SMG Guard Pro

Smart Money Guardian

Der ultimative Handelsmanager und Kapitalschutz-Experte

Transformieren Sie Ihren manuellen Handel mit professioneller Disziplin. Smart Money Guardian ist nicht nur ein Werkzeug, sondern Ihr "digitaler CEO", der jeden Handel mit mathematischer Präzision verwaltet und Ihr Kapital vor emotionalen Entscheidungen und unerwarteten Marktschwankungen schützt.

🛡️ Warum Smart Money Guardian wählen?

Die meisten manuellen Trader scheitern an mangelnder Ausstiegsdisziplin und schlechtem Risikomanagement. Dieser EA löst dieses Problem, indem er Ihre Ausstiegsstrategie automatisiert, sobald Sie einen Handel eingehen.

1.

Präzise Risikokontrolle (The Guardian)

Automatischer SL/TP: Jeder Handel wird sofort durch eine auf ATR oder Candle High/Low basierende Logik geschützt.

Täglicher Drawdown-Schutz: Schützen Sie Ihr Konto vor "Revenge Trading". Legen Sie Ihren maximalen täglichen Verlust fest (in Prozent oder in Geld), und der EA wird Positionen zwangsweise schließen und den Handel bis zum nächsten Tag sperren.

Handelssperre: Wenn Ihr Verlustlimit erreicht ist, sperrt der EA die Plattform und blockiert sogar versehentliche "One-Click"-Handelsgeschäfte.

2.

Strategisches Gewinnmanagement (Der Optimierer)

Zweistufige Teilschließung: Sichern Sie Gewinne an den von Ihnen bevorzugten Meilensteinen (z.B. 50% Gewinn bei 1:1 RR).

Intelligenter Break-Even: Verschieben Sie Ihren Stop-Loss automatisch zum Einstieg (plus Offset), sobald Ihr Gewinnziel einen bestimmten Prozentsatz erreicht.

Fortgeschrittener Trailing-Stop: Folgen Sie dem Trend, indem Sie entweder eine kerzenbasierte oder eine ATR-basierte Trailing-Logik verwenden.

3.

Revolutionäre Verlustbegrenzung

Halb-SL-Schutz: Eine einzigartige Funktion, die einen Teil Ihres Handels (z. B. 50 %) schließt, wenn sich der Kurs deutlich gegen Sie bewegt, und so Ihre Verluste effektiv begrenzt, bevor der volle SL erreicht wird.

Positions-Timeout: Schließt automatisch stagnierende Trades, die zu lange offen waren, und reduziert so das Risiko über Nacht und am Wochenende.

4.

Professionelles Analyse-Dashboard

Einblicke in Echtzeit: Überwachen Sie Ihre tägliche Equity-, Drawdown- und Profit-Performance direkt in Ihrem Chart.

Funktionsstatus: Sehen Sie auf einen Blick, welche Schutzmodule (Trail, BE, Partial) aktiv sind.

🚀 Technische Hauptmerkmale

Unterstützt alle Symbole: Verwalten Sie aktuelle Symbole oder eine benutzerdefinierte Liste von Paaren.

Unterstützung für manuellen Handel: Speziell entwickelt, um manuelle Händler zu unterstützen (Magic 0) oder nach Kommentaren zu filtern.

Multi-Channel-Warnungen: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Bildschirm-Pop-ups, akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigungen für Ihr Mobiltelefon.

Vollständig anpassbar: Passen Sie jeden Parameter an Ihren persönlichen Handelsstil an.

Technische Daten

Terminal:

MetaTrader 5

Anlageklassen: Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen.

Ausführung: Funktioniert mit jedem Broker (Market Execution).

Lassen Sie nicht zu, dass ein einziger emotionaler Fehler Ihr Konto ruiniert. Holen Sie sich mit Smart Money Guardian die Disziplin, die Sie verdienen.

Der Preis wird am [56 Dollar in nur 30 Tagen!] auf $99 steigen.