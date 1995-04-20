Price Action Signals

Price Action Strategies Dashboard - Multi-Pair Signal Scanner (Kaufen/Verkaufen mit Entry, SL & TP)

Das Price Action Strategies Dashboard ist ein kompletter Multi-Pair-Scanner, der 10 leistungsstarke Candlestick-Strategien erkennt und Ihnen sofort sagt, ob Sie kaufen oder verkaufen sollen, zusammen mit den Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

Statt zu raten, erhalten Sie präzise Regeln, so dass Sie mit Vertrauen in die Preisentwicklung handeln können.

Handelsbedingungen

Das Dashboard wertet 10 Preisaktions-Setups aus und wandelt sie in Kauf- oder Verkaufssignale um:

  1. Pin Bar Reversal
    • Kaufen: Langer unterer Docht, kleiner Körper am oberen Ende des Bereichs (bullischer Pin).
    • Verkaufen: Langer oberer Docht, kleiner Körper am unteren Ende der Spanne (bärischer Pin).
  2. Innerer Balkenausbruch
    • Kaufen: Die aktuelle Kerze schließt innerhalb des Bereichs der vorherigen Kerze, Tendenz steigend.
    • Verkaufen: Die aktuelle Kerze schließt innerhalb des Bereichs der vorherigen Kerze, Tendenz fallend.
  3. Engulfing-Kerze
    • Kaufen: Bullische Kerze verschlingt die vorherige bärische Kerze vollständig.
    • Verkaufen: Die bärische Kerze verschlingt die vorhergehende bullische Kerze vollständig.
  4. Doji Umkehrung
    • Kaufen: Kleiner Doji nach einer Abwärtskerze → Umkehrung nach oben.
    • Verkaufen: Kleiner Doji nach einer Aufwärtskerze → Umkehrung nach unten.
  5. Morgen-/Abendstern
    • Kaufen: Bärische Kerze → kleine Unentschlossenheitskerze → bullische Kerze.
    • Verkaufen: Bullische Kerze → kleine Unentschlossenheitskerze → bärische Kerze.
  6. Hammer / Hanging Man
    • Kaufen: Hammer mit langem unteren Schatten nahe der Trenduntergrenze.
    • Verkaufen: Hanging Man / Shooting Star mit langem oberen Schatten nahe der Spitze.
  7. Drei weiße Soldaten / Drei schwarze Krähen
    • Kaufen: Drei aufeinanderfolgende starke zinsbullische Schlusskurse, die aufwärts gerichtet sind.
    • Verkaufen: Drei aufeinanderfolgende stark bärische Schlusskurse, die abwärts gerichtet sind.
  8. Fakey-Muster (Falscher Ausbruch)
    • Kaufen: Inside bar → false break below → close back inside range.
    • Verkaufen: Inside bar → false break above → close back inside range.
  9. Unterstützung/Widerstand-Flip (S/R-Flip)
    • Kaufen: Vorheriger Widerstand wird gebrochen und erneut als Unterstützung getestet.
    • Verkaufen: Vorherige Unterstützung wird durchbrochen und erneut als Widerstand getestet.
  10. Order Block Break
  • Kaufen: Bullischer Break nach bärischer Orderblockkerze.
  • Verkaufen: Baisse-Break nach einer bullischen Order-Block-Kerze.

Einstiegs-, Stop Loss- und Take Profit-Regeln

📍 Einstiegslevel

  • Berechnet sich aus dem High/Low der Signalkerze plus einem ATR-Puffer.
    • Kauf-Einstieg: Hoch der Signalkerze + (ATR × Puffer).
    • Einstieg verkaufen: Tief der Signalkerze - (ATR × Puffer).

📍 Stop Loss (SL)

  • Wird über das gegenüberliegende Ende der Signalkerze mit demselben ATR-Puffer platziert.
    • Buy SL: Tief der Signalkerze - (ATR × Puffer).
    • Sell SL: Hoch der Signalkerze + (ATR × Buffer).

📍 Gewinnmitnahme (TP)

  • Wird anhand eines Risiko:Gewinn-Verhältnisses berechnet (Standard 1:1,5).
    • Beispiel: Wenn Risiko = 20 Pips, TP = 30 Pips.
    • Kauf-TP: Einstieg + (SL-Abstand × RR).
    • Verkaufs-TP: Einstieg - (SL-Abstand × RR).

Beispiel Trade

🔹 EURUSD, H1-Zeitrahmen

  • Engulfing Kerze erkannt (Bearish).
  • Einstieg = Kerzentief - (ATR × 0,1) → 1,1230
  • Stop Loss = Kerzenhoch + (ATR × 0,1) → 1,1260
  • Risiko = 30 Pips
  • Ziel = Einstieg - (Risiko × 1,5) → 1,1185

Ergebnis: Klares Sell-Setup mit vordefiniertem SL und TP.

Warum Trader dieses Dashboard lieben

  • Keine Notwendigkeit, 20+ Charts manuell zu scannen.
  • Jedes Signal wird nach strengen Preisaktionsregeln ausgewertet.
  • Das Dashboard zeigt sofort Kauf-/Verkaufsentscheidung, Einstieg, SL, TP und Win %.
  • Das Risiko wird immer definiert, bevor ein Handel eingegangen wird.

Mit dem Price Action Strategies Dashboard sehen Sie nicht nur Candlestick-Muster - Sie erhalten einen kompletten Handelsplan mit Richtung + Einstieg + Risikomanagement.


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Q1: Auf welchen Märkten funktioniert dieser Indikator?
👉 Der Indikator funktioniert auf den Forex-Majors, Minors, Crosses und Gold (XAUUSD). Sie können auch benutzerdefinierte Symbole hinzufügen.

Q2: Welcher Zeitrahmen ist am besten geeignet?
👉 Empfohlene Timeframes: H1, H4 und Daily für zuverlässige Preisaktionssignale.

Q3: Wird das Bild wiederholt?
 Nein. Die Signale basieren nur auf geschlossenen Kerzen. Einmal generiert, bleiben sie fixiert.

F4: Kann ich die Größe des Dashboards anpassen?
👉 Ja. Die Breite und Höhe der Anzeigetafel ist in den Eingaben vollständig anpassbar.

F5: Was ist "Win %"?
👉 Win % wird berechnet, indem vergangene Signale überprüft und simuliert werden, ob TP oder SL zuerst getroffen worden wären.

Q6: Eröffnet dieser Indikator automatisch Trades?
👉 Nein. Dies ist nur ein Signal-Dashboard. Für automatisches Handeln können Sie eine EA-Version anfordern.

Q7: Was wird in der Spalte Analyse angezeigt?
👉 S ie zeigt das genaue erkannte Muster (z.B. Bullish Engulf, Bearish Pin Bar) und die ATR-Periodenreferenz an.

F8: Kann ich benutzerdefinierte Symbole scannen?
👉 Ja. Sie können Ihre eigene Symbolliste in den Eingabeeinstellungen hinzufügen.

Q9: Wird MT4 dadurch langsamer?
👉 Nein. Der Scan ist optimiert und wird nur alle paar Sekunden aktualisiert.

Q10: Kann ich es für Scalping verwenden?
👉 Ja. Preisaktionsmuster eignen sich gut für Scalper auf M15-H1 und für Swing-Trader auf H4-D1.

F11: Wie werden Entry, SL und TP berechnet?
👉 Basierend auf ATR-Puffer + Candlestick High/Low mit konfigurierbarem Risiko/Belohnungs-Verhältnis.

F12: Kann ich die ATR-Einstellungen anpassen?
👉 Ja. ATR-Periode und Puffergröße sind in den Eingaben einstellbar.

Q13: Gibt es einen Alarm?
👉 Das Dashboard hebt Setups sofort hervor; Warnmeldungen mit Ton/Benachrichtigung können in zukünftigen Updates hinzugefügt werden.

F14: Kann ich einen Backtest durchführen?
👉 Ja. Sie können visuelle Backtests durchführen, indem Sie Charts verschieben oder den Strategietester im visuellen Modus verwenden.

F15: Wer sollte dies verwenden?
👉 Händler, die sich auf die Bestätigung von Preisaktionen verlassen und einen Multi-Symbol-Scanner wünschen, um Zeit zu sparen.

Sparen Sie Stunden der Chartanalyse - Handeln Sie nur hochwahrscheinliche Price Action Setups!
👉 Laden Sie das Price Action Strategies Dashboard noch heute herunter und beginnen Sie intelligenter zu handeln.




