First Order Block of the Day
- Утилиты
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Версия: 1.5
- Активации: 5
Индикатор First Order Block of the Day - Идентификация областей стоимости
Описание
Индикатор First Order Block of the Day (Первый блок ордеров дня) — это важнейший инструмент для трейдеров, работающих на основе концепции блоков ордеров и анализа рыночного профиля. Этот индикатор автоматически идентифицирует первый блок ордеров, сформированный в первый час торгов каждого дня — область, имеющую крайне важное значение для принятия стратегических решений.
Основные характеристики
-
Автоматическая идентификация: Автоматически рисует прямоугольник первого блока ордеров дня на основе свечи H1.
-
Опорные линии: Добавляет максимумы и минимумы предыдущего дня в качестве областей поддержки/сопротивления.
-
Управление объектами: Автоматически удаляет объекты старше 48 часов для поддержания организованности графика.
-
Четкая визуализация: Разные цвета и стили для легкого определения графических элементов.
Важность первого часового блока ордеров
Первый блок ордеров, сформированный в первый час торгов, широко признан одной из наиболее значимых областей для анализа ценового действия (price action) в силу следующих причин:
Высокая ликвидность и участие рынка
-
Представляет собой начальное накопление/распределение крупных участников.
-
Устанавливает начальный торговый диапазон, который часто служит ориентиром для остальной сессии.
-
Концентрирует значительный объем институциональных ордеров.
Сильное действие в качестве поддержки/сопротивления
-
Как поддержка: Когда цена возвращается в эту область после бычьего движения, она часто находит покупателей.
-
Как сопротивление: При нисходящих трендах эта область обычно предлагает сильное отторжение восходящим движениям.
-
Значительный пробой: Решительный прорыв этого блока часто указывает на изменение рыночных настроений.
Предиктивная ценность
-
Направление первоначального пробоя этого блока часто задает тон для всей сессии.
-
Возвраты