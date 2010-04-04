OrionFX AI Market Scanner Signal Dashboard

OrionFX AI Market Scanner - Ihr ultimatives Signal Dashboard

Wechseln Sie nicht mehr zwischen Dutzenden von Charts. Sehen Sie den gesamten Devisenmarkt von einer einzigen, professionellen Schnittstelle.

OrionFX ist ein professioneller Marktscanner, der ein leistungsfähiges Dashboard mit 24 Instrumenten mit einer Signalstrategie mit fünf Indikatoren und hohem Einfluss kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen. Er scannt den Markt in Echtzeit und identifiziert die wahrscheinlichsten Handels-Setups, bei denen alle strategischen Komponenten übereinstimmen, und präsentiert sie in einer eleganten, zentralisierten Ansicht.

Das visuell beeindruckende Dashboard wurde von institutionellen High-End-Handelsplattformen inspiriert und bietet Ihnen einen unvergleichlichen Überblick über die Marktbedingungen und Handelsmöglichkeiten, ohne dass Sie Ihren Chart verlassen müssen. Dieses Tool übernimmt die umfangreiche Analyse für Sie, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wichtigste Merkmale

  • Modernes Dashboard in institutioneller Qualität: Eine schön gestaltete, professionelle Benutzeroberfläche, die komplexe Daten in einem übersichtlichen, intuitiven und gut lesbaren Format darstellt.

  • 24-Instrumenten-Markt-Scanner: Überwachen und analysieren Sie gleichzeitig 24 verschiedene Währungspaare in Echtzeit in einem einzigen Chart. Der Scanner nimmt Ihnen die schwere Arbeit ab, damit Sie keine Gelegenheit verpassen.

  • 5-Faktor "AI" Confluence Engine: Das Herzstück unserer Strategie. Hochwahrscheinliche Signale werden nur dann generiert, wenn fünf leistungsstarke technische Indikatoren übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Sie auf Setups mit der höchstmöglichen Konfluenz aufmerksam gemacht werden. Die Engine verwendet:

    1. Exponentielle gleitende Durchschnitte (Trend)

    2. MACD (Momentum)

    3. Bollinger Bands® (Volatilitätsausbruch)

    4. Stochastischer Oszillator (überkauft/überverkauft)

    5. Supertrend (Trend-Bestätigung)

  • Vollständige Erstellung von Handelsplänen: Für jedes Signal berechnet das Dashboard automatisch einen vollständigen Handelsplan und zeigt ihn an, einschließlich:

    • Einen präzisen Einstiegspunkt.

    • Ein volatilitätsbasierter Stop Loss (berechnet mit ATR).

    • Ein auf Risiko/Ertrag basierendes Gewinnziel.

  • Marktkontext auf einen Blick: Das Dashboard bietet einen wichtigen Kontext für Ihre Trades, indem es die wichtigsten täglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für jedes Instrument anzeigt.

  • "Winning Chance"-Zuversichtsscore: Jedes Signal wird mit einem "Winning Chance"-Prozentsatz bewertet, der Ihnen ein unmittelbares Gefühl für das Vertrauen der Strategie in das Setup vermittelt.

Wie es funktioniert

  1. Anschließen und konfigurieren: Verbinden Sie den OrionFX Market Scanner mit einem beliebigen Einzelchart und konfigurieren Sie Ihre bevorzugten Symbole und Indikatoreinstellungen.

  2. Kontinuierliches Scannen: Der Indikator beginnt mit dem Scannen aller 24 Instrumente auf dem angegebenen Zeitrahmen im Hintergrund.

  3. Signale überwachen: Beobachten Sie das Dashboard auf klare Kauf- oder Verkaufssignale. Eine hohe "Winning Chance"-Wertung deutet auf ein stärkeres Zusammentreffen von Indikatoren hin.

  4. Manuelles Ausführen: Wenn Sie ein Setup sehen, das Ihnen gefällt, nutzen Sie die automatisch generierten Einstiegs-, Stop-Loss- und Gewinnziel-Level, um Ihre manuelle Handelsausführung zu steuern.

