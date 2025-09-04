Ict and Smc PriceAction toolkit
- Bukola Omolola Adesina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Transformieren Sie Ihr Trading mit institutioneller Analyse
PriceActionToolKit ist ein umfassender Indikator, der die Leistungsfähigkeit der Inner Circle Trader (ICT) Methodologie und der Smart Money Concepts direkt auf Ihre MetaTrader 5 Plattform bringt. Diese All-in-One-Lösung eliminiert das Rätselraten aus Ihren Handelsentscheidungen, indem sie automatisch die wichtigsten Marktstrukturen identifiziert, die institutionelle Händler nutzen, um die Märkte zu bewegen.
🎯 Warum dieser Indikator Ihr Handelsspiel revolutionieren wird
Sehen Sie, was das kluge Geld sieht
Hören Sie auf, blind zu handeln! Dieser Indikator enthüllt die versteckten institutionellen Spuren im Markt und zeigt Ihnen genau, wo sich die großen Akteure positionieren. Sie werden endlich verstehen, warum sich die Preise so bewegen, wie sie es tun, und wie Sie Ihre Trades auf den Fluss des intelligenten Geldes abstimmen können.
Mehrdimensionale Marktanalyse
Im Gegensatz zu einfachen Indikatoren, die nur einen Aspekt der Preisbewegung anzeigen, liefert das PriceActionToolKit ein vollständiges Marktbild durch vier leistungsstarke Analysetools:
🔥 Kernfunktionen, die Ihnen einen Vorteil verschaffen
1. Marktstruktur-Analyse (ZigZag)
- Was es tut: Identifiziert automatisch signifikante Hochs und Tiefs auf dem Markt
- Wie es Ihnen hilft: Zeigt deutlich die Tendenz des Marktes und Trendwechsel an
- Handelsvorteil: Verpassen Sie nie wieder große Trendwechsel - steigen Sie frühzeitig in Trends ein und verlassen Sie sie vor Umkehrungen
2. Orderblock-Erkennung
- Was es tut: Identifiziert institutionelle Orderblöcke, in denen große Akteure große Aufträge platziert haben.
- Wie es Ihnen hilft: Zeigt Ihnen die exakten Preisniveaus, auf denen Smart Money wahrscheinlich verteidigen oder angreifen wird.
- Handelsvorteil: Handeln Sie von denselben Kursniveaus aus wie institutionelle Anleger, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Set-up eingehen.
- Intelligente Funktionen:
- Findet automatisch die letzte gegnerische Kerze vor Pausen
- Zeigt nur die relevantesten Orderblöcke an (anpassbare Menge)
- Auto-Invalidierung, wenn Orderblöcke gebrochen werden
3. Erkennung von Liquiditätsschwankungen
- Was es tut: Zeigt an, wenn der Preis über dem Höchststand oder unter dem Tiefststand nach Liquidität sucht
- Wie es Ihnen hilft: Erkennen von Manipulationsphasen vor Beginn der eigentlichen Bewegungen
- Handelsvorteil: Vermeiden Sie es, in falsche Bewegungen hineinzufallen und positionieren Sie sich für den echten institutionellen Fluss
- Visuelle Bestätigung: Deutliche "X"-Markierungen bei Liquiditätsschwapps
4. Dynamische Trendlinienanalyse
- Was es macht: Zeichnet automatisch Trendlinien, die signifikante Pivots verbinden
- Wie es Ihnen hilft: Liefert klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Ein- und Ausstiege
- Handelsvorteil: Reiten Sie mit Zuversicht auf Trends und erkennen Sie potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten
5. Break of Structure (BoS) & Change of Character (CHoCH) Labels
- Was es tut: Automatische Kennzeichnung von Marktstrukturbrüchen und Zeichenänderungen
- Wie es Ihnen hilft: Sie erkennen sofort, wenn sich die Marktstimmung ändert.
- Handelsvorteil: Frühzeitige Signale für Trendfortsetzungs- (BoS) oder Trendumkehr-Setups (CHoCH)
💡 Wie dieser Indikator Ihre Handelsentscheidungen verändert
Für Scalper und Daytrader:
- Identifizieren Sie präzise Einstiegspunkte bei institutionellen Orderblöcken
- Erkennen Sie Liquiditätsjagden für schnelle Scalping-Gelegenheiten
- Nutzen Sie Marktstrukturbrüche für trendfolgende Einstiege
- Vermeiden Sie Fallen bei falschen Ausbrüchen
Für Swing Trader:
- Verfolgen Sie wichtige Trendwechsel mit CHoCH-Signalen
- Halten Sie Positionen sicher mit Hilfe von Orderblocks (Unterstützung/Widerstand)
- Perfekter Zeitpunkt für den Einstieg mit Liquiditäts-Sweep-Bestätigungen
- Mit dynamischen Trendlinien auf Trends aufspringen
Für alle Handelsstile:
- Risikomanagement: Sie wissen genau, wo Ihre Trades ungültig sind
- Timing: Steigen Sie zu optimalen Zeitpunkten ein, wenn das intelligente Geld aktiv ist.
- Zuversicht: Handeln Sie mit institutioneller Analyse, die Ihre Entscheidungen stützt.
- Konsistenz: Beseitigen Sie emotionale Entscheidungen durch objektive Marktstrukturanalysen
⚙️ Anpassungsfunktionen
Vollständige Kontrolle über Ihre Analyse:
- Marktstruktur: Zickzack-Anzeige umschalten und Empfindlichkeit einstellen
- Blöcke bestellen: Wählen Sie, wie viele angezeigt werden sollen und passen Sie die Farben an
- Liquiditätslinien: Erkennungslänge einstellen und nach Bedarf aktivieren/deaktivieren
- Trend-Linien: Erkennungsempfindlichkeit einstellen und Farben anpassen
- Visuelles Erscheinungsbild: Passen Sie alle Farben an Ihren Handelsstil an
Saubere Schnittstelle:
- Optionale Entfernung von Wasserzeichen für professionelle Charts
- Optimierte Leistung mit intelligentem Speichermanagement
- Nicht wiederholende Signale für zuverlässiges Backtesting
🚀 Unmittelbare Vorteile, die Sie erleben werden
Woche 1:
- Hören Sie auf, Ihre Einstiege in Frage zu stellen - der Indikator zeigt Ihnen genau an, wo intelligentes Geld positioniert ist
- Vermeiden Sie gängige Handelsfallen, indem Sie Liquiditätsschwankungen erkennen, bevor sie eintreten
Woche 2-4:
- Entwickeln Sie Beständigkeit, indem Sie klare Marktstrukturregeln befolgen
- Verbessern Sie Ihre Gewinnrate, indem Sie nur Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit handeln
Monat 2+:
- Beherrschen Sie die Smart-Money-Konzepte und entwickeln Sie institutionelles Denken
- Erzielen Sie eine beständigere Rentabilität, indem Sie sich mit Market Makern abstimmen
📈 Echte Handelsanwendungen
Perfekte Einstiegsszenarien:
- Bullischer Orderblock Bounce: Der Kurs kehrt nach einem CHoCH-Signal zu einem bullischen Orderblock zurück
- Umkehrung des Liquiditätsschwungs: Der Kurs nimmt Liquidität auf und kehrt dann aus einem Orderblock zurück
- Trendlinienbruch und -wiederholung: Der Kurs durchbricht eine Trendlinie, testet sie erneut und setzt den Bruch fort
- BoS-Fortsetzung: Handel in Richtung eines Break of Structure zur Trendfortsetzung
Risikomanagement leicht gemacht:
- Orderblöcke bieten klare Invalidierungsniveaus
- Brüche in der Marktstruktur signalisieren, wenn Ihr Bias falsch ist
- Trendlinien bieten dynamische Unterstützung/Widerstand für das Positionsmanagement
🎓 Pädagogischer Wert
Dieser Indikator gibt Ihnen nicht nur Signale - er lehrt Sie, wie ein institutioneller Händler zu denken. Mit der Zeit werden Sie die Fähigkeit entwickeln, rohe Preisaktionen zu lesen und die Psychologie hinter den Marktbewegungen zu verstehen.
💎 Warum PriceActionToolKit wählen?
- Umfassend: 4 leistungsstarke Tools in einem Indikator
- Professionell: Basierend auf bewährter ICT-Methodik, die von institutionellen Händlern verwendet wird
- Anpassbar: Anpassung an jeden Handelsstil oder Zeitrahmen
- Zuverlässig: Unverfälschte Signale, denen Sie vertrauen können
- Lehrreich: Lernen Sie während des Handels mit klaren visuellen Hinweisen
- Leistung: Optimierter Code, der Ihre Plattform nicht ausbremst
🔧 Technische Daten
- Plattform: Nur MetaTrader 5
- Zeitrahmen: Alle Timeframes werden unterstützt
- Märkte: Forex, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Kryptowährungen
- Ressourcenverbrauch: Optimiert für minimale CPU- und Speichernutzung
- Kompatibilität: Funktioniert mit allen MT5-Builds
📞 Professionelle Unterstützung
Entwickler-Kontakt:
- WhatsApp: +2349131796340
- Telegramm: @Abiol_a
- E-Mail: adesinaabiola50@gmail.com
Erhalten Sie professionellen Support und lernen Sie fortgeschrittene Handelsstrategien direkt vom Entwickler.
Sind Sie bereit, wie die Institutionen zu handeln?
Laden Sie PriceActionToolKit noch heute herunter und beginnen Sie, die Märkte mit den Augen des intelligenten Geldes zu sehen. Ihr Handelskonto wird es Ihnen danken!
Haftungsausschluss: Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement.