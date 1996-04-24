First Order Block of the Day
- 实用工具
- Everton Fernando Da Silva Messias
- 版本: 1.5
- 激活: 5
First Order Block of the Day 指标 - 价值区域识别
描述
First Order Block of the Day（每日首单区块）指标对于基于订单块和市场剖面分析概念进行交易的交易者来说是一个必不可少的工具。该指标自动识别每个交易日第一小时形成的第一个订单块，这是一个对战略决策至关重要的区域。
主要特点
-
自动识别：基于1小时K线自动绘制当日第一个订单块的矩形区域。
-
参考线：添加前一日最高点和最低点作为支撑/阻力区域。
-
对象管理：自动删除超过48小时的对象，保持图表整洁。
-
清晰可视化：不同的颜色和样式便于轻松识别图形元素。
首小时订单块的重要性
交易首小时形成的第一个订单块被广泛认为是价格行为分析中最重要的区域之一，原因如下：
高流动性和市场参与度
-
代表大参与者的初始积累/分布。
-
建立了初始交易区间，该区间通常在剩余交易时段内作为参考。
-
集中了大量的机构订单。
作为支撑/阻力的强烈作用
-
作为支撑：当价格在看涨运动后返回该区域时，通常会遇到买家。
-
作为阻力：在下跌趋势中，该区域通常对上涨运动提供强烈的拒绝。
-
显著突破：果断突破该区块通常表明市场情绪发生变化。
预测价值
-
该区块初始突破的方向通常为整个交易时段定下基调。
-
突破后回到该区域提供了具有更佳风险回报比的入场机会。
使用方法
-
指标在安装后自动运行。
-
等待当日第一根1小时K线完全形成。
-
观察价格在整个交易时段内如何与识别出的区块互动。
-
使用前日的最高/最低线作为额外的关注区域。
技术参数
-
推荐时间框架：H1或更小周期以获取精确入场点。
-
交易品种：适用于任何货币对或资产。
-
运行时间：格林尼治标准时间01:00后自动激活。
该指标对于机构交易者、期货交易员以及任何认识到金融市场中价值区域重要性的专业人士来说尤其宝贵。
注意：该指标应作为完整交易策略的一部分使用，需考虑额外的分析和适当的风险管理。