereichs der vorherigen Kerze, Tendenz fallend.
- Engulfing-Kerze
- Kaufen: Bullische Kerze verschlingt die vorherige bärische Kerze vollständig.
- Verkaufen: Die bärische Kerze verschlingt die vorhergehende bullische Kerze vollständig.
- Doji Umkehrung
- Kaufen: Kleiner Doji nach einer Abwärtskerze → Umkehrung nach oben.
- Verkaufen: Kleiner Doji nach einer Aufwärtskerze → Umkehrung nach unten.
- Morgen-/Abendstern
- Kaufen: Bärische Kerze → kleine Unentschlossenheitskerze → bullische Kerze.
- Verkaufen: Bullische Kerze → kleine Unentschlossenheitskerze → bärische Kerze.
- Hammer / Hanging Man
- Kaufen: Hammer mit langem unteren Schatten nahe der Trenduntergrenze.
- Verkaufen: Hanging Man / Shooting Star mit langem oberen Schatten nahe der Spitze.
- Drei weiße Soldaten / Drei schwarze Krähen
- Kaufen: Drei aufeinanderfolgende starke zinsbullische Schlusskurse, die aufwärts gerichtet sind.
- Verkaufen: Drei aufeinanderfolgende stark bärische Schlusskurse, die abwärts gerichtet sind.
- Fakey-Muster (Falscher Ausbruch)
- Kaufen: Inside bar → false break below → close back inside range.
- Verkaufen: Inside bar → false break above → close back inside range.
- Unterstützung/Widerstand-Flip (S/R-Flip)
- Kaufen: Vorheriger Widerstand wird gebrochen und erneut als Unterstützung getestet.
- Verkaufen: Vorherige Unterstützung wird durchbrochen und erneut als Widerstand getestet.
- Order Block Break
- Kaufen: Bullischer Break nach bärischer Orderblockkerze.
- Verkaufen: Baisse-Break nach einer bullischen Order-Block-Kerze.
Einstiegs-, Stop Loss- und Take Profit-Regeln
📍 Einstiegslevel
- Berechnet sich aus dem High/Low der Signalkerze plus einem ATR-Puffer.
- Kauf-Einstieg: Hoch der Signalkerze + (ATR × Puffer).
- Einstieg verkaufen: Tief der Signalkerze - (ATR × Puffer).
📍 Stop Loss (SL)
- Wird über das gegenüberliegende Ende der Signalkerze mit demselben ATR-Puffer platziert.
- Buy SL: Tief der Signalkerze - (ATR × Puffer).
- Sell SL: Hoch der Signalkerze + (ATR × Buffer).
📍 Gewinnmitnahme (TP)
- Wird anhand eines Risiko:Gewinn-Verhältnisses berechnet (Standard 1:1,5).
- Beispiel: Wenn Risiko = 20 Pips, TP = 30 Pips.
- Kauf-TP: Einstieg + (SL-Abstand × RR).
- Verkaufs-TP: Einstieg - (SL-Abstand × RR).
Beispiel Trade
🔹 EURUSD, H1-Zeitrahmen
- Engulfing Kerze erkannt (Bearish).
- Einstieg = Kerzentief - (ATR × 0,1) → 1,1230
- Stop Loss = Kerzenhoch + (ATR × 0,1) → 1,1260
- Risiko = 30 Pips
- Ziel = Einstieg - (Risiko × 1,5) → 1,1185
Ergebnis: Klares Sell-Setup mit vordefiniertem SL und TP.
✅ Warum Trader dieses Dashboard lieben
- Keine Notwendigkeit, 20+ Charts manuell zu scannen.
- Jedes Signal wird nach strengen Preisaktionsregeln ausgewertet.
- Das Dashboard zeigt sofort Kauf-/Verkaufsentscheidung, Einstieg, SL, TP und Win %.
- Das Risiko wird immer definiert, bevor ein Handel eingegangen wird.
Mit dem Price Action Strategies Dashboard sehen Sie nicht nur Candlestick-Muster - Sie erhalten einen kompletten Handelsplan mit Richtung + Einstieg + Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Q1: Auf welchen Märkten funktioniert dieser Indikator?
👉 Der Indikator funktioniert auf den Forex-Majors, Minors, Crosses und Gold (XAUUSD). Sie können auch benutzerdefinierte Symbole hinzufügen.
Q2: Welcher Zeitrahmen ist am besten geeignet?
👉 Empfohlene Timeframes: H1, H4 und Daily für zuverlässige Preisaktionssignale.
Q3: Wird das Bild wiederholt?
Nein. Die Signale basieren nur auf geschlossenen Kerzen. Einmal generiert, bleiben sie fixiert.
F4: Kann ich die Größe des Dashboards anpassen?
👉 Ja. Die Breite und Höhe der Anzeigetafel ist in den Eingaben vollständig anpassbar.
F5: Was ist "Win %"?
👉 Win % wird berechnet, indem vergangene Signale überprüft und simuliert werden, ob TP oder SL zuerst getroffen worden wären.
Q6: Eröffnet dieser Indikator automatisch Trades?
👉 Nein. Dies ist nur ein Signal-Dashboard. Für automatisches Handeln können Sie eine EA-Version anfordern.
Q7: Was wird in der Spalte Analyse angezeigt?
👉 S ie zeigt das genaue erkannte Muster (z.B. Bullish Engulf, Bearish Pin Bar) und die ATR-Periodenreferenz an.
F8: Kann ich benutzerdefinierte Symbole scannen?
👉 Ja. Sie können Ihre eigene Symbolliste in den Eingabeeinstellungen hinzufügen.
Q9: Wird MT4 dadurch langsamer?
👉 Nein. Der Scan ist optimiert und wird nur alle paar Sekunden aktualisiert.
Q10: Kann ich es für Scalping verwenden?
👉 Ja. Preisaktionsmuster eignen sich gut für Scalper auf M15-H1 und für Swing-Trader auf H4-D1.
F11: Wie werden Entry, SL und TP berechnet?
👉 Basierend auf ATR-Puffer + Candlestick High/Low mit konfigurierbarem Risiko/Belohnungs-Verhältnis.
F12: Kann ich die ATR-Einstellungen anpassen?
👉 Ja. ATR-Periode und Puffergröße sind in den Eingaben einstellbar.
Q13: Gibt es einen Alarm?
👉 Das Dashboard hebt Setups sofort hervor; Warnmeldungen mit Ton/Benachrichtigung können in zukünftigen Updates hinzugefügt werden.
F14: Kann ich einen Backtest durchführen?
👉 Ja. Sie können visuelle Backtests durchführen, indem Sie Charts verschieben oder den Strategietester im visuellen Modus verwenden.
F15: Wer sollte dies verwenden?
👉 Händler, die sich auf die Bestätigung von Preisaktionen verlassen und einen Multi-Symbol-Scanner wünschen, um Zeit zu sparen.
