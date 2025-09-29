Ultimativer Trendfolgescanner

Sind Sie es leid, Dutzende von Charts manuell durchzublättern und verzweifelt nach dem nächsten großen Trend zu suchen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ständig die besten Einstiegsmöglichkeiten verpassen oder in unruhige, seitwärts laufende Märkte einsteigen? Die Jagd nach starken, zuverlässigen Trends ist vorbei.

Wir stellen Ihnen den Ultimate Trend-Following Scanner vor - Ihre All-in-One-Kommandozentrale, um die Märkte zu dominieren. Dieses leistungsstarke Dashboard für MT4 wurde sorgfältig entwickelt, um eine Sache besonders gut zu machen: die wahrscheinlichsten Trendinstrumente zu finden und Ihnen einen vollständigen, umsetzbaren Handelsplan zu erstellen.

Unser Scanner verlässt sich nicht auf einen einzigen, mangelhaften Indikator. Stattdessen schöpft er seine Kraft aus dem Zusammenspiel von vier bewährten Strategien: einem klassischen EMA-Crossover, dem ADX für die Trendstärke, dem dynamischen SuperTrend und einem reaktionsschnellen gleitenden Hull-Durchschnitt. Ein Signal wird nur dann generiert, wenn diese Kräfte zusammenkommen, und gibt Ihnen die Bestätigung, die Sie brauchen, um mit unvergleichlichem Vertrauen zu handeln.

Warum es das ultimative Werkzeug für Trend-Trader ist:

👀 Scannen Sie den gesamten Markt in Sekundenschnelle: Überwachen Sie mühelos 28 Forex-Paare und Gold (XAUUSD) von einem einzigen, übersichtlichen Dashboard aus. Hören Sie auf zu klicken und beginnen Sie zu analysieren. Verpassen Sie nie wieder einen Ausbruch bei einem übersehenen Paar!

🧠 Konfluenzsignale mit hoher Zuverlässigkeit: Schluss mit dem Rätselraten und dem emotionalen Handel. Der Algorithmus des Scanners wartet auf eine Übereinstimmung zwischen den vier integrierten Strategien, bevor er ein klares, farblich gekennzeichnetes KAUF- oder VERKAUFSSIGNAL ausgibt.

🚀 Automatisierte Handelsplanerstellung: Gehen Sie über einfache Warnungen hinaus. Für jedes Signal liefert der Scanner sofort einen präzisen Einstiegskurs , einen strategisch platzierten Stop Loss (basierend auf der Marktvolatilität) und einen berechneten Take Profit , um Ihre Gewinne zu sichern.

📊 Klarheit auf einen Blick: Die übersichtliche, professionelle Benutzeroberfläche zeigt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick. Sehen Sie sofort, welche Paare stark bullish, bearish oder in einer schwachen/neutralen Phase sind.

🔍 Totale Transparenz: Im Gegensatz zu "Black Box"-Systemen zeigt Ihnen unser Dashboard den individuellen Status jedes Indikators (EMA, ADX, SuperTrend). Dies ermöglicht es Ihnen, die Logik hinter jedem Signal zu verstehen und bietet eine zusätzliche Bestätigungsebene.

⚙️ Vollständig anpassbar an Ihren Stil: Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Trading. Jeder Parameter - von den EMA-Perioden über den ADX-Schwellenwert bis hin zum Risiko/Belohnungs-Verhältnis - ist in den Eingabeeinstellungen vollständig anpassbar, damit er perfekt zu Ihrer persönlichen Strategie passt.

Dieses Tool eignet sich perfekt für Swing Trader, Positionshändler und sogar Day Trader, die ihre Trades auf den vorherrschenden Trend im höheren Zeitrahmen ausrichten möchten. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der eine klare Anleitung sucht, oder ein erfahrener Profi, der seine Arbeitsabläufe optimieren möchte, der Ultimate Trend-Following Scanner wird ein unverzichtbarer Teil Ihres Handelsarsenals werden.

Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen. Lassen Sie die besten Gelegenheiten direkt zu Ihnen kommen. Fügen Sie den Ultimate Trend-Following Scanner noch heute zu Ihrem Chart hinzu und verändern Sie Ihr Trading für immer!





Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Ist dies ein Expert Advisor (EA)? Platziert er automatisch Trades? Nein, dies ist ein manueller Handelsindikator, kein automatisierter EA. Es ist ein leistungsstarkes Dashboard-Tool, das den Markt scannt und Ihnen Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert, einschließlich vorgeschlagener Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus. Sie haben die volle Kontrolle darüber, welche Trades Sie eingehen möchten.

2. Wird dieser Indikator neu gemalt? Nein, auf keinen Fall. Die Signale und der Status der einzelnen Indikatoren (EMA, ADX usw.) werden beim Schließen der Kerze berechnet und bestätigt. Sobald ein Signal für einen geschlossenen Balken erscheint, wird es sich nicht mehr ändern oder verschwinden. Live-Daten wie der "Preis" werden in Echtzeit aktualisiert, aber die historischen Signale sind fest.

3. Auf welchem Zeitrahmen funktioniert der Scanner am besten? Das Dashboard ist so konzipiert, dass es den zugrunde liegenden Trend auf dem H1-Zeitrahmen analysiert, was es ideal für Swing- und Daytrader macht. Sie können das Dashboard jedoch auf jedem beliebigen Chart-Zeitrahmen platzieren (z. B. M15, H4) und es wird seine Analyse immer noch auf der Grundlage seiner H1-Kernlogik durchführen.

4. Wie werden die BUY/SELL-Signale generiert? Ein Signal wird nur durch eine leistungsstarke "Confluence"-Methode erzeugt. Der Indikator prüft, ob vier verschiedene Trendfolgestrategien übereinstimmen: EMA Crossover, ADX Trend Strength, SuperTrend und der Hull Moving Average. Ein Signal wird nur angezeigt, wenn mindestens drei dieser Strategien übereinstimmen, wodurch ein höherer Bestätigungsgrad gewährleistet wird.

5. Kann ich die Liste der Symbole im Dashboard ändern? In der aktuellen Version ist das Dashboard mit einer festen Liste von 28 der beliebtesten Forex-Paare und Gold (XAUUSD) vorkonfiguriert, um eine optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Diese Liste kann in den Benutzereinstellungen nicht geändert werden.

6. Bietet der Indikator Pop-up-, Push- oder E-Mail-Benachrichtigungen? Diese Version ist als umfassender visueller Scanner konzipiert, der Ihnen auf einen Blick einen kompletten Überblick über den Markt gibt. Sie enthält derzeit keine Pop-up-, Push- oder E-Mail-Warnfunktionen.

7. Wie sollte ich die vorgeschlagenen Stop-Loss (SL)- und Take-Profit (TP)-Levels verwenden? Die SL/TP-Levels sind mathematisch berechnete Vorschläge, die auf der Marktvolatilität (unter Verwendung der ATR) und einem voreingestellten Risiko/Gewinn-Verhältnis basieren. Sie bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt für einen Handelsplan. Wir empfehlen immer, diese Niveaus mit Ihrer eigenen Analyse der wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandszonen abzugleichen.

8. Was erhalte ich nach meinem Kauf? Nach dem Kauf steht der Indikator zum Download und zur Aktivierung direkt in Ihrem MT4-Terminal unter dem Reiter "Markt" zur Verfügung. Sie erhalten die kompilierte Indikatordatei und können sie auf der von den MQL5-Lizenzregeln erlaubten Anzahl von PCs aktivieren.

9. Ist der "Win %" eine Garantie für zukünftige Gewinne? Nein. Der angezeigte "Win %" ist eine vereinfachte historische Berechnung, die auf der jüngsten Preisaktion basiert, um einen Überblick über das vergangene Trendverhalten eines Symbols zu geben. Sie sollte nur als ergänzende Information verwendet werden. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und jeder Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden.

10. Welche Art von Unterstützung bieten Sie an? Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen hervorragenden Support zu bieten. Wenn Sie Fragen zur Installation oder zu den Funktionen des Indikators haben, kontaktieren Sie uns bitte über das MQL5-Nachrichtensystem. Wir helfen Ihnen gerne, das Beste aus dem Ultimate Trend-Following Scanner herauszuholen.