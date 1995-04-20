Price Action Signals

Einstiegs-, Stop Loss- und Take Profit-Regeln

📍 Einstiegslevel

Hoch der Signalkerze + (ATR × Puffer).

Berechnet sich aus dem High/Low der Signalkerze plus einem ATR-Puffer .

📍 Stop Loss (SL)

Hoch der Signalkerze + (ATR × Buffer).

Wird über das gegenüberliegende Ende der Signalkerze mit demselben ATR-Puffer platziert.

📍 Gewinnmitnahme (TP)

Beispiel: Wenn Risiko = 20 Pips, TP = 30 Pips.

Beispiel Trade

🔹 EURUSD, H1-Zeitrahmen

Engulfing Kerze erkannt (Bearish).

Einstieg = Kerzentief - (ATR × 0,1) → 1,1230

Stop Loss = Kerzenhoch + (ATR × 0,1) → 1,1260

Risiko = 30 Pips

Ziel = Einstieg - (Risiko × 1,5) → 1,1185

Ergebnis: Klares Sell-Setup mit vordefiniertem SL und TP.

✅ Warum Trader dieses Dashboard lieben

Keine Notwendigkeit, 20+ Charts manuell zu scannen.

Jedes Signal wird nach strengen Preisaktionsregeln ausgewertet.

Das Dashboard zeigt sofort Kauf-/Verkaufsentscheidung , Einstieg , SL , TP und Win % .

Das Risiko wird immer definiert, bevor ein Handel eingegangen wird.

Mit dem Price Action Strategies Dashboard sehen Sie nicht nur Candlestick-Muster - Sie erhalten einen kompletten Handelsplan mit Richtung + Einstieg + Risikomanagement.





Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Auf welchen Märkten funktioniert dieser Indikator?

👉 Der Indikator funktioniert auf den Forex-Majors, Minors, Crosses und Gold (XAUUSD). Sie können auch benutzerdefinierte Symbole hinzufügen.

Q2: Welcher Zeitrahmen ist am besten geeignet?

👉 Empfohlene Timeframes: H1, H4 und Daily für zuverlässige Preisaktionssignale.

Q3: Wird das Bild wiederholt?

Nein. Die Signale basieren nur auf geschlossenen Kerzen. Einmal generiert, bleiben sie fixiert.

F4: Kann ich die Größe des Dashboards anpassen?

👉 Ja. Die Breite und Höhe der Anzeigetafel ist in den Eingaben vollständig anpassbar.

F5: Was ist "Win %"?

👉 Win % wird berechnet, indem vergangene Signale überprüft und simuliert werden, ob TP oder SL zuerst getroffen worden wären.

Q6: Eröffnet dieser Indikator automatisch Trades?

👉 Nein. Dies ist nur ein Signal-Dashboard. Für automatisches Handeln können Sie eine EA-Version anfordern.

Q7: Was wird in der Spalte Analyse angezeigt?

👉 S ie zeigt das genaue erkannte Muster (z.B. Bullish Engulf, Bearish Pin Bar) und die ATR-Periodenreferenz an.

F8: Kann ich benutzerdefinierte Symbole scannen?

👉 Ja. Sie können Ihre eigene Symbolliste in den Eingabeeinstellungen hinzufügen.

Q9: Wird MT4 dadurch langsamer?

👉 Nein. Der Scan ist optimiert und wird nur alle paar Sekunden aktualisiert.

Q10: Kann ich es für Scalping verwenden?

👉 Ja. Preisaktionsmuster eignen sich gut für Scalper auf M15-H1 und für Swing-Trader auf H4-D1.

F11: Wie werden Entry, SL und TP berechnet?

👉 Basierend auf ATR-Puffer + Candlestick High/Low mit konfigurierbarem Risiko/Belohnungs-Verhältnis.

F12: Kann ich die ATR-Einstellungen anpassen?

👉 Ja. ATR-Periode und Puffergröße sind in den Eingaben einstellbar.

Q13: Gibt es einen Alarm?

👉 Das Dashboard hebt Setups sofort hervor; Warnmeldungen mit Ton/Benachrichtigung können in zukünftigen Updates hinzugefügt werden.

F14: Kann ich einen Backtest durchführen?

👉 Ja. Sie können visuelle Backtests durchführen, indem Sie Charts verschieben oder den Strategietester im visuellen Modus verwenden.

F15: Wer sollte dies verwenden?

👉 Händler, die sich auf die Bestätigung von Preisaktionen verlassen und einen Multi-Symbol-Scanner wünschen, um Zeit zu sparen.

