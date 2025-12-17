Reversal regression indicator

Multi Kernel Regression Indikator MT5

Professionelles Trendfolgesystem ohne Regression mit 17 fortschrittlichen Kernel-Funktionen

Übersicht

Der Multi Kernel Regression Indikator ist ein hochentwickeltes technisches Analysewerkzeug, das fortschrittliche statistische Kernel-Regressionsmethoden auf Kursdaten anwendet und Händlern einen starken Vorteil bei der Identifizierung von Trends und potenziellen Umkehrpunkten bietet. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten bietet die Kernel-Regression eine adaptive Glättung, die intelligent auf die Marktdynamik reagiert und dabei eine außergewöhnliche Klarheit bewahrt.

Hauptmerkmale

17 professionelle Kernel-Funktionen:

  • Dreieckig, Gauß, Epanechnikov
  • Logistisch, Log-Logistisch, Kosinus
  • Sinc, Laplace, Quartisch
  • Parabolisch, Exponential, Silverman
  • Cauchy, Tent, Welle, Leistung, Morters

Zwei Betriebsmodi:

  • Repaint-Modus: Adaptive Berechnungen in Echtzeit für Live-Analysen
  • Nicht-Repaint-Modus: Feste historische Signale für Backtesting und Strategieentwicklung

Erweitertes Dashboard-Panel:

  • Echtzeit-Signalanzeige (BUY/SELL/NEUTRAL)
  • Marktstimmungsindikator (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL)
  • Verfolgung der letzten Pfeilrichtung
  • Aktueller Kernel-MA-Wert
  • Signalpreisverfolgung
  • 4 dynamische Kursziele basierend auf ATR-Berechnungen

Anpassbare visuelle Signale:

  • Konfigurierbare Pfeilindikatoren mit einstellbarer Größe
  • Anpassbare Pfeilcodes (233/234 Standard)
  • Optionale "Auf"/"Ab"-Textbeschriftungen
  • Flexible Positionierung (Hoch/Tief oder preisbasiert)
  • Mehrere Methoden zur Abstandsberechnung (Pips, ATR%, Punkte)

Professionelles farbkodiertes Liniensystem:

  • Bullischer Trend: Grüne Linien
  • Abwärtstrend: Rote Linien
  • Dynamische Farbumschaltung je nach Trendrichtung
  • Optionale Abweichungsbänder mit unabhängiger Färbung

Hochgradig konfigurierbar:

  • Einstellbare Bandbreite (1-500)
  • Mehrere Preisquellen (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted)
  • Abweichungsmultiplikator für Bänder
  • Anpassbare Linienstile (Vollton, Strich, Punkt)
  • Flexible Etikettengrößen (Winzig, Klein, Normal, Groß, Riesig)

Wie es funktioniert

Die Kernelregression ist eine nichtparametrische Technik, die die bedingte Preiserwartung durch Anwendung von Kernel-Gewichtungsfunktionen schätzt. Dadurch entsteht ein adaptiver gleitender Durchschnitt, der:

  1. Die Verzögerung reduziert: Reagiert schneller auf echte Marktbewegungen
  2. Rauschen filtert: Zufällige Kursschwankungen glättet
  3. Bewahrt Trends: Behält die Trendrichtung mit minimaler Verzerrung bei
  4. Passt sich dynamisch an: Passt die Empfindlichkeit an die Marktbedingungen an

Signalerzeugung

Kaufsignale werden generiert, wenn:

  • Die Kernel-Regressionslinie kehrt von abwärts nach aufwärts um
  • durch eine Talbildung in der geglätteten Preiskurve bestätigt wird
  • Ein Pfeil erscheint unterhalb der Kerze (anpassbar)

Verkaufssignale werden generiert, wenn:

  • Die Kernel-Regressionslinie kehrt von oben nach unten um
  • Bestätigt durch eine Spitzenbildung in der geglätteten Preiskurve
  • Ein Pfeil erscheint oberhalb der Kerze (anpassbar)

Dashboard-Informationen

Das umfassende Dashboard zeigt an:

  1. Signalstatus: Aktuelles Marktsignal (KAUFEN/VERKAUFEN/NEUTRAL)
  2. Stimmungslage: Gesamtmarktrichtung (BULLISH/BEARISH/NEUTRAL)
  3. Letzter Pfeil: Richtung des letzten Signalpfeils
  4. Kernel MA: Aktueller geglätteter Kurswert
  5. Signal Preis: Preisniveau, bei dem das letzte Signal generiert wurde
  6. Kursziele: Vier progressive Zielniveaus auf Basis der ATR

Kursziel-Berechnungen

Der Indikator berechnet automatisch vier Kursprojektionsebenen:

  • Ziel 1: Signalpreis ± (ATR × 1,0)
  • Ziel 2: Signalpreis ± (ATR × 1,618) - Goldener Schnitt
  • Ziel 3: Signalpreis ± (ATR × 2,0)
  • Ziel 4: Signalpreis ± (ATR × 2,618) - Erweiterter Goldener Schnitt

Diese Ziele passen sich der Marktvolatilität an und bieten realistische Gewinnmitnahmezonen.

Dashboard Positionierung

Wählen Sie aus vier Eckpositionen:

  • Oben rechts (Standard)
  • Oben links
  • Unten rechts
  • Unten links

Passen Sie den X- und Y-Versatz für eine perfekte Platzierung auf Ihrem Diagramm an.

Empfohlene Einstellungen

Für Scalping (M1-M5):

  • Bandbreite: 8-12
  • Kernel: Laplace oder Gauß
  • Wiederholungsmodus: Aktiviert

Für Day Trading (M15-H1):

  • Bandbreite: 14-20
  • Kernel: Laplace oder Epanechnikov
  • Wiederholungsmodus: Wahlweise

Für Swing Trading (H4-D1):

  • Bandbreite: 20-30
  • Kernel: Gauß oder Silverman
  • Nicht-Repaint-Modus: Empfohlen

Für Backtesting:

  • Verwenden Sie immer den Non-Repaint-Modus
  • Bandbreite: 14-21
  • Jeder Kernel basierend auf den Testergebnissen

Warum sollten Sie sich für die Multi-Kernel-Regression entscheiden?

Im Gegensatz zu gleitenden Standarddurchschnitten, die einheitliche Gewichte anwenden, ist die Kernel-Regression:

  • gewichtet nahe beieinander liegende Datenpunkte auf der Grundlage ausgeklügelter mathematischer Funktionenauf intelligente Weise
  • Reduziert falsche Signale durch hervorragende Rauschfilterung
  • Behält die Sensibilität für echte Marktumkehrungen bei
  • Bietet Vielseitigkeit mit 17 verschiedenen Kernel-Funktionen für unterschiedliche Marktbedingungen
  • Sorgt für Transparenz mit klaren visuellen Signalen und einem umfassenden Dashboard

Installation & Verwendung

  1. Herunterladen und in Ihren MT5-Indikatoren-Ordner kopieren
  2. Starten Sie MT5 neu oder aktualisieren Sie den Navigator
  3. Ziehen Sie den Indikator auf den gewünschten Chart
  4. Konfigurieren Sie die Einstellungen je nach Ihrem Handelsstil
  5. Aktivieren/Deaktivieren Sie das Dashboard nach Bedarf
  6. Alarmeinstellungen für Signalbenachrichtigungen festlegen

Kompatibel mit

  • Alle Währungspaare (Forex)
  • Indizes (SPX, NASDAQ, DAX, usw.)
  • Rohstoffe (Gold, Silber, Öl, etc.)
  • Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, usw.)
  • Aktien und ETFs
  • Alle Zeitrahmen (M1 bis MN)

Performance-Notizen

  • Optimiert für Echtzeitberechnungen
  • Geringe CPU-Belastung
  • Keine Verzögerung beim Rendern von Diagrammen
  • Effiziente Speicherverwaltung
  • Arbeitet nahtlos mit Expert Advisors zusammen

Unterstützung & Updates

Dieser Indikator wird regelmäßig aktualisiert und verbessert. Die Einstellungen bleiben bei Aktualisierungen erhalten.

Verändern Sie Ihr Trading mit der mathematischen Präzision der Kernel-Regression. Laden Sie Multi Kernel Regression noch heute herunter und erleben Sie den Unterschied, den fortschrittliche statistische Analysen bei Ihren Handelsentscheidungen ausmachen


Empfohlene Produkte
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Indikatoren
Der MetaTrader 5-Indikator "Rejection Block" bietet Händlern ein umfassendes Instrument zur Identifizierung und Visualisierung von Rejection-Candlestick-Mustern, die gemeinhin als Rejection Blocks bezeichnet werden. Diese Muster sind ausschlaggebend für die Erkennung potenzieller Marktumkehrungen oder -fortsetzungen, was sie für Händler, die ihre Analysen verbessern möchten, von unschätzbarem Wert macht. Hauptmerkmale: Erkennung von Rejection Blocks: Der Indikator scannt sorgfältig die Kursdaten
FREE
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Indikatoren
Dies ist ein originelles, agiles und ausgezeichnetes Trending-System. Egal, ob Sie ein Anfänger im Trading oder ein professioneller Trader sind, diese Indikatoren können Ihnen helfen, die neuesten Veränderungen der Markttrends schnell und zeitnah zu verfolgen. Es hat folgende Eigenschaften: Die Bedienung ist denkbar einfach, Plug-and-Play, und die Darstellung aller Trendanalyseergebnisse ist auf einen Blick übersichtlich; Keine Notwendigkeit, funktionale Parameter zu konfigurieren, Trendverfolg
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator bezieht sich auf einen technischen Indikator, der die fraktale Geometrie des Finanzmarktes nutzt. Fractal Pattern Scanner ist ein fortschrittlicher Fraktalindikator, der nach umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der fraktalen Geometrie auf dem Finanzmarkt die neueste Handelstechnologie bietet. Das wichtigste Merkmal von Fractal Pattern Scanner ist die Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit des Wendepunkts sowie die T
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO MT5 Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schnell
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Harmonic Pattern EA Pro
Noppadon Boonpromuppatham
Experten
Harmonic Pattern EA Pro (((-----Einführungspreis nur für die ersten 10 Käufer!!!----))) Handeln Sie die Märkte mit Präzision und nutzen Sie die Kraft der Harmonic Patterns. Dieser vollautomatische Expert Advisor identifiziert hochwahrscheinliche Setups und verwaltet sie mit einem ausgeklügelten Multi-Take-Profit- und Break-Even-System. Warum Harmonic Pattern EA Pro wählen? Harmonic Pattern EA Pro ist nicht einfach nur ein weiterer Handelsroboter. Es handelt sich um eine umfassende Handelslösun
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Indikatoren
Wenn Ihnen dieses Produkt gefällt, geben Sie ihm bitte eine 5-Sterne-Bewertung als Zeichen der Wertschätzung. Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien, die die wichtigsten Devisenhandelssitzungen (Asien, London, New York) für eine konfigurierbare Anzahl von vergangenen Tagen markieren . Diese "Silver Bullet"-Linien helfen Händlern, die Start- und Endzeiten der Sitzungen im Chart schnell zu erkennen. Anzuzeigende Tage: Wie viele Sitzungslinien der vergangenen Tage angezeigt werden sollen. Sitz
FREE
High Probability Reversal Arrow Indicator
Khalil Abokwaik
Indikatoren
Hochwahrscheinlicher Umkehrpfeil-Indikator Der Indikator sucht nach Bereichen, in denen sich der Trend erschöpft hat, und zeigt bei Bestätigung der Trenderschöpfung einen Kauf-/Verkaufspfeil an . Die Signale können auch als Popup-Warnungen angezeigt oder als E-Mail- oder Mobiltelefon-Benachrichtigung gesendet werden . Bei einem Ausbruch aus der Signalkerze können Trades getätigt werden. Eingaben Signal-Typ: Aggressiv/Normal Historische Balken : Kann auf 0 (Null) gesetzt werden, um alle historisc
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
ABC Trend Levels Pro MT5
Oleksandr Novosiadlyi
Indikatoren
Beschreibung ABC Trend Levels Pro ist ein Indikator, der Markttrends und wichtige Trendunterstützungs- und Widerstandsebenen identifiziert. Empfehlungen Sie können diesen Indikator verwenden, um den Trend zu bestimmen und dementsprechend die Richtung der Eröffnung einer Position oder der Schließung einer entgegengesetzten Position zu bestimmen. Parameter ===== _INDICATOR_SETTINGS_ ===== - Indikatoreinstellungen Maximum History Bars - maximale Anzahl von History Bars für die Berechnung des
Skiey
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Skiey - Indikator für einfache Lösungen! Die Verwendung dieses Indikators ist sehr einfach, denn das Einfachste ist, das Diagramm zu betrachten und nach den Farbpfeilen zu handeln. Eine solche Berechnungsmöglichkeit berücksichtigt die Intraday-Kursschwankungen und konzentriert sich auf die Messung des "Candlestick"-Anteils im Trend. Der Algorithmus berücksichtigt die Messung der Preise, diese Methode betont auch die Messung von jedem der Preisabfälle (H / C, H / O, LC, LO) - das gibt mehr deta
Visual Trend Reversals
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Visual Trend Reversals - Professioneller Trendumkehrindikator für MetaTrader 5 Visual Trend Reversals ist ein moderner und effizienter Indikator für MetaTrader 5, der speziell für die rechtzeitige Identifizierung von Trendumkehrpunkten und die Analyse der Marktbedingungen für jedes Instrument entwickelt wurde: Forex, Cryptocurrencies, Aktien, Indizes und Rohstoffe. Der Indikator wurde optimiert, um die Einstiegsqualität zu verbessern, Fehlsignale zu minimieren und die Klarheit für Trader jeder E
Pivot meter
Theophane Dohou
Indikatoren
Neues Trading-Tool: Optimieren Sie Ihre Trades! Ich freue mich, Ihnen ein brandneues Tool vorzustellen, das ich entwickelt habe, um ohne viel Nachdenken zu handeln! Im Gegensatz zu klassischen Indikatoren verfolgt dieses Tool nicht einfach die Preisänderungen. Es analysiert tiefgründig die Korrelationen zwischen den Währungen und hilft Ihnen, strategische Momente zu erkennen, um in den Markt einzutreten. So funktioniert es: Null = Kein Trade: Solange der Indikator bei Null steht, bedeutet
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er auf jeder Handelsplattform funktioniert. Das Programm basiert auf firmeneigenen Algorithmen und der Mathematik von W.D.Ganna, die es Ihnen ermöglicht, die Zielniveaus der Kursbewegung auf der Grundlage von drei Punkten mit einem Höchstmaß an Sicherheit zu berechnen. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für den Aktienhandel. Der Indikator verfügt über drei Schaltflächen: NEW - ruft ein Dreieck zur Berechnung auf. DEL - löscht das ausgewählte Dreieck. DELS -
Forex Relative Performance MT5
Rabia Moufid
Indikatoren
Forex Relative Performance Indikator Dieser Indikator berechnet die relative Stärke der wichtigsten Währungen gegenüber dem US-Dollar. Die Grundidee hinter diesem Indikator ist "starke Währungen kaufen und schwache Währungen verkaufen". Mit diesem Indikator können Sie schnell das beste Devisenpaar für Ihren Handelsstil (Intraday, Scalping, Swing oder Long Term) ermitteln.
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
NeuralBTC AI Advanced Market Intelligence
Salman Khan
Experten
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie den Handel mit BTC mit KI-gestützter Präzision. NeuralBTC AI ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein komplettes KI-Handelsökosystem, das speziell für Bitcoin entwickelt wurde. Unser proprietäres neuronales Netzwerk verarbeitet BTCUSD-Marktdaten in Echtzeit rund um die Uhr und liefert umsetzbare Handelssignale mit berechneten Vertrauenswerten. LIVE-KI-SERVER INKLUSIVE Ihre Lizenz beinhaltet den vollen Zugang zu unserer Cloud-basierten KI-Infr
QXS Market Scanner
Netlux Digital Kft.
Indikatoren
QuantXMarketScanner ist ein Multi-Asset-Indikator für MT5 - Mathematisches Modell basierend auf 7 benutzerdefinierten gleitenden Durchschnittsindikatoren - Anpassbar an Währungen, Aktien und Kryptowährungen - Automatisches Setup, selbstoptimierend Über QuantXsystem Produkte: - Einfache Installation & Integration in MT5 - Unbegrenzte Lizenz nach Kauf (für einen Benutzer) - Automatische Mustererkennung, um das beste Timing und die besten Kursniveaus zu identifizieren. - Handelsindikatoren werden
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experten
Tools zum Verdienen und Forschen. Der Kern der Handelssignale und -strategie basiert auf dem Algorithmus des Autors zur Bildung von Preisprognosemustern. Für jedes Instrument anwendbar! Ergänzt um ein Kontrollsystem basierend auf dem MA "Nine-Tailed Fox" , das das Signal so genau wie möglich für den Markt, das Instrument und den Arbeitszeitraum aktualisiert und anpasst. Zugelassen: Alle Instrumente in allen Märkten (es gibt Ausnahmen). Für wen: Hedgefonds, Fonds- und Vermögensverwalter, Anlag
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Der Swing-High-Low- und Fibonacci-Retracement-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug, mit dem sich wichtige Kursniveaus und potenzielle Umkehrzonen auf dem Markt identifizieren lassen. Er erkennt automatisch die jüngsten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart und überlagert die Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage dieser Punkte. Dieser Indikator hilft Händlern: Visualisierung der Marktstruktur durch Hervorhebung der letzten Schwungpunkte. Identifizierung von
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Indikatoren
Einführung in den X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner ist ein nicht nachzeichnender und nicht nachlaufender Indikator zur Erkennung von X3 Chartmustern, einschließlich Harmonic Pattern, Elliott Wave Pattern, X3 Pattern und Japanese Candlestick Pattern. Historische Muster stimmen mit Signalmustern überein. So können Sie leicht eine solide Handelsstrategie in Ihrem Chart entwickeln. Noch wichtiger ist, dass dieser großartige Musterscanner das optimale Muster seiner Art erkennen kan
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indikatoren
Der optimierte MACD-Divergenz-Indikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Erkennung potenzieller Handelschancen durch die Erkennung von Divergenzen zwischen der Preisbewegung und dem MACD-Indikator. Er kombiniert die klassische Divergenzanalyse mit der Erkennung von Candlestick-Mustern und der Volumenfilterung, um genauere und zuverlässigere Signale zu liefern. Wie er funktioniert Der Indikator funktioniert nach den folgenden Prinzipien: MACD-Berechnung: Er berechnet den MACD-Indikator un
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indikatoren
Einführung in den manuellen Backtesting-Indikator auf MQL5 Die MetaTrader-Plattform bietet ein hervorragendes Backtesting-Tool zur Bewertung von Expert Advisors (EAs). Wenn es jedoch um das manuelle Backtesting einer Strategie geht, um ihre Effektivität zu bewerten, hat dieses Tool einige Einschränkungen: Sie können im Backtesting-Modus keine Zonen oder Trendlinien manuell zeichnen. Sie können die Zeitrahmen nicht wechseln, um die zeitliche Ausrichtung zu überprüfen. Wenn meine Strategie zum Bei
Simple spike Trader
Daniel Mwangi Kimani
Experten
In dieser Strategie ist ein Spike ein Balken, der höher ist als die Anzahl der vorangegangenen Balken, höher als die prozentuale Differenz der vorangegangenen Balken und der im unteren Drittel oder der Hälfte seiner Länge geschlossen hat. Bei einem bullischen Signal wird alles umgekehrt. Die Position wird so lange offen gehalten, bis Hold-Bars vergehen oder ein entgegengesetztes Signal empfangen wird. Wenn ein neues Signal in der gleichen Richtung eintrifft, wird der Timer der Position zurückges
Sansa MovingAvarage Cross MM
Maria Erica Costagliola
Indikatoren
Sansa MovingAvarage Kreuz MM Beschreibung in Englisch und Italienisch = Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung zweier MovingAvarage und gibt Ihnen ein Kauf- und Verkaufssignal, wenn sie sich kreuzen, mit Pfeilen und Alarmen. Was ist das Beste an ihm? Sie können die beiden gleitenden Durchschnittswerte ganz nach Ihrem Bedarf einstellen! Wenn Sie den Indikator auf dem Chart anbringen, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie im Abschnitt EINGABE den MATimeFrame (H1, H4, M30 ....), die MaMethode
BB MA Cross for MT5
Koji Kobayashi
Indikatoren
Signalisierung von gleitenden Durchschnittskreuzen, Bollinger und gleitenden Durchschnittskreuzen und gleitenden Durchschnittswinkeln MT5-Indikator Es gibt eine Website hier. Dieser Indikator zeigt Zeichen (umschaltbar) in drei Mustern an. (i) Kreuzen gleitender Durchschnitte . (ii) Überkreuzung von Bollinger Bändern und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten (iii) Kreuzung von Bollinger Bands und kurzfristigen gleitenden Durchschnitten und Winkel zwischen mittelfristigen gleitenden Durchschn
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indikatoren
Elliot Waves Analyzer Pro berechnet Elliot Waves, um die Trendrichtung und Einstiegslevels zu identifizieren. Hauptsächlich für Swing-Trading-Strategien. Normalerweise würde man eine Position in Trendrichtung für Welle 3 oder eine Korrektur für Welle C eröffnen. Dieser Indikator zeichnet die Zielniveaus für die aktuelle und die nächste Welle. Die wichtigsten Regeln der Elliot-Wellen-Analyse werden durch den Indikator verifiziert. Die Pro-Version analysiert mehrere Timeframes und zeigt die Subwav
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erstellt eine Heatmap basierend auf der Markttiefe des aktuellen Symbols oder eines anderen Symbols. Ein anderes Symbol ist nützlich, wenn Sie mit Terminkontrakten handeln und ein Kontrakt in "Mini" und "Full" aufgeteilt ist. In Brasilien (B3 - BMF&Bovespa) zum Beispiel sind WDO und DOL Devisenterminkontrakte von BRL/USD (wobei 1 DOL = 5 WDO) und große Banken arbeiten hauptsächlich mit DOL (wo Liquidität wichtig ist). Bitte verwenden Sie den M1-Zeitrahmen , da die Objekte zu kl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indikatoren
100PIPSsignals – Schnelles EMA-Crossover-System für Gold (M1) Ein einfacher EMA-Crossover-Indikator für Gold-CFDs im 1-Minuten-Chart. Er markiert risikoarme Einstiegspunkte mit klaren Pfeilen und goldenen Kreisen, validiert Bewegungen anhand eines konfigurierbaren Mindest-Pip-Ziels und kann Warnmeldungen/Benachrichtigungen senden. Funktionsweise (einfach): Der Indikator verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (schneller EMA und mittlerer EMA). Wenn der schnelle EMA den mittleren
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indikatoren
Dieser Indikator verwendet Unterstützung und Widerstand, Volumen und einige spezielle Formel, um das Volumen zu berechnen, um die Kerzen zu filtern. Wenn das Volumen einen bestimmten Wert erreicht, Und zur gleichen Zeit, Kerze bricht die Unterstützung/Widerstand-Linie, Es wäre ein Signal und wir können den Markt betreten. Die Signale erscheinen, wenn die aktuelle Kerze geschlossen wird. Sie können dann in den Handel einsteigen, wenn eine neue Kerze erscheint. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Ge
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
Indikatoren
Ultraschnelle Erkennung von parabolischen Kanälen (sowie linearen, horizontalen und wellenförmigen Kanälen) in der gesamten Tiefe der Geschichte, wodurch eine Hierarchie der Kanäle entsteht. Erforderliche Einstellung: Max. Balken im Diagramm: Unbegrenzt Dieser Indikator ist in erster Linie für den algorithmischen Handel konzipiert, kann aber auch für den manuellen Handel verwendet werden. Dieser Indikator wird in naher Zukunft sehr aktiv weiterentwickelt werden, und es wird detailliert beschrie
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
Indikatoren
TREND HARMONY MT5 - Multi Timeframe Trend und Phase und Pullback Level Visualizer Indikator für Metatrader5 Der TREND HARMONY-Indikator automatisiert eine tiefgehende Trendanalyse und generiert Visualisierungen für Sie. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades, indem Sie die Unsicherheit beseitigen! Revolutionieren Sie Ihre Handelserfahrung mit Präzision und Einsicht durch den TREND HARMONY Multi Timeframe Indikator - Ihr ultimativer MT5 Trendvisualisierungsindikator. [ Funktionen und Handb
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
Indikatoren
[ MT4 Version ] [ Kill Zones ] [ SMT Divergenzen ] Wie man mit Orderblöcken handelt: Klicken Sie hier Leistung der Benutzeroberfläche : Während der Tests im Strategietester kann es zu Verzögerungen in der Benutzeroberfläche kommen. Seien Sie versichert, dass dieses Problem nur in der Testumgebung auftritt und keinen Einfluss auf die Leistung des Indikators im Live-Handel hat. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Order Blocks ICT Multi TF-Indikator, einem hochmodernen Tool, das Ihre Hande
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indikatoren
Es ist unser Jahrestag! Um uns zu revanchieren, gibt es für die nächste Woche 60% Rabatt (Originalpreis $239) Wir haben alle unsere geliebten Indikatoren wie z.B.: Key-Level-Order-Block , Key-Level-Angebot und -Nachfrage , Key-Level-Liquiditätsgrab und Key-Level-Keil in einem einzigen Indikator und Dashboard. Was ist neu? Dashboard : Es gibt ein leicht zugängliches Dashboard für alle Ihre Bedürfnisse. Multi-Timeframe-Schaltfläche : Es gibt jetzt eine Multi-Timeframe-Option für Order-Blöcke und
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung Der Excessive Momentum Indicator ist ein Momentum-Indikator, der das exzessive Momentum direkt aus rohen Preisreihen misst. Der Excessive Momentum Indicator wurde ursprünglich von Young Ho Seo entwickelt und ist eine Erweiterung des Preisaktions- und Musterhandels. Dieser Indikator demonstriert das Konzept der Equilibrium Fractal Wave und der praktischen Anwendung zur gleichen Zeit. Excessive Momentum erkennt Marktanomalien und gibt uns viele Hinweise auf potenzielle Umkehr- und Ausbr
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
Indikatoren
Imbalance DOM Pro: Optimieren Sie Ihre Trades mit dem Ungleichgewicht im Orderbuch HABEN SIE ZUGRIFF AUF DAS ORDERBUCH IN MT5? MÖCHTEN SIE IHREN HANDEL AUF EIN NEUES LEVEL HEBEN? Wenn Sie als Trader auf der Grundlage von Order Flow Entscheidungen treffen, kann Imbalance DOM Pro Ihre Analyse revolutionieren. Speziell für Scalper und kurzfristige Trader entwickelt, identifiziert dieses Tool Ungleichgewichte im Orderbuch und bietet wertvolle Handelsmöglichkeiten für schnelle und präzise Ein- u
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Chanlun
Xiaonong Yu
Indikatoren
Die ChanLun- oder Chan-Theorie ist eine der beliebtesten Handelstheorien in China. Es scheint jedoch, dass sie in den westlichen Ländern wenig Einfluss hat. Eigentlich basiert die Chan-Theorie auf einem ausgeklügelten mathematischen Modell. Die Grundidee der ChanLun-Theorie ist es, das Balkendiagramm durch sein Modell zu vereinfachen. Mit Hilfe von ChanLun kann ein Händler den Trend zukünftiger Waren und Aktien analysieren und vorhersagen. In ChanLun gibt es mehrere Grundelemente, die Fraktale,
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indikatoren
BigPlayerRange – Der beste Indikator für MT5 BigPlayerRange gilt als der beste Indikator für Mini-DAX und Mini-Dollar im MetaTrader 5. Dieses Tool hebt strategische Zonen großer Marktteilnehmer hervor und ermöglicht eine institutionelle technische Analyse mit höchster Präzision. Wie funktioniert der BigPlayerRange? Der Indikator zeichnet Kauf- (grüne Linie) und Verkaufszonen (rote Linie) ein. Schließt der Kurs außerhalb dieser Bereiche, deutet dies auf eine Trendbewegung hin. Schlusskurs
Weitere Produkte dieses Autors
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) und ICT-Konzepte ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) - ICT Daily Buy & Sell Zones Pro ist ein professioneller Smart Money Concepts (SMC) / ICT-Handelsindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um institutionelle Tagesniveaus klar abzubilden und Händler mit Entscheidungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu führen. Dieser Indikator analysiert autom
Ict quaterly levels
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
ICT Core Levels - Smart Market Structure & Session Tool ICT Core Levels ist ein professioneller MetaTrader 5-Indikator, der auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) basiert. Er wurde entwickelt, um Händlern einen klaren, strukturierten Überblick über den Markt zu geben, indem er die Marktstruktur, die wichtigsten Kursniveaus, die Handelssitzungen und die Fair Value Gaps (FVGs) berücksichtigt - alles in einem übersichtlichen, hochgradig anpassbaren Tool. Dieser Indikator zeigt automatisch
FREE
Non repaint signal indicator
Marrion Netondo Wabomba
Indikatoren
MV Arrow- Professioneller Swing Signal Indikator Kommentar für Set-Dateien und Benutzerhandbuch. MV Arrow v4.0 ist ein präzisionsbasierter MT4-Pfeilindikator, der mit Hilfe eines Multi-Filter-Bestätigungssystems hochwahrscheinliche Swing-BUY- und SELL-Zonen identifiziert. Er konzentriert sich auf Marktextreme , filtert Rauschen und Signale von geringer Qualität heraus, um klare, gut abgestufte Handelsmöglichkeiten zu liefern. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die saubere Charts, diszip
Smc trading AI
Marrion Netondo Wabomba
Experten
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Autor: Marrion Brave Wabomba Kategorie: Smart Money Concepts (SMC) / ICT Hybrid - Vollautomatischer MT5 Expert Advisor Übersicht SMC VALID EA ist ein professioneller, vollautomatischer MetaTrader 5-Handelsroboter, der auf den Prinzipien der Smart Money Concepts (SMC) und der ICT-Marktstruktur aufbaut , mit einem starken Fokus auf Kapitalschutz, Margin-Sicherheit und Prop-Firm Compliance . Der EA ist standardmäßig für den Swing-Handel konzipiert , mit optionaler
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Experten
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA ist ein vollautomatischer MetaTrader 5 Expert Advisor, der auf hochwahrscheinlichen Preisaktionsmustern , striktem Risikomanagement und Multi-Timeframe-Trendbestätigung basiert. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und Kapitalschutz legen, statt auf übermäßige Optimierung oder martingalartige Systeme. Der EA konzentriert sich auf eine saubere Marktstruktur und geht nur dann in den Handel ein, wenn die Preisbewegung mit
Gold mine Ai
Marrion Netondo Wabomba
Experten
Goldmine AI EA (v1.07) Dual-Mode XAUUSD Handelssystem - Scalping & Swing Präzision Gold Mine AI EA ist ein robuster, risikokontrollierter MetaTrader 5 Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Hochgeschwindigkeits-Intraday-Scalping mit trendfolgendem Swing-Trading , wodurch sich der EA dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen kann, während er gleichzeitig einen strengen Kapitalschutz aufrechterhält. Dieser EA ist vollständig NETTING-Kontokompat
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension