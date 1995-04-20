Momentum Scan Signal Dashboard

Momentum Scan Pro - Das ultimative Multi-Timeframe Signal Dashboard

Hören Sie auf, zwischen Charts und Zeitrahmen zu wechseln. Momentum Scan Pro ist ein leistungsstarkes All-in-One-Dashboard, das den gesamten Markt nach hochwahrscheinlichen Momentum-Signalen durchsucht und Ihnen alles, was Sie für einen sicheren Handel benötigen, auf einer einzigen, übersichtlichen Oberfläche bietet.

Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und Effizienz legen. Er scannt bis zu 28 Instrumente in 5 verschiedenen Zeitrahmen gleichzeitig. Er identifiziert starke Trendfortsetzungen und -umkehrungen auf der Grundlage einer doppelten Bestätigungsstrategie, die sicherstellt, dass Sie nur Signale erhalten, die von Bedeutung sind. Vom Einstiegskurs bis zum Stop-Loss und Take-Profit wird jedes Detail für Sie berechnet und angezeigt.

## Hauptmerkmale

📈 Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Scanner Scannen Sie alle Ihre Lieblingssymbole (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.) über mehrere Timeframes (M5, M15, M30, H1, H4), ohne Ihren Hauptchart zu verlassen. Verpassen Sie nie wieder eine Gelegenheit.

🎯 Bewährte Dual-Confirmation-Strategie Unsere Strategie ist keine Blackbox. Sie verwendet eine klassische Kombination aus MACD-Crossover , der durch den RSI-Trendfilter bestätigt wird. Diese robuste Logik wurde entwickelt, um Marktgeräusche herauszufiltern und echte Momentumverschiebungen zu erfassen.

📊 Vollständige Handelssignale Jedes Signal ist umsetzbar. Das Dashboard bietet Ihnen einen präzisen Einstiegskurs , einen volatilitätsbasierten Stop-Loss (berechnet mit ATR) und ein vorberechnetes Ziel , das auf Ihrem gewünschten Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert.

💡 Dynamische "Recent Win %"-Analyse Verschaffen Sie sich einen Vorteil mit unserer integrierten Performance-Metrik. Das Dashboard berechnet automatisch die jüngste historische Gewinnrate der Strategie für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen und gibt Ihnen eine sofortige Vertrauensbewertung für jedes potenzielle Setup.

🖥️ Professionelle und übersichtliche Benutzeroberfläche Mit einem modernen, auffälligen "Fintech"-Design ist das Dashboard sowohl leistungsstark als auch einfach zu lesen. Das Dashboard ist in einem eigenen Unterfenster untergebracht, so dass Ihr Kursdiagramm nicht durcheinander gerät.

⚙️ Vollständig anpassbar Übernehmen Sie die volle Kontrolle. Passen Sie jeden Parameter an, von den MACD- und RSI-Einstellungen bis hin zum Risiko-Ertrags-Verhältnis, den Farben, Schriftarten und den spezifischen Zeitrahmen, die Sie abfragen möchten.

🔔Sofortige Alarme und Benachrichtigungen Verpassen Sie nie ein Signal. Der Indikator verfügt über Bildschirm-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen für Ihr mobiles Gerät, sobald ein neues Trading-Setup identifiziert wird.

## Wie die Strategie funktioniert

Die Logik ist einfach, transparent und effektiv:

Primäres Signal: Ein Signal wird erzeugt, wenn die MACD-Linie die Signallinie bei einer geschlossenen Kerze kreuzt. Bestätigungsfilter: Das Signal wird nur bestätigt, wenn der RSI das Momentum bestätigt. Für ein Kaufsignal muss der RSI über 50 liegen.

Für ein Verkaufssignal muss der RSI unter 50 liegen.

Dieser Ansatz mit zwei Filtern stellt sicher, dass Sie in die Richtung eines starken, bestätigten Momentums handeln und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels.

## Für wen ist dieses Tool geeignet?

Dieses Tool ist perfekt für:

Day Trader und Scalper , die nach mehr Möglichkeiten in niedrigeren Zeitrahmen suchen.

Swing Trader , die viele Paare auf der Suche nach dem perfekten H1 oder H4 Setup beobachten.

Momentum Trader , die einen zuverlässigen und effizienten Weg suchen, um ihre Strategie auszuführen.

Jeder Trader, der Zeit sparen und fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen möchte.



📌 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 1. Was ist Momentum Scan Pro?

Momentum Scan Pro ist Ihr All-in-One-Marktscanner. Er findet die besten Momentum-Handelschancen über mehrere Paare und Zeitrahmen hinweg - schnell, zuverlässig und vollautomatisch. 2. Welche Symbole und Zeitrahmen werden unterstützt?

Sie können bis zu 28 wichtige Devisenpaare, Gold (XAUUSD) und mehr über M5, M15, M30, H1 und H4 scannen - alles von einem Dashboard aus. 3. Wie funktioniert die Strategie?

Das System verwendet einen MACD-Crossover, der durch den RSI bestätigt wird. Kaufsignale werden nur ausgelöst, wenn das Momentum stark ist, und Verkaufssignale erscheinen nur, wenn der Abwärtstrend bestätigt ist. Kein Rauschen - nur saubere, starke Signale. 4. Erhalte ich automatisch Einstiegs-, Stop-Loss- und Zielwerte?

Ja! Jedes Signal enthält einen präzisen Einstiegskurs, einen ATR-basierten Stop-Loss und vorberechnete Zielniveaus, die auf dem von Ihnen gewählten Risiko-Ertrags-Verhältnis basieren. Kein Rätselraten erforderlich. 5. Kann ich die Einstellungen anpassen?

Ja, natürlich. Sie haben die Kontrolle. Passen Sie MACD, RSI, ATR, Risk:Reward, Farben, Schriftarten, Zeitrahmen - alles an. Passen Sie es an Ihren persönlichen Handelsstil an. 6. Was ist die Funktion "Recent Win %"?

Diese einzigartige Funktion zeigt Ihnen die jüngste historische Gewinnrate für jedes Paar und jeden Zeitrahmen, so dass Sie sofort wissen, welche Signale im Moment am besten funktionieren. 7. Wird mein Chart dadurch unübersichtlich?

Nein, überhaupt nicht. Das Dashboard befindet sich in einem eigenen Unterfenster mit modernem Fintech-Design. Es ist sauber, professionell und leicht zu lesen. 8. Welche Warnungen sind enthalten?

Verpassen Sie nie wieder einen Handel. Sie erhalten Sofortwarnungen auf dem Bildschirm, per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen direkt auf Ihr Mobiltelefon, sobald ein neues Signal erscheint. 9. Wer sollte Momentum Scan Pro nutzen?

Daytrader, Scalper, Swingtrader - jeder, der Zeit sparen und intelligenter handeln möchte. Ob Sie nun kurzfristig oder langfristig handeln, dieses Tool passt sich Ihrem Stil an. 10. Muss ich ein erfahrener Trader sein, um es zu nutzen?

Keine Erfahrung? Das ist kein Problem. Momentum Scan Pro ist anfängerfreundlich, aber leistungsstark genug für Profis. Es liefert Ihnen fertige Handelssignale und bietet gleichzeitig volle Anpassungsmöglichkeiten für fortgeschrittene Benutzer.



