Reversal regression indicator
- Indikatoren
- Marrion Netondo Wabomba
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 15
Multi Kernel Regression Indikator MT5
Professionelles Trendfolgesystem ohne Regression mit 17 fortschrittlichen Kernel-Funktionen
Übersicht
Der Multi Kernel Regression Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das fortschrittliche statistische Kernel-Regressionsmethoden auf Kursdaten anwendet und Händlern einen starken Vorteil bei der Identifizierung von Trends und potenziellen Umkehrpunkten bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bietet die Kernel-Regression eine adaptive Glättung, die intelligent auf die Marktdynamik reagiert und dabei eine außergewöhnliche Klarheit bewahrt.
Hauptmerkmale
✅ 17 professionelle Kernel-Funktionen:
- Dreieckig, Gauß, Epanechnikov
- Logistisch, Log-Logistisch, Kosinus
- Sinc, Laplace, Quartisch
- Parabolisch, Exponential, Silverman
- Cauchy, Tent, Welle, Leistung, Morters
✅ Zwei Betriebsmodi:
- Repaint-Modus: Adaptive Berechnungen in Echtzeit für Live-Analysen
- Nicht-Repaint-Modus: Feste historische Signale für Backtesting und Strategieentwicklung
✅ Erweitertes Dashboard-Panel:
- Echtzeit-Signalanzeige (BUY/SELL/NEUTRAL)
- Marktstimmungsindikator (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL)
- Verfolgung der letzten Pfeilrichtung
- Aktueller Kernel-MA-Wert
- Signalpreisverfolgung
- 4 dynamische Kursziele basierend auf ATR-Berechnungen
✅ Anpassbare visuelle Signale:
- Konfigurierbare Pfeilindikatoren mit einstellbarer Größe
- Anpassbare Pfeilcodes (233/234 Standard)
- Optionale "Auf"/"Ab"-Textbeschriftungen
- Flexible Positionierung (Hoch/Tief oder preisbasiert)
- Mehrere Methoden zur Abstandsberechnung (Pips, ATR%, Punkte)
✅ Professionelles farbkodiertes Liniensystem:
- Bullischer Trend: Grüne Linien
- Abwärtstrend: Rote Linien
- Dynamische Farbumschaltung je nach Trendrichtung
- Optionale Abweichungsbänder mit unabhängiger Färbung
✅ Hochgradig konfigurierbar:
- Einstellbare Bandbreite (1-500)
- Mehrere Preisquellen (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted)
- Abweichungsmultiplikator für Bänder
- Anpassbare Linienstile (Vollton, Strich, Punkt)
- Flexible Etikettengrößen (Winzig, Klein, Normal, Groß, Riesig)
Wie es funktioniert
Die Kernelregression ist eine nichtparametrische Technik, die die bedingte Preiserwartung durch Anwendung von Kernel-Gewichtungsfunktionen schätzt. Dadurch entsteht ein adaptiver gleitender Durchschnitt, der:
- Die Verzögerung reduziert: Reagiert schneller auf echte Marktbewegungen
- Rauschen filtert: Zufällige Kursschwankungen glättet
- Bewahrt Trends: Behält die Trendrichtung mit minimaler Verzerrung bei
- Passt sich dynamisch an: Passt die Empfindlichkeit an die Marktbedingungen an
Signalerzeugung
Kaufsignale werden generiert, wenn:
- Die Kernel-Regressionslinie kehrt von abwärts nach aufwärts um
- durch eine Talbildung in der geglätteten Preiskurve bestätigt wird
- Ein Pfeil erscheint unterhalb der Kerze (anpassbar)
Verkaufssignale werden generiert, wenn:
- Die Kernel-Regressionslinie kehrt von oben nach unten um
- Bestätigt durch eine Spitzenbildung in der geglätteten Preiskurve
- Ein Pfeil erscheint oberhalb der Kerze (anpassbar)
Dashboard-Informationen
Das umfassende Dashboard zeigt an:
- Signalstatus: Aktuelles Marktsignal (KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL)
- Stimmungslage: Gesamtmarktrichtung (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL)
- Letzter Pfeil: Richtung des letzten Signalpfeils
- Kernel MA: Aktueller geglätteter Kurswert
- Signal Preis: Preisniveau, bei dem das letzte Signal generiert wurde
- Kursziele: Vier progressive Zielniveaus auf Basis der ATR
Kursziel-Berechnungen
Der Indikator berechnet automatisch vier Kursprojektionsebenen:
- Ziel 1: Signalpreis ± (ATR × 1,0)
- Ziel 2: Signalpreis ± (ATR × 1,618) - Goldener Schnitt
- Ziel 3: Signalpreis ± (ATR × 2,0)
- Ziel 4: Signalpreis ± (ATR × 2,618) - Erweiterter Goldener Schnitt
Diese Ziele passen sich der Marktvolatilität an und bieten realistische Gewinnmitnahmezonen.
Dashboard Positionierung
Wählen Sie aus vier Eckpositionen:
- Oben rechts (Standard)
- Oben links
- Unten rechts
- Unten links
Passen Sie den X- und Y-Versatz für eine perfekte Platzierung auf Ihrem Diagramm an.
Empfohlene Einstellungen
Für Scalping (M1-M5):
- Bandbreite: 8-12
- Kernel: Laplace oder Gauß
- Wiederholungsmodus: Aktiviert
Für Day Trading (M15-H1):
- Bandbreite: 14-20
- Kernel: Laplace oder Epanechnikov
- Wiederholungsmodus: Wahlweise
Für Swing Trading (H4-D1):
- Bandbreite: 20-30
- Kernel: Gauß oder Silverman
- Nicht-Repaint-Modus: Empfohlen
Für Backtesting:
- Verwenden Sie immer den Non-Repaint-Modus
- Bandbreite: 14-21
- Jeder Kernel basierend auf den Testergebnissen
Warum sollten Sie sich für die Multi-Kernel-Regression entscheiden?
Im Gegensatz zu gleitenden Standarddurchschnitten, die einheitliche Gewichte anwenden, ist die Kernel-Regression:
- gewichtet nahe beieinander liegende Datenpunkte auf der Grundlage ausgeklügelter mathematischer Funktionenauf intelligente Weise
- Reduziert falsche Signale durch hervorragende Rauschfilterung
- Behält die Sensibilität für echte Marktumkehrungen bei
- Bietet Vielseitigkeit mit 17 verschiedenen Kernel-Funktionen für unterschiedliche Marktbedingungen
- Sorgt für Transparenz mit klaren visuellen Signalen und einem umfassenden Dashboard
Installation & Verwendung
- Herunterladen und in Ihren MT5-Indikatoren-Ordner kopieren
- Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator
- Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart
- Konfigurieren Sie die Einstellungen je nach Ihrem Handelsstil
- Aktivieren/Deaktivieren Sie das Dashboard nach Bedarf
- Alarmeinstellungen für Signalbenachrichtigungen festlegen
Kompatibel mit
- Alle Währungspaare (Forex)
- Indizes (SPX, NASDAQ, DAX, usw.)
- Rohstoffe (Gold, Silber, Öl, etc.)
- Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, usw.)
- Aktien und ETFs
- Alle Zeitrahmen (M1 bis MN)
Performance-Notizen
- Optimiert für Echtzeitberechnungen
- Geringe CPU-Belastung
- Keine Verzögerung beim Rendern von Diagrammen
- Effiziente Speicherverwaltung
- Arbeitet nahtlos mit Expert Advisors zusammen
Unterstützung & Updates
Dieser Indikator wird regelmäßig aktualisiert und verbessert. Die Einstellungen bleiben bei Aktualisierungen erhalten.
Verändern Sie Ihr Trading mit der mathematischen Präzision der Kernel-Regression. Laden Sie Multi Kernel Regression noch heute herunter und erleben Sie den Unterschied, den fortschrittliche statistische Analysen bei Ihren Handelsentscheidungen ausmachen