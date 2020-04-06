Index Reversal PRO EA

Expert Advisor mit Umkehrlogik: Wenn die Eröffnung außerhalb der Spanne der vorangegangenen US-Sitzung erfolgt und der Kurs in die Spanne zurückfällt, kann er einen Handel in Richtung der Rückkehr mit einem Ziel am entgegengesetzten Ende der vorangegangenen Sitzung eröffnen.

Vorgang

Eröffnung außerhalb des vorherigen Bandes.

Einstieg beim ersten Wiedereinstieg oder bei Bestätigung der Schließung innerhalb der Bandbreite.

Take Profit: entgegengesetztes Extrem der vorherigen Sitzung.

Stop-Loss: Prozentsatz des Take-Profits, mit der Möglichkeit eines Limits auf Basis der Volatilität.

Optionale Filter: gleitender Durchschnitt, Ichimoku.

Kontrollen: Spread, Slippage; prozentuales Risiko-Positionsmanagement.

Hauptparameter

Stunden und Definition der vorherigen Sitzung; Einstiegs-Trigger (erster Wiedereinstieg/Bestätigungsschluss); TP/SL-Modus (Prozentsatz/Volatilität/Fixwert); Filter; Risikomanagement; Betriebsgrenzen; stündlicher Offset.

Hinweise

Besonders geeignet für Tage mit Out-of-Band-Eröffnung. Erfordert die Anpassung der Brokerzeit und einen Vortest.

Warnung

Dieses Produkt bietet keine Gewinngarantie. Beispiele und historische oder Backtest-Ergebnisse stellen nicht den tatsächlichen Handel dar.