First Order Block of the Day

First Order Block of the Day Göstergesi - Değer Alanları Tanımlama

Açıklama
First Order Block of the Day (Günün İlk Emir Bloğu) göstergesi, emir blokları ve piyasa profili analizi kavramına dayalı işlem yapan traderlar için temel bir araçtır. Bu gösterge, her günün ilk işlem saati içinde oluşan ilk emir bloğunu otomatik olarak tanımlar; bu alan stratejik karar alma için son derece önemlidir.

Ana Özellikler

  • Otomatik Tanımlama: 1sa mumuna dayalı olarak günün ilk emir bloğunun dikdörtgenini otomatik olarak çizer.

  • Referans Çizgileri: Önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini destek/direnç alanları olarak ekler.

  • Nesne Yönetimi: Grafiği düzenli tutmak için 48 saatten eski nesneleri otomatik olarak kaldırır.

  • Net Görselleştirme: Grafik öğelerinin kolayca tanımlanması için farklı renkler ve stiller.

İlk 1 Saatlik Emir Bloğunun Önemi
İşlemin ilk saati içinde oluşan ilk emir bloğu, aşağıdaki nedenlerden dolayı fiyat hareketi analizindeki en önemli alanlardan biri olarak geniş çapta kabul görmektedir:

Yüksek Likidite ve Piyasa Katılımı

  • Büyük katılımcıların ilk birikim/dağıtımını temsil eder.

  • Genellikle seansın geri kalanı için referans noktası olarak işlev gören ilk işlem aralığını belirler.

  • Kurumsal emirlerin önemli bir hacmini konsantre eder.

Destek/Direnç Olarak Güçlü Etki

  • Destek olarak: Fiyat yükseliş hareketinden sonra bu alana geri döndüğünde, genellikle alıcılar bulur.

  • Direnç olarak: Düşüş trendlerinde, bu alan genellikle yükseliş hareketlerine güçlü bir reddiye sunar.

  • Anlamlı kırılma: Bu bloğun kesin kırılımı, genellikle piyasa sentimentinde bir değişikliği gösterir.

Tahminsel Değer

  • Bu bloğun ilk kırılım yönü, genellikle seansın tonunu belirler.

  • Kırılımlardan sonra bu alana yapılan dönüşler, daha iyi risk/ödül oranına sahip giriş fırsatları sunar.

Nasıl Kullanılır

  1. Gösterge, yüklemeden sonra otomatik olarak çalışır.

  2. Günün ilk 1sa mumunun tamamen oluşmasını bekleyin.

  3. Fiyatın, seans boyunca tanımlanan blokla nasıl etkileşime girdiğini gözlemleyin.

  4. Önceki günün yüksek/düşük çizgilerini ek ilgi alanları olarak kullanın.

Teknik Parametreler

  • Önerilen zaman dilimi: Kesin girişler için H1 veya daha düşük.

  • Pariteler: Herhangi bir döviz çifti veya varlıkta çalışır.

  • Çalışma saati: GMT 01:00'dan sonra otomatik olarak etkinleşir.

Bu gösterge, finansal piyasalardaki değer alanlarının önemini kavrayan kurumsal traderlar, futures operatörleri ve tüm profesyoneller için özellikle değerlidir.

Not: Bu gösterge, ek analiz ve uygun risk yönetimi dikkate alınarak, tam bir trading stratejisinin parçası olarak kullanılmalıdır.


