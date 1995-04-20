Golden Trend Matrix Signals- Multi-Filter Trend & Momentum Indikator (H1/H4)

Verwandeln Sie verrauschte Charts in saubere, handelbare Signale. Golden Trend Matrix Signals vereint 20 bewährte Tools in einem professionellen Dashboard und einer Signal-Engine, die für Swing-Style-Einstiege auf H1/H4 mit disziplinierten Ausstiegen entwickelt wurde.

Was es kann

Findet starke, aufeinander abgestimmte Trends anhand der EMA-Struktur (21/55/200).

Bestätigt das Momentum mit der ADX(14)-Stärke und der SuperTrend-Richtung.

Zeitliche Abstimmung der Einstiege mit der Volatilität und dem Kontext der Mittelwertumkehr (BB, Keltner, Donchian, VWAP).

Verwaltet Ausstiege über PSAR-Flip oder ATR(14)-Trailing-Stop - nach Ihrer Wahl.

Filtert Rauschen mit RSI, MACD, Stoch, CCI, TDI, Ichimoku-Bias, Fraktalen, Heiken-Ashi, Renko-Overlay-Ansicht.

Versendet sofortige Warnungen (Popup, Ton, Push, E-Mail) mit Einstiegs-/Ausstiegshinweisen und SL/TP.

Kernlogik (einfach & streng)

Einstieg = EMA-Ausrichtung + ADX-Stärke + SuperTrend-Bestätigung

EMA-Ausrichtung: Long: EMA21 > EMA55 > EMA200 Leerverkauf: EMA21 < EMA55 < EMA200

ADX(14): Über dem vom Benutzer eingestellten Schwellenwert (z. B. 18-25), um die Trendstärke zu gewährleisten.

SuperTrend: Muss mit der Richtung des EMA-Setups zur Bestätigung übereinstimmen.

Optionale Kontextprüfungen (umschaltbar): BB/Keltner-Squeeze/Expansion, Donchian-Break, VWAP-Bias, MACD/RSI/Stoch-Harmonie, Ichimoku-Trend-Bias.

Ausstieg = PSAR-Flip oder ATR-Trail

Wählen Sie PSAR für einen schnellen Schutz oder ATR(14)-Multiple für eine sanftere Trendfolge.

Optionale Teilübernahme in der Donchian-Mitte/BB-Mitte oder auf der gegenüberliegenden VWAP-Seite.

Signale, die Sie sehen werden

KAUFEN: EMA Bull Stack + ADX ≥ Threshold + SuperTrend Bull → Kerzenschlussbestätigung.

VERKAUF: EMA bear stack + ADX ≥ Threshold + SuperTrend Bear → Kerzenschlussbestätigung.

EXITS: PSAR-Flip-Alarm, ATR-Trail-Treffer, oder optionales Gegensignal.

Enthaltene Indikatoren (20)

EMA(21/55/200), ADX(14), RSI(14), MACD, Bollinger Bands, Keltner Channel, SuperTrend, Ichimoku Cloud, Donchian Channel, VWAP, CCI(20), Stochastic(14,3,3), PSAR, ATR(14), Heiken Ashi, Renko Overlay (visuell), Fraktale, TDI.









❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Für welche Märkte kann ich Golden Flow Trend Rider verwenden?

Sie können ihn für Devisenpaare, Rohstoffe (Gold, Öl), Indizes und Kryptowährungen verwenden. Er ist für liquide Märkte auf den Zeitrahmen H1 und H4 optimiert.

2. Brauche ich alle 20 Indikatoren, um es zu benutzen?

Nein. Die Kernlogik ist einfach: EMA-Ausrichtung + ADX-Stärke + SuperTrend-Bestätigung → Einstieg.

Andere Indikatoren (MACD, RSI, Stochastik usw.) dienen als optionale Filter, die Sie je nach Ihrer Strategie ein- oder ausschalten können.

3. Wird der Indikator neu gezeichnet?

Nein. Golden Flow Trend Rider verwendet nur die Logik der geschlossenen Kerze für seine Ein- und Ausstiege. Sobald ein Signal gedruckt wird, verschwindet es nicht und wird auch nicht neu gezeichnet.

4. Kann ich Warnungen erhalten, wenn Signale erscheinen?

Ja. Sie können Popup-, Sound-, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren für:

Neue Kauf-/Verkaufssignale

Ausstiegssignale (PSAR-Flip oder ATR-Trail)

Gegenläufige Trendwechsel

5. Wie funktionieren die Ausstiege?

Der Indikator bietet zwei Ausstiegsmodi:

PSAR flip - schneller und sicherer Ausstieg.

ATR(14) Trailing Stop - sanfterer, trendgerechter Ausstieg.

Sie können einen oder beide Modi wählen.

6. Kann ich es auf niedrigeren oder höheren Zeitrahmen verwenden?

Das Hauptdesign ist für H1 und H4 Swing Trading.

Sie können es jedoch auch auf M15 für Scalping oder D1/W1 für den Positionshandel anwenden, wenn Sie die ADX/ATR-Schwellenwerte anpassen.

7. Erfolgt die Platzierung der Trades automatisch?

Nein. Golden Flow Trend Rider ist ein Indikator, kein EA.

Er gibt Ihnen Signale, Warnungen und Anleitungen auf dem Chart. Sie führen die Trades manuell aus (oder kombinieren ihn mit Ihrem eigenen EA).

8. Welches ist der beste ADX-Schwellenwert?

Standardmäßig ist ein Wert von 20-25 ein gutes Gleichgewicht, um falsche Signale zu vermeiden.

Sie können mit höheren Werten (z. B. 30) experimentieren, um eine stärkere Bestätigung bei volatilen Paaren zu erhalten.

9. Kann ich diesen Indikator für den Handel mit Prop-Firmen verwenden?

Ja. Der Indikator eignet sich gut für den Swing-Trading-Handel mit striktem Risikomanagement, so dass er für Herausforderungen geeignet ist, die Beständigkeit erfordern. Testen Sie ihn immer zuerst auf einer Demo.

10. Bekomme ich nach dem Kauf Unterstützung?

Ja. Sie erhalten:

Eine Schnellstart-Anleitung und einen Parameter-Spickzettel.

Lebenslange kostenlose Updates für diese Version.

Prioritätssupport über das MQL-Marktplatznachrichtensystem.



