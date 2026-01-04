ORDERBLOCK PRÄZISIONS-BUYSELL-SCANNER-INDIKATOR





Das ultimative institutionelle Trading-Tool, das aufdeckt, was professionelle Trader sehen





---





WARUM DIES DAS MÄCHTIGSTE WERKZEUG IST, DAS SIE JE BESITZEN WERDEN





VERGESSEN Sie komplizierte Indikatoren, die gemischte Signale liefern. STOPPEN Sie damit, Stunden mit der manuellen Analyse von Charts zu verschwenden. Eliminieren Sie das Rätselraten aus Ihren Handelsentscheidungen.





Der Orderblock Precision BuySell Scanner ist NICHT einfach nur ein weiterer Indikator - es ist ein komplettes Handelssystem, das Ihnen die Arbeit abnimmt. Es scannt automatisch den GESAMTEN Markt, findet die BESTEN Handelsmöglichkeiten und sagt Ihnen GENAU, wo Sie einsteigen, wo Sie Ihren Stop-Loss platzieren und wo Sie Gewinne mitnehmen sollten.





Stellen Sie sich dieses Szenario vor:





Sie wachen auf, öffnen Ihre Handelsplattform, und innerhalb von 60 Sekunden sehen Sie





- 5 BEST BUY SIGNALS für verschiedene Währungspaare

- EXAKTE EINSTIEGSKURSE für jedes Signal

- PRÄZISE STOP LOSS Niveaus (berechnet mit ATR für optimales Risikomanagement)

- GEWINNZIELE (TP1 und TP2 mit angemessenen Risiko-Ertrags-Verhältnissen)

- STRENGTH SCORE, der Ihnen zeigt, welche Signale am stärksten sind





Kein Rätselraten. Kein Stress. Nur klare, umsetzbare Handelssignale.





---





8 GRÜNDE, WARUM JEDER TRADER DIESES TOOL BRAUCHT





1. ERKENNUNG INSTITUTIONELLER ORDERBLÖCKE





Professionelle Banken und Hedgefonds handeln auf bestimmten Kursniveaus, die als "Orderblocks" bezeichnet werden. Das sind Zonen, in denen viel Geld in den Markt fließt. Unser Scanner findet diese Blöcke, BEVOR der Preis sie erreicht, und verschafft Ihnen den gleichen Vorteil wie professionellen Händlern.





2. MULTI-TIMEFRAME-BESTÄTIGUNG





Der Indikator analysiert FÜNF verschiedene Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4), um sicherzustellen, dass Sie nur Signale mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten. Keine falschen Signale mehr bei der Analyse eines einzigen Zeitrahmens!





3. VOLLSTÄNDIGES RISIKOMANAGEMENT EINGEBAUT





Jedes Signal kommt mit:





- Stop Loss: Berechnet mit ATR (Average True Range) für dynamische Risikoanpassung

- Take Profit 1: 1,5:1 Risiko:Gewinn-Verhältnis (Minimum)

- Take Profit 2: Basierend auf Liquiditätszonen und Swing-Levels

- Signalstärke: 0-100% Punktzahl, die das Vertrauensniveau anzeigt





4. MARKT-SCANNING IN ECHTZEIT





Während Sie schlafen, arbeiten oder Ihr Leben leben, ist der Scanner:





- Überwachung ALLER Währungspaare (oder Ihrer individuellen Liste)

- Analysiert jeden 5-Minuten-, 15-Minuten-, 30-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart

- Findet NUR die besten Gelegenheiten

- Warnt Sie, wenn starke Signale auftreten





5. VISUELLES TRADING LEICHT GEMACHT





Sehen Sie alles direkt auf Ihrem Chart:





- Kauf-/Verkaufspfeile an Einstiegspunkten

- Blau hervorgehobene Order-Block-Zonen

- Pivot Levels (tägliche Unterstützung und Widerstand)

