Reversal regression indicator

Professionelles Trendfolgesystem ohne Regression mit 17 fortschrittlichen Kernel-Funktionen

Übersicht

Multi Kernel Regression Indikator MT5

Der Multi Kernel Regression Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das fortschrittliche statistische Kernel-Regressionsmethoden auf Kursdaten anwendet und Händlern einen starken Vorteil bei der Identifizierung von Trends und potenziellen Umkehrpunkten bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bietet die Kernel-Regression eine adaptive Glättung, die intelligent auf die Marktdynamik reagiert und dabei eine außergewöhnliche Klarheit bewahrt.

Hauptmerkmale

✅ 17 professionelle Kernel-Funktionen:

Dreieckig, Gauß, Epanechnikov

Logistisch, Log-Logistisch, Kosinus

Sinc, Laplace, Quartisch

Parabolisch, Exponential, Silverman

Cauchy, Tent, Welle, Leistung, Morters

✅ Zwei Betriebsmodi:

Repaint-Modus : Adaptive Berechnungen in Echtzeit für Live-Analysen

: Adaptive Berechnungen in Echtzeit für Live-Analysen Nicht-Repaint-Modus: Feste historische Signale für Backtesting und Strategieentwicklung

✅ Erweitertes Dashboard-Panel:

Echtzeit-Signalanzeige (BUY/SELL/NEUTRAL)

Marktstimmungsindikator (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL)

Verfolgung der letzten Pfeilrichtung

Aktueller Kernel-MA-Wert

Signalpreisverfolgung

4 dynamische Kursziele basierend auf ATR-Berechnungen

✅ Anpassbare visuelle Signale:

Konfigurierbare Pfeilindikatoren mit einstellbarer Größe

Anpassbare Pfeilcodes (233/234 Standard)

Optionale "Auf"/"Ab"-Textbeschriftungen

Flexible Positionierung (Hoch/Tief oder preisbasiert)

Mehrere Methoden zur Abstandsberechnung (Pips, ATR%, Punkte)

✅ Professionelles farbkodiertes Liniensystem:

Bullischer Trend: Grüne Linien

Abwärtstrend: Rote Linien

Dynamische Farbumschaltung je nach Trendrichtung

Optionale Abweichungsbänder mit unabhängiger Färbung

✅ Hochgradig konfigurierbar:

Einstellbare Bandbreite (1-500)

Mehrere Preisquellen (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted)

Abweichungsmultiplikator für Bänder

Anpassbare Linienstile (Vollton, Strich, Punkt)

Flexible Etikettengrößen (Winzig, Klein, Normal, Groß, Riesig)

Wie es funktioniert

Die Kernelregression ist eine nichtparametrische Technik, die die bedingte Preiserwartung durch Anwendung von Kernel-Gewichtungsfunktionen schätzt. Dadurch entsteht ein adaptiver gleitender Durchschnitt, der:

Die Verzögerung reduziert: Reagiert schneller auf echte Marktbewegungen Rauschen filtert: Zufällige Kursschwankungen glättet Bewahrt Trends: Behält die Trendrichtung mit minimaler Verzerrung bei Passt sich dynamisch an: Passt die Empfindlichkeit an die Marktbedingungen an

Signalerzeugung

Kaufsignale werden generiert, wenn:

Die Kernel-Regressionslinie kehrt von abwärts nach aufwärts um

durch eine Talbildung in der geglätteten Preiskurve bestätigt wird

Ein Pfeil erscheint unterhalb der Kerze (anpassbar)

Verkaufssignale werden generiert, wenn:

Die Kernel-Regressionslinie kehrt von oben nach unten um

Bestätigt durch eine Spitzenbildung in der geglätteten Preiskurve

Ein Pfeil erscheint oberhalb der Kerze (anpassbar)

Dashboard-Informationen

Das umfassende Dashboard zeigt an:

Signalstatus: Aktuelles Marktsignal (KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL) Stimmungslage: Gesamtmarktrichtung (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL) Letzter Pfeil: Richtung des letzten Signalpfeils Kernel MA: Aktueller geglätteter Kurswert Signal Preis: Preisniveau, bei dem das letzte Signal generiert wurde Kursziele: Vier progressive Zielniveaus auf Basis der ATR

Kursziel-Berechnungen

Der Indikator berechnet automatisch vier Kursprojektionsebenen:

Ziel 1 : Signalpreis ± (ATR × 1,0)

: Signalpreis ± (ATR × 1,0) Ziel 2 : Signalpreis ± (ATR × 1,618) - Goldener Schnitt

: Signalpreis ± (ATR × 1,618) - Goldener Schnitt Ziel 3 : Signalpreis ± (ATR × 2,0)

: Signalpreis ± (ATR × 2,0) Ziel 4: Signalpreis ± (ATR × 2,618) - Erweiterter Goldener Schnitt

Diese Ziele passen sich der Marktvolatilität an und bieten realistische Gewinnmitnahmezonen.

Dashboard Positionierung

Wählen Sie aus vier Eckpositionen:

Oben rechts (Standard)

Oben links

Unten rechts

Unten links

Passen Sie den X- und Y-Versatz für eine perfekte Platzierung auf Ihrem Diagramm an.

Empfohlene Einstellungen

Für Scalping (M1-M5):

Bandbreite: 8-12

Kernel: Laplace oder Gauß

Wiederholungsmodus: Aktiviert

Für Day Trading (M15-H1):

Bandbreite: 14-20

Kernel: Laplace oder Epanechnikov

Wiederholungsmodus: Wahlweise

Für Swing Trading (H4-D1):

Bandbreite: 20-30

Kernel: Gauß oder Silverman

Nicht-Repaint-Modus: Empfohlen

Für Backtesting:

Verwenden Sie immer den Non-Repaint-Modus

Bandbreite: 14-21

Jeder Kernel basierend auf den Testergebnissen

Warum sollten Sie sich für die Multi-Kernel-Regression entscheiden?

Im Gegensatz zu gleitenden Standarddurchschnitten, die einheitliche Gewichte anwenden, ist die Kernel-Regression:

gewichtet nahe beieinander liegende Datenpunkte auf der Grundlage ausgeklügelter mathematischer Funktionen auf intelligente Weise

nahe beieinander liegende Datenpunkte auf der Grundlage ausgeklügelter mathematischer Funktionen Reduziert falsche Signale durch hervorragende Rauschfilterung

durch hervorragende Rauschfilterung Behält die Sensibilität für echte Marktumkehrungen bei

für echte Marktumkehrungen bei Bietet Vielseitigkeit mit 17 verschiedenen Kernel-Funktionen für unterschiedliche Marktbedingungen

mit 17 verschiedenen Kernel-Funktionen für unterschiedliche Marktbedingungen Sorgt für Transparenz mit klaren visuellen Signalen und einem umfassenden Dashboard

Installation & Verwendung

Herunterladen und in Ihren MT5-Indikatoren-Ordner kopieren Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart Konfigurieren Sie die Einstellungen je nach Ihrem Handelsstil Aktivieren/Deaktivieren Sie das Dashboard nach Bedarf Alarmeinstellungen für Signalbenachrichtigungen festlegen

Kompatibel mit

Alle Währungspaare (Forex)

Indizes (SPX, NASDAQ, DAX, usw.)

Rohstoffe (Gold, Silber, Öl, etc.)

Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, usw.)

Aktien und ETFs

Alle Zeitrahmen (M1 bis MN)

Performance-Notizen

Optimiert für Echtzeitberechnungen

Geringe CPU-Belastung

Keine Verzögerung beim Rendern von Diagrammen

Effiziente Speicherverwaltung

Arbeitet nahtlos mit Expert Advisors zusammen

Unterstützung & Updates

Dieser Indikator wird regelmäßig aktualisiert und verbessert. Die Einstellungen bleiben bei Aktualisierungen erhalten.

Verändern Sie Ihr Trading mit der mathematischen Präzision der Kernel-Regression. Laden Sie Multi Kernel Regression noch heute herunter und erleben Sie den Unterschied, den fortschrittliche statistische Analysen bei Ihren Handelsentscheidungen ausmachen