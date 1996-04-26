First Order Block of the Day

Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur

Description
L'indicateur First Order Block of the Day (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques.

Caractéristiques Principales

  • Identification Automatique: Dessine automatiquement le rectangle du premier bloc d'ordres du jour basé sur la bougie de 1h.

  • Lignes de Référence: Ajoute les maximas et minimas de la veille comme zones de support/résistance.

  • Gestion des Objets: Supprime automatiquement les objets de plus de 48 heures pour maintenir le graphique organisé.

  • Visualisation Claire: Différentes couleurs et styles pour une identification facile des éléments graphiques.

Importance du Premier Bloc d'Ordres de 1 Heure
Le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation est largement reconnu comme l'une des zones les plus significatives pour l'analyse de l'action du prix (price action) en raison de :

Haute Liquidité et Participation du Marché

  • Représente l'accumulation/distribution initiale des grands participants.

  • Établit la fourchette de négociation initiale qui sert souvent de référence pour le reste de la session.

  • Concentre un volume significatif d'ordres institutionnels.

Forte Action en tant que Support/Résistance

  • En tant que support: Lorsque le prix revient dans cette zone après un mouvement haussier, il trouve souvent des acheteurs.

  • En tant que résistance: Dans les tendances baissières, cette zone offre généralement un fort rejet des mouvements haussiers.

  • Percée significative: La rupture décisive de ce bloc indique souvent un changement de sentiment du marché.

Valeur Prédictive

  • La direction de la rupture initiale de ce bloc établit souvent le ton pour la session.

  • Les retours dans cette zone après des ruptures offrent des opportunités d'entrée avec un meilleur ratio risque/rendement.

Comment Utiliser

  1. L'indicateur fonctionne automatiquement après l'installation.

  2. Attendez la formation complète de la première bougie de 1h du jour.

  3. Observez comment le prix interagit avec le bloc identifié tout au long de la session.

  4. Utilisez les lignes de maximum/minimum de la veille comme zones d'intérêt supplémentaires.

Paramètres Techniques

  • Timeframe recommandé: H1 ou inférieur pour des entrées précises.

  • Paires: Fonctionne avec toute paire de devises ou actif.

  • Horaire de fonctionnement: S'active automatiquement après 01:00 GMT.

Cet indicateur est particulièrement valuable pour les traders institutionnels, les opérateurs de futures et tout professionnel qui reconnaît l'importance des zones de valeur sur le marché financier.

Note: Cet indicateur doit être utilisé dans le cadre d'une stratégie de trading complète, en tenant compte d'une analyse supplémentaire et d'une gestion des risques appropriée.