WICHTIG: Indikator-Anforderung

Dieser Indikator verwendet die iCustom-Funktion, um einen Standard-Supertrend-Indikator aufzurufen. Damit die Spalte "Supertrend" und die Analyselogik korrekt funktionieren, MÜSSEN Sie eine kompilierte Datei Supertrend.ex4 in Ihrem Ordner MQL4/Indikatoren haben . Standardversionen dieses Indikators sind auf der MQL5-Community-Website und in anderen Forex-Foren kostenlos erhältlich.

Eingabe-Parameter

  • Analyse_TF: Der Zeitrahmen, in dem der Indikator seine Analyse durchführt.

  • Risiko_Belohnung_Verhältnis: Das Verhältnis zwischen dem potenziellen Gewinn und dem Risiko (z. B. 2,0 für ein RR von 2:1), das für die Berechnung des Zielgewinns verwendet wird.

  • ATR_SL_Multiplikator: Passt den Abstand des Stop Loss auf der Grundlage der Volatilität an.

  • Symbol-Liste: Passen Sie alle 24 Symbole, die Sie überwachen möchten, vollständig an.

  • Indikator-Einstellungen: Alle Parameter für die fünf Hauptindikatoren sind vollständig anpassbar, um die Strategie fein abzustimmen.


OrionFX AI Market Scanner - Häufig gestellte Fragen

1. F: Ist der OrionFX Market Scanner ein automatischer Handelsroboter (Expert Advisor)? Wird er Trades für mich platzieren?

A: Nein, OrionFX ist kein automatisierter Handelsroboter oder EA. Es ist ein leistungsstarkes Signal-Dashboard und Analyse-Tool. Es scannt den Markt, identifiziert hochwahrscheinliche Setups basierend auf seiner 5-Indikator-Strategie und bietet einen kompletten Handelsplan (Entry, Stop Loss, Target Profit). Die Kontrolle liegt jedoch immer bei Ihnen. Sie müssen die Trades manuell auf Ihrer Handelsplattform ausführen, basierend auf den Informationen, die das Dashboard liefert.

2. F: Meine Spalte "Supertrend" ist leer oder zeigt einen Fehler an. Was ist da los?

A: Dies ist das häufigste Einrichtungsproblem. Damit der Scanner korrekt funktioniert, benötigt er eine separate Standard-Supertrend-Indikatordatei. Sie müssen einen kompilierten Supertrend-Indikator (eine Datei mit dem Namen Supertrend.ex4 ) herunterladen und im Ordner MQL4/Indikatoren Ihrer Handelsplattform ablegen. Diese sind auf der MQL5-Community-Website und anderen Forex-Ressourcen-Websites weithin und kostenlos verfügbar.

3. F: Was bedeutet "5-Factor 'AI' Confluence"? Handelt es sich dabei um echte künstliche Intelligenz?

A: Der Begriff "'AI' Confluence Engine" bezieht sich auf die Kernlogik des Indikators, die nur dann ein Signal erzeugt, wenn fünf verschiedene technische Indikatoren übereinstimmen (in "Confluence"). Er überprüft diese vorprogrammierten Regeln systematisch in Echtzeit. Es handelt sich zwar um ein hochentwickeltes, aber regelbasiertes System, das weder maschinelles Lernen noch adaptive KI einsetzt. Die fünf Faktoren, die es analysiert, sind:

  • Trend: Exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs)

  • Momentum: MACD

  • Volatilitätsausbruch: Bollinger Bänder®

  • Überkauft/überverkauft: Stochastischer Oszillator

  • Trend-Bestätigung: Supertrend

4. F: Wie wird der Prozentsatz der "Winning Chance" berechnet?

A: Die "Winning Chance" ist ein Vertrauenswert, keine garantierte Erfolgswahrscheinlichkeit. Sie wird auf der Grundlage der Stärke und Qualität der Übereinstimmung zwischen den fünf Kernindikatoren berechnet. Zum Beispiel erhält ein Signal, bei dem der Kurs perfekt von einem Bollinger Band abprallt, der Stochastik tief überverkauft ist und der MACD stark nach oben kreuzt, eine höhere Punktzahl als ein Setup, bei dem die Bedingungen erfüllt sind, aber weniger entscheidend sind. Dies ist ein schneller visueller Leitfaden für die Stärke des Zusammenflusses eines bestimmten Signals.

5. F: Kann ich die Währungspaare und Instrumente, die das Dashboard abfragt, ändern?

A: Ja, absolut. Das Dashboard ist vollständig anpassbar. In den Eingabeparametern des Indikators finden Sie eine Liste mit 24 Symboleingaben. Sie können jedes dieser Symbole ändern, um Ihre bevorzugten Währungspaare, Indizes oder Rohstoffe zu überwachen, sofern Ihr Broker diese auf Ihrer Plattform anbietet.

6. F: Wie berechnet der Indikator den Stop Loss (SL) und den Target Profit (TP)? Kann ich sie ändern?

A: Der SL und der TP werden automatisch für jedes Signal berechnet, um einen standardisierten Handelsplan zu erstellen:

  • Stop Loss (SL): Der SL ist volatilitätsbasiert und wird anhand der Average True Range (ATR) berechnet. Sie können ihn weiter oder enger setzen, indem Sie den ATR_SL_Multiplikator in den Einstellungen anpassen.

  • Ziel-Gewinn (TP): Der TP wird auf der Grundlage des Stop-Loss und Ihres gewünschten Risiko-Ertrags-Verhältnisses berechnet. Sie können dieses Verhältnis direkt über die Eingabe Risk_Reward_Ratio festlegen (z.B. wird durch die Eingabe von 2,0 der TP auf den doppelten Abstand des SL für eine Belohnung von 2:1 festgelegt).

7. F: Auf welchem Zeitrahmen führt der Scanner seine Analyse durch? Kann ich das ändern?

A: Sie können den Zeitrahmen für die Analyse so einstellen, wie Sie es bevorzugen, unabhängig davon, an welchen Chart Sie den Indikator anhängen. Es gibt einen Eingabeparameter namens Analysis_TF, in dem Sie den Zeitrahmen (z.B. M15 , H1 , H4 , D1 , usw.) auswählen können, auf dem der Scanner alle Berechnungen und die Signalerzeugung basieren soll.

8. F: Muss ich 24 verschiedene Charts öffnen, um den Scanner zu benutzen?

A: Nein, und das ist sein Hauptvorteil. Sie müssen den OrionFX Market Scanner nur mit einem einzigen Chart verbinden. Von diesem einen Chart aus arbeitet das Dashboard im Hintergrund und scannt und analysiert alle 24 Instrumente, die Sie in den Einstellungen konfiguriert haben, was Ihnen Platz und Zeit auf dem Bildschirm spart.

9. F: Kann ich die Parameter der Kernindikatoren, wie die EMA-Perioden oder MACD-Einstellungen, anpassen?

A: Ja. Der Indikator bietet volle Kontrolle über die Parameter der Strategie. In den Eingabeparametern" finden Sie Abschnitte, in denen Sie die Einstellungen für die Exponential Moving Averages, den MACD, die Bollinger Bands®, den Stochastic Oscillator und den Supertrend anpassen können, um die Signalstrategie auf Ihren persönlichen Handelsstil abzustimmen.

10. F: Zeichnet der OrionFX-Indikator seine Signale neu auf?

A: Ein Signal wird nur beim Schließen einer Kerze bestätigt. Während sich eine Kerze noch bildet (die aktuelle, "lebende" Kerze), können sich die Marktbedingungen ändern, und ein potenzielles Signal kann erscheinen oder verschwinden, da die Indikatoren mit dem Preis schwanken. Sobald jedoch eine Kerze geschlossen wird und ein Signal offiziell auf dem Dashboard für diese geschlossene Kerze angezeigt wird, ist es bestätigt und wird nicht erneut angezeigt.