- Stop-Loss-Linien in rot

- Take-Profit-Linien in blau und grün

- Täglicher Bias-Indikator, der die allgemeine Trendrichtung anzeigt





6. INTELLIGENTES WARNSYSTEM





Verpassen Sie nie einen Handel:





- Popup-Warnungen auf Ihrem Bildschirm

- Akustische Alarme, um Ihre Aufmerksamkeit zu wecken

- Expert Tab Logging mit vollständigen Signaldetails

- Alert Filtering, um eine Überlastung mit Benachrichtigungen zu verhindern





7. BENUTZERFREUNDLICHES DASHBOARD





Alles an einem Ort organisiert:





- Anzeige der Top 5 Signale mit allen Details

- Aktuelle Chartanalyse für Ihr aktives Paar

- Liquiditätszonen (tägliche Pivots, R2, S2)

- Indikator-Status (ArrZZ, Semafor-Levels)

- Scan-Fortschritt und letzte Scan-Zeit





8. VOLLSTÄNDIGE ANPASSUNG





Stellen Sie es auf IHRE Weise ein:





- Wählen Sie, welche Symbole gescannt werden sollen

- Wählen Sie die zu analysierenden Zeitrahmen

- Passen Sie die Risikoparameter an

- Anpassen von Farben und Anzeigeeinstellungen

- Aktivieren/Deaktivieren von Warnungen und Objekten





---





WIE MAN GEWINNBRINGEND HANDELT - EINFACHER 5-SCHRITTE-PROZESS





Schritt 1: INITIAL SETUP (5 Minuten)





1. Laden Sie den Indikator in einen beliebigen Chart

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "SCAN ALL".

3. Warten Sie 60 Sekunden, bis der Markt vollständig gescannt ist.

4. Überprüfen Sie die 5 besten Signale im Dashboard





Schritt 2: SIGNALAUSWAHL (2 Minuten)





Suchen Sie nach Signalen mit:





- Stärke > 70% (höher ist besser)

- Täglicher Bias Alignment (Kaufsignale mit bullischem täglichen Bias sind stärker)

- Klarer Orderblock auf dem Chart sichtbar

- Gutes Risiko:Rendite-Verhältnis (mindestens 1,5:1)





Schritt 3: HANDELSAUSFÜHRUNG (1 Minute)





1. EINSTIEG: Platzieren Sie eine Kauforder zum exakt angezeigten Einstiegskurs.

2. STOP LOSS: Platzieren Sie den Stop Loss zum angegebenen SL-Kurs.

3. TAKE PROFIT: Setzen Sie zwei TP-Orders zu den Preisen TP1 und TP2

4. POSITIONSGRÖSSE: Riskieren Sie bei jedem Handel nur 1-2% Ihres Kontos.





Schritt 4: HANDELSMANAGEMENT





1. TP1-Treffer: Schließen Sie 50 % der Position, verschieben Sie SL auf Break-even

2. TP2 Hit: Restliche Position schließen

3. Wenn SL Hit: Kleinen Verlust akzeptieren, zum nächsten Signal übergehen

4. Verschieben Sie den Stop Loss nie weiter weg





Schritt 5: PROZESS WIEDERHOLEN





1. Scannen Sie den Markt alle 4 Stunden (oder verwenden Sie den automatischen Scan alle 5 Minuten)

2. Nehmen Sie nur hochwertige Signale (Stärke > 70%)

3. Nehmen Sie nie mehr als 2-3 Trades gleichzeitig vor

4. Führen Sie ein detailliertes Handelsjournal





---





PROFITABLE HANDELSSTRATEGIEN





Strategie 1: DER KONSERVATIVE HANDEL





- Handeln Sie nur Signale mit einer Stärke von 80%+

- Handeln Sie nur während der Überschneidung von London und New York (8 AM - 12 PM EST)

- Maximal 2 Trades pro Tag

- Ziel: 3-5% monatliche Rendite





Strategie 2: DER AKTIVE HÄNDLER





- Handeln Sie alle Signale mit einer Stärke von 70%+

- Handeln Sie alle Sitzungen (Asien, London, New York)

- Maximal 5 Trades pro Tag

- Ziel: 8-12% monatliche Rendite





Strategie 3: DER SCALPER





- Nur auf M5- und M15-Signale konzentrieren

- Nur TP1 (kein TP2)

- Schnelle Ein- und Ausstiege

- Ziel: 1-2% tägliche Rendite





---





SCHLÜSSELFUNKTIONEN , MIT DENEN SIE GELD VERDIENEN





1. ArrZZ Momentum-Indikator





- Unter 30 = überverkauft (suchen Sie nach KAUF-Signalen)

- Über 70 = Überkauft (suchen Sie nach VERKAUFSSIGNALEN)

- Zwischen 30-70 = Neutral (warten Sie auf klarere Signale)





2. 3-stufiger Semafor Trend-Filter





- Ebene 1 (Fast EMA): Kurzfristige Richtung

- Stufe 2 (Medium EMA): Mittelfristiger Trend

- Stufe 3 (langsamer EMA): Langfristige Tendenz

- Alle ausgerichtet = Starker Trend = Höhere Wahrscheinlichkeit von Geschäften





3. Tägliche Pivot-Liquiditätszonen





- Pivot: Hauptkampflinie zwischen Bullen und Bären

- R2/S2: Starke Widerstands-/Unterstützungsniveaus

- Der Kurs reagiert oft auf diesen Niveaus = perfekt für Einstiege





4. Block-Retest-Einträge bestellen





- Bullischer OB: Der Kurs testet erneut das HIGH des Orderblocks = KAUFEN

- Baisse-OB: Der Kurs testet erneut das TIEF des Orderblocks = VERKAUFEN

- Dies sind institutionelle Einstiegszonen = hohe Wahrscheinlichkeit





---





SCHNELLSTARTANLEITUNG FÜR ANFÄNGER





Tag 1-3: Beobachtungsphase





1. Indikator installieren

2. Lassen Sie ihn scannen und Signale anzeigen

3. Beobachten OHNE zu handeln

4. Sehen Sie, wie sich die Signale entwickeln

5. Vertrauen in das System aufbauen





Tag 4-7: Demo-Handel





1. Demo-Konto eröffnen

2. Nehmen Sie 2-3 Signale pro Tag

3. Befolgen Sie genaue Einstiegs-, SL- und TP-Niveaus

4. Verfolgen Sie Ihre Ergebnisse

5. Passen Sie die Positionsgröße an





Woche 2+: Live-Handel





1. Beginnen Sie mit KLEINEN Positionsgrößen

2. Nehmen Sie nur die BESTEN Signale (80%+ Stärke)

3. Befolgen Sie den 5-Schritte-Prozess genau

4. Halten Sie Emotionen aus dem Handel heraus

5. Überprüfen Sie die Leistung wöchentlich





---





REGELN FÜR DAS RISIKOMANAGEMENT (NICHT VERHANDELBAR)





REGEL 1: RISKIEREN SIE NIE MEHR ALS 2% PRO HANDEL





- $10.000 Konto = $200 maximales Risiko pro Handel

- Wenn SL 50 Pips entfernt ist, Positionsgröße = $200 / 50 = $4 pro Pip





REGEL 2: MAXIMAL 3 OFFENE TRADES





- Setzen Sie Ihr Konto nie zu sehr aufs Spiel

- Wenn Sie 3 Verlustgeschäfte in Folge haben = STOPPEN Sie den Handel für den Tag





REGEL 3: TÄGLICHES VERLUSTLIMIT = 5%





- Wenn Sie 5% Ihres Kontos an einem Tag verlieren = STOPPEN SIE DEN HANDEL

- Kommen Sie morgen wieder zurück





REGEL 4: WÖCHENTLICHES GEWINNZIEL = 5-10%





- Wenn Sie 10% wöchentlichen Gewinn erreichen = STEIGEN Sie 50% vom Tisch

- Legen Sie Ihre Gewinne regelmäßig auf die Bank





---





ERWARTETE ERGEBNISSE BEI KONSEQUENTER NUTZUNG





Realistische monatliche Renditen:





- Konservatives Handeln: 3-5% pro Monat (36-60% jährlich)

- Aktives Handeln: 8-12% pro Monat (96-144% jährlich)

- Professionelles Niveau: 15-20% pro Monat (180-240% jährlich)





Erfolgsrate:





- Signalgenauigkeit: 65-75% (bei richtiger Filterung)

- Risiko:Belohnung: Mindestens 1,5:1 (oft 2:1 oder 3:1)

- Erforderliche Gewinnrate: Nur 40%, um mit 1,5:1 R:R profitabel zu sein





Zeitlicher Aufwand:





- Täglich: 15-30 Minuten für die Überprüfung der Signale

- Wöchentlich: 1 Stunde zur Überprüfung der Performance

- Monatlich: 2 Stunden für die Anpassung der Strategie





---





BONUS : FORTGESCHRITTENE HANDELSTIPPS





Tipp 1: CONFLUENCE TRADING





Nehmen Sie nur Signale an, die:





1. Order Block vorhanden ✓

2. Tägliche Pivot-Ausrichtung ✓

3. ArrZZ in Extremzone ✓

4. Hohe Signalstärke (70%+) ✓

5. Mehrfache Zeitrahmenbestätigung ✓





Tipp 2: NEWS FILTER





- Vermeiden Sie den Handel 30 Minuten vor/nach wichtigen Nachrichten

- Täglich den Wirtschaftskalender prüfen

- Wenn Sie unsicher sind, warten Sie, bis sich der Kurs nach den Nachrichten beruhigt hat.





Tipp 3: SESSION AWARENESS





- Asiatische Sitzung (7 PM - 4 AM EST): Schwankungsbreite, kleinere Bewegungen

- Londoner Sitzung (3 AM - 12 PM EST): Gute Volatilität, starke Trends

- New Yorker Sitzung (8 AM - 5 PM EST): Höchste Volatilität, beste Signale

- Überschneidung (8 AM - 12 PM EST): Maximale Volatilität, bester Handel





---





FAZIT : WARUM DIES ALLES ÄNDERT





Die meisten Trader scheitern, weil sie:





1. nicht wissen, WO sie einsteigen sollen

2. nicht wissen, WO sie Stopps setzen sollen

3. Ich weiß nicht, WO ich Gewinne mitnehmen soll

4. Overtrade von minderwertigen Setups

5. Entscheidungen von Emotionen bestimmen lassen





Der Orderblock Precision BuySell Scanner löst ALLE diese Probleme durch:





1. Ihnen genaue Einstiegspunkte anzeigt

2. BERECHNUNG optimaler Stop-Losses

3. Festlegen der richtigen Gewinnziele

4. Filtern nur hochwertiger Signale

5. ENTFERNUNG emotionaler Entscheidungen





---





LEGEN SIE NOCH HEUTE LOS





Hören Sie auf, sich mit komplizierten Analysen abzumühen.

Verlieren Sie kein Geld mehr durch Spekulationsgeschäfte.

Fangen Sie an zu handeln, wie die Profis es tun.





Der Markt kümmert sich nicht um Ihre Hoffnungen, Träume oder Analysen. Er achtet nur auf die Preisentwicklung und die Liquidität. Mit diesem Tool können Sie nicht nur raten - Sie handeln auf demselben Niveau wie Banken und Institutionen.





Ihre Reise zu beständiger Rentabilität beginnt mit einem Klick.





---





"Gib mir sechs Stunden, um einen Baum zu fällen, und ich werde die ersten vier damit verbringen, die Axt zu schärfen." - Abraham Lincoln





Schärfen Sie Ihr Handelsbeil noch heute. Der Orderblock Precision BuySell Scanner ist diese geschärfte Axt.





Klicken. Scannen. Handeln. Profitieren.