Produits recommandés
Moving Average Custom
Danrlei Hornke
Indicateurs
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa. Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA. Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.
Tiger Lite
Dang Cong Duong
Utilitaires
Tiger Lite recreate the history of entry and exit orders. The goal is that you can grasp their strategy how to play. CSV format support for WEB, MT4 and MT5 platforms. The sequence of steps is described in the photo. Note: Please choose the existing date and symbol on the CSV file. For MT4/5, export historical data and copy the records to excel, save it with the extension CSV. For MT4/MT5/WEB, save the name with format mt4.csv/mt5.csv/web.csv If you get the history from another source and your
FREE
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilitaires
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
Marcon s Deviation
Luiz Antonio De Sousa Marcon
Indicateurs
DESVIO DE MARCON  (Desvio Dinâmico de VWAP) O Desvio de Marcon é um indicador desenvolvido com o intuito de fornecer ao TRADER uma ferramenta capaz de antecipar pontos relevantes de suporte e resistência através de canais de desvios de VWAP traçados no gráfico.  Mas qual a diferença entre o Desvio de Marcon e os canais de desvio padrão da VWAP já existentes? O Desvio de Marcon utiliza um algoritmo estatístico desenvolvido por Luiz Antonio de Sousa Marcon, que lhe dá a capacidade de se auto calib
StudentK Strategy EA
Chui Yu Lui
Utilitaires
--- StudentK Strategy EA --- 1. Various strategies available 2. Private channel for discussion 3. Keep going improvements for opportunities 4. Adapt StudentK's Indicators for advanced usage 5. ** Price must be increased from time to time (old 1-year members will get discount) ** --- Context --- StudentK is not indicated as a master or K Sir for knowledgeable person who claims for winning all the time. (But lots of traders should know the fact that it is rarely truth, especially in fluctuated p
Gauge Classic Series
Zamzuri Saad
Utilitaires
This is a series of gauges that can be loaded on any Chart time frame. You can use this gauge indicators to decide when to enter and exit market with high degree of confident. Gauge No 1: Ichimoku Kinko Hyo Tenken Sen Crosses Kijun Sen. This will tell Bull and Bear and the timing to enter market. When the value move from above 0 towards below 0, the Tenken Sen line is moving to cross the Kijun Sen line and appears value is the Delta for the difference. Same goes to the opposite. The positive val
TradePulse Commander Pannel
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
Nous vous présentons le **Panneau de Gestion des Transactions** ultime, conçu pour optimiser vos opérations de trading et augmenter votre efficacité ! Notre panneau avancé est doté de puissantes fonctionnalités pour simplifier vos tâches de trading et fournir des informations en temps réel : - **Gestion des TP et SL en un clic** : Supprimez facilement tous les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) de l'ensemble de votre compte ou pour des paires spécifiques en appuyant simplement sur u
Buffer Reader For MT5
Mounir Cheikh
2.67 (3)
Utilitaires
The Buffer Reader will help you to check and export the custom indicators buffers data for your current chart and timeframe. You can select the number of buffer and historical bars to read/export. The data can be exported in a CSV format and the files will be stored in the folder:   \MQL5\Files . How it works Put the number of buffers to read in the Buffers_Total input parameter. Put the number of rows to display in the Rows_Total. Choose the CSV separator in the parameter. Copy the correct nam
FREE
AutoStructure
Evgeniy Grebenuik
Indicateurs
AutoStructure — Your Key to Precise Market Entry in Forex! AutoStructure is a professional Forex indicator designed for traders who value precision, speed, and full control over the market. With just one click, you'll be able to: Automatically draw key support and resistance levels Visualize FVG zones (Fair Value Gaps) to spot profitable reversals Analyze Order Blocks across multiple timeframes Build Fibonacci levels based on real price action Perfectly suited for both scalpers and position t
MP Normal Distribution Multi TF MT5
Aleksandr Karelin
Indicateurs
MT4 version -   https://www.mql5.com/ru/market/product/69932 Unlike other indicators of this type, this version has: The ability to display data from smaller timeframes on the current chart. For example, displaying data from the M1 period on the H1 chart. Calculation of values ​​using the Gaussian formula (normal distribution formula). Flexible system of settings. Settings: basePeriod   - base period. indicatorMode  - display mode. Sets the value of each interval:   by4h   (4 hours),   by6h  
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Key Candlepatterns
Raphael Lorenz Baumgartner
Indicateurs
Key Candlepatterns Platform: MetaTrader 5 Type: Custom Indicator Display: Chart Window (Candlestick Overlay) Functions: Detects and color-codes specific candlestick patterns based on candle shape, relative position, and ATR filters. Candles receive distinct colors depending on type (e.g. inside bar, outside bar, engulfing, hammer, shooting star, etc.). Visual patterns can help traders identify where buyers or sellers are likely active . Turning points (e.g., hammer followed by confirmation) are
Fast API Copier
Konstantin Stratigenas
Utilitaires
This EA connects trading systems on a Windows Server (VPS), providing top-tier trade copying locally or remotely and powerful API integration. Experience lightning-fast performance with a 10ms reaction time for seamless, reliable trading. For seamless operation, use the EA on a hosted server (VPS or cloud). It also works on your own server or computer. Copy Trades: Effortlessly copy trades between terminals, local or remote. Just select the same channel for both terminals and set the Direction t
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indicateurs
GoldRushTrader EA – Trade Smart Money Concepts Automatically on MT5 GoldRushTrader EA is a fully automated trading system built on Smart Money Concepts (SMC) . It combines institutional trading logic with advanced market scanning to generate and manage trades automatically.  Key Features: SMC Trading Engine – Detects liquidity grabs, order blocks, and structure breaks. Automated Execution – Places and manages trades directly without manual input. Multi-Symbol Capability – Monitor and trade up t
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experts
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
MT5 Auto TPSL with Trailing Stop
Siti Kamilah Binti Malik
Utilitaires
Assistant for all those who forget to set StopLoss, TakeProfit and Trailing Stop in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without     StopLoss, TakeProfit, Trailing Stop   and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
Capital protector MT5
Roger Perez Lugo
Utilitaires
Capital protector MT5  is an Expert Advisor who works based on the profit and loss of your account. Its functions include: Closing of all orders when a certain profit or loss is reached. Remove any other Expert Advisor installed on a secondary chart when a certain profit or loss is reached. Send a notification to the mobile when a certain loss or profit is reached.  To configure the Expert Advisor you will only have to program the loss limit that you are willing to lose or the profit limit that
Orion Vwap Bands
Joao Paulo Botelho Silva
Indicateurs
Fundamentação teórica   A VWAP é uma média móvel ajustada pelo volume, ou seja, o peso de cada preço corresponde ao volume de ações negociadas no período, dando mais importância ao período em que se tenha mais negociações. A Orion Vwap Bands permite que o usuário use plote 8 bandas que podem ser utilizadas como suportes e resistências para o preço. Cada banda é calculada a partir da Vwap Tradicional: Ex.: Se escolhermos o valor 0.25 para a plotagem da Banda 1, pega-se o preço da Vwap e acrescent
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
WA_PV_BOX_EFFORT X RÉSULTAT pour MT5 L'indicateur WAPV Box Effort x Result fait partie du groupe Package Indicators (Wyckoff Academy Wave Market). L'indicateur WAPV Box Effort x Result pour MT5 vous aide à lire le prix et le volume. Sa lecture consiste à aider à l'identification effort x résultat dans les vagues créées par le graphique. L'indicateur WAPV Box Effort x Result pour MT5 lorsque la case est verte signifie que le volume est en faveur de la demande et lorsque la case est rouge le volum
Gapscalper AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
4 (13)
Experts
Gapscalper AI est un algorithme de trading avancé basé sur l'intelligence artificielle qui détecte intelligemment les Fair Value Gaps (FVG) et les combine avec l'analyse technique traditionnelle pour prévoir les mouvements de prix avec une grande précision. Au cœur du système, un modèle d'apprentissage par renforcement propriétaire a été minutieusement entraîné pour identifier les inefficacités cachées du marché et les exploiter grâce à des stratégies dynamiques d'exécution des ordres. Cette app
VR MultiPrice Analysis MT5
Vladimir Pastushak
Utilitaires
VR MultiPrice Analysis is an indicator that determines the strength of a currency in a currency pair. Let's take the EUR / USD pair as an example. How can we determine which currency is currently weak and which is strong? The easiest and most reliable way is to compare the EUR against other currencies, excluding the USD. The variants of power distribution: The EUR is rising against other currencies - this is a sign that the currency has become more attractive to traders and investors, or good ne
Bulk Order
Arva Sesha Sanl Iep
Utilitaires
BulkOrder EA - Professional Trading Suite The Ultimate Manual Trading Assistant with Intelligent Signal Analysis. BulkOrder EA v1.3 is a revolutionary trading tool that combines lightning-fast manual order execution with sophisticated market analysis. Built for professional traders who demand both speed and intelligence, this EA transforms your trading experience with a sleek modern interface and powerful automation features. Unlike risky EAs that use martingale or grid strategies, BulkOrde
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
Silver Trend Signal EA Pro
Isaac Derban
Experts
Product Description Silver Trend Signal EA Pro is a repainting-safe Expert Advisor built around the Silver Trend Signal indicator.    The EA automatically identifies trade signals and executes orders without manual intervention, saving time and emotion-based trading errors.  The EA prioritizes reliability by executing trades only after a   confirmed closed bar , minimizing false signals. It includes comprehensive risk management features like stop loss, take profit, trailing stops, and break-
Easy Toolbar MT5
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Utilitaires
Easy Toolbar is a user-friendly toolkit that provides fundamental tools and utilities which can helps you analyze market , get notifications and calculate trade factors faster, more accurate and much easier. Easy Toolbar is born with the mission to make analysis tools of MT5 really work & provide more useful utilities . If you are not fully depend on EAs and do your own work to analyze market, this tool is for you! Main features New way to use market analysis tools Introduce new important object
Grid Netting and Hedge Accounts
Sergio Domingues
Utilitaires
Features 1️⃣ Flexible Grid Order Configuration Set price levels and spacing between orders. Customize order sizes and maximum number of positions for better risk control. 2️⃣ Hedge and Netting Modes Hedge Mode : Allows simultaneous long and short positions , ideal for advanced strategies. Netting Mode : Consolidates positions for easier balance management. 3️⃣ Supported Order Types Limit Orders : Buy and sell at predetermined prices. Market Orders : Instant execution. Integrated Take-Profit : Wi
Black rock Dynamics Scalping
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
Experts
BLACKROCK DYNAMICS SCALPING  es un asesor experto, CONSISTENTE, RENTABLE Y DE BAJO RIESGO, cuya estrategia de MICRO LOTES, está diseñada para operar y proteger la cuenta a largo plazo con DROWDON inferior al 10% Este Asesor Experto, es la evolución de  BLACKROCK DYNAMIC Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la  OPTIMIZACION GENERAL  para tener una experiencia favorab
Cybertrade
Emanuel Andriato
Experts
Cybertrade Agile and Flexible - MT5 (Your strategy in any market) https://emanuelandriato.github.io/cybertrade/ Flexible EA regarding parameterization, where the trader can configure his own setup, risk management and trading plan. Our EA is an advanced, high quality solution, always developed with attention focused on performance and flexibility of use and also always attentive to the need of traders to work in different ways. With the diversity of indicators and parameters available, it is p
Stargogs Boom Hedge Crash EA
Lorenzo Edward Beukes
Experts
The Ultimate  Stargogs Boom Hedge Crash  Hedging Robot with Micro Lotsize Conversion. Description: Introducing the next evolution in trading automation – our Boom and Crash Indices Hedging Robot with Micro Lotsize Conversion. This groundbreaking trading solution is exclusively designed for traders on the Deriv brokerage platform and brings a new level of precision and flexibility to your trading strategy. Unlock the potential for unprecedented trading success with our cutting-edge Boom and Cras
ShadowsTrader EA
Cristian Sevastian
Experts
Ventes limitées. Seuls 10 exemplaires seront vendus à 249.99 --> prochain prix 349.99 ShadowTrader EA est un robot de trading automatisé complet qui a été conçu et créé sur la base de l'une des meilleures stratégies de trading forex. Toutes les transactions sont protégées par un stop loss. Les utilisateurs peuvent utiliser une gestion de l'argent par lot fixe ou par lot automatique ou un risque d'argent par transaction (exemple : risquer 100,00 $ ou 25,00 $ par transaction) Pourquoi uti
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitaires
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Plus de l'auteur
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
BullBea Display – Version Pro Découvrez un outil professionnel conçu pour les traders qui privilégient précision et rapidité d'analyse.   BullBea Display   affiche en temps réel la véritable force des acheteurs ( Bulls ) et des vendeurs ( Bears ) directement sur votre graphique, vous permettant de voir clairement qui contrôle le marché à chaque instant — sans signaux superflus. Design minimaliste, indicateurs clairs et compatibilité totale avec   MetaTrader   — le tout sans altérer l'apparence d
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
PullbackShit – Signaux sur M5 PullbackShit est un indicateur conçu pour les traders recherchant des entrées objectives sur les retracements en timeframe de 5 minutes. Basé sur l'interaction entre le prix et la moyenne mobile, l'indicateur marque sur le graphique les points d'achat et de vente potentiels avec des flèches visuelles claires.   Fonctionnalités principales: Retracements validés:   Génère un signal uniquement lorsque le prix revient à la moyenne et confirme le mouvement. Signaux cl
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Description   : Le "Visualisateur de Puissance d'Achat vs Vente" est un indicateur exclusif pour MetaTrader 5 qui transforme l'analyse des forces du marché en une expérience visuelle intuitive. Il affiche les indicateurs de Puissance d'Achat et de Puissance de Vente, tout en colorant l'arrière-plan du graphique selon la force dominante :   Vert   → Puissance d'Achat dominante (pression haussière)   Rou
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicateurs
Daily First Hour Lines - Indicateur pour MetaTrader 5 Description Le   Daily First Hour Lines   est un indicateur technique innovant pour MetaTrader 5 qui trace automatiquement les niveaux de support et de résistance basés sur la première bougie de 1 heure de chaque session de trading. Développé pour les traders opérant sur les marchés financiers, cet indicateur fournit des références visuelles cruciales pour identifier les points potentiels de inversion et de continuation de tendance. Caractéri
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
PriceActionCore (MT5) – Indicateur de Price Action Pur - ( PRIX MINIMAL DE VENTE 30 USD. Payez une fois et possédez l'indicateur pour toujours. ) Auteur : Everton Version : 1.50 Plateforme : MetaTrader 5 N'oubliez pas d'activer l'affichage de la description sur la plateforme ! Profil de Price Action Pure Graphiques propres, seulement des chandeliers (sans indicateurs). Lignes horizontales : support, résistance, clôture quotidienne, haut et bas de la veille. Utilisé par les traders qui trad
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur Daily Change - Affichage de Variation de Marché en Temps Réel Aperçu L'indicateur Daily Change est un outil de trading professionnel conçu pour MetaTrader 5 qui fournit une surveillance en temps réel des variations de prix quotidiennes directement sur votre graphique. Cet indicateur léger mais puissant affiche la variation de prix du jour en points absolus et en pourcentage, positionné conveniently à côté de la ligne de prix Bid pour une évaluation immédiate du marché. Caractéristiqu
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilitaires
Indicateur First Order Block of the Day - Identification des Zones de Valeur Description L'indicateur   First Order Block of the Day   (Premier Bloc d'Ordres du Jour) est un outil essentiel pour les traders qui opèrent sur la base du concept de blocs d'ordres et de l'analyse du profil de marché. Cet indicateur identifie automatiquement le premier bloc d'ordres formé lors de la première heure de négociation de chaque jour, une zone d'une importance extrême pour la prise de décisions stratégiques
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis