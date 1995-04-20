Harmonic Pattern Dashboard Signals

Harmonic & Trend Signal Dashboard: Ihr All-in-One-Devisenhandelspanel

Hören Sie auf, zwischen Dutzenden von Charts hin- und herzuwechseln und dabei hochwahrscheinliche Setups zu verpassen! Das Harmonic & Trend Signal Dashboard ist ein leistungsstarker All-in-One-Indikator für MetaTrader 4, der Ihnen jede Handelsmöglichkeit direkt in einem einzigen, leicht zu lesenden Panel anzeigt. 📈

Der Indikator scannt ständig bis zu 28 Haupt- und Nebenwertepaare auf dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und stellt sicher, dass Sie immer auf die nächste Marktbewegung vorbereitet sind. Egal, ob Sie ein harmonischer Trader oder ein Trendfolger sind, dieses Dashboard deckt Sie mit seinem einzigartigen dualen Strategiesystem ab.

Hauptmerkmale

  • Duales Strategiesystem: Die primäre Engine des Indikators identifiziert leistungsstarke Harmonic Patterns. Wenn kein Muster aktiv ist, schaltet er nahtlos auf ein robustes EMA/ATR-Trendfolgemodell um, so dass Sie immer ein klares, umsetzbares Signal erhalten.

  • Umfassendes Dashboard: Sehen Sie sofort den Live-Kurs, die aktuelle Handelssitzung, das Signal (KAUFEN/VERKAUFEN), die historische Gewinnrate in % und die präzisen Limits für Einstieg, Stop Loss und Ziel für jedes Paar.

  • Multi-Symbol-Scanning: Überwacht automatisch 7 Hauptpaare und 21 Nebenpaare. Laden Sie es einfach auf einen Chart, um den gesamten Markt zu beobachten.

  • Benutzerfreundliche Visualisierung: Die Signale sind farblich gekennzeichnet (Limone für Kaufen, Rot für Verkaufen, Gelb für Neutral), um eine schnelle und mühelose Analyse zu ermöglichen.

  • Vollständig anpassbar: Alle wichtigen Parameter lassen sich leicht anpassen, einschließlich der ZigZag-Einstellungen für die Harmonischen, der EMA- und ATR-Perioden für das Trendmodell, der Panel-Farben und mehr.

  • Nicht wiederholende Logik: Die Signale werden auf der Grundlage bestätigter Kursbewegungen berechnet, sodass Sie zuverlässige Informationen erhalten, auf die Sie Ihre Handelsentscheidungen stützen können.

Wie die Strategien funktionieren

  1. Harmonic Pattern Engine (primär): Die Kernlogik des Indikators verwendet einen hochentwickelten ZigZag-Algorithmus, um die entscheidenden X-, A-, B- und C-Punkte zu erkennen. Anschließend berechnet er die potenzielle Umkehrzone (PRZ) für Gartley-Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert Ihnen präzise Einstiegs-, Stopp- und Zielwerte auf der Grundlage klassischer Fibonacci-Verhältnisse.

  2. Fallback-Trend-Modell (sekundär): Was ist, wenn bei einem Paar kein harmonisches Muster vorhanden ist? Sie sind trotzdem abgesichert. Der Indikator analysiert automatisch den Trend anhand eines 50-Perioden-EMA und die Marktvolatilität anhand einer 14-Perioden-ATR.

    • Wenn der Kurs über dem EMA liegt, erzeugt er ein KAUFEN-Signal.

    • Liegt der Kurs unter dem EMA, wird ein VERKAUFSSIGNAL generiert.

    • Stop Loss und Target werden auf intelligente Weise anhand von ATR-Multiplikatoren berechnet und passen sich automatisch an die aktuelle Marktvolatilität an.

Für wen ist es geeignet?

Dieses Tool ist perfekt für:

  • Harmonic Traders, die Zeit sparen möchten, um gültige Muster zu finden.

  • Trend Trader, die ein einfaches und effektives Multi-Paar-Signalsystem suchen.

  • Day Trader und Swing Trader, die einen vollständigen Überblick über den Markt benötigen, ohne sich zu verzetteln.

  • Jeder Trader, der informierte, datengestützte Entscheidungen effizienter treffen möchte.

Die Eingabeparameter umfassen:

  • Dashboard-Layout: Steuern Sie die Größe, Position und Farben des Panels.

  • Scan-Einstellungen: Wählen Sie den zu scannenden Zeitrahmen und konfigurieren Sie die ZigZag-Parameter.

  • Fallback-Modell: Passen Sie die EMA-Periode, ATR-Periode und die Multiplikatoren für Stop Loss und Take Profit an.

Laden Sie das Harmonic & Trend Signal Dashboard noch heute herunter und handeln Sie den Markt mit mehr Klarheit und Vertrauen als je zuvor! 🚀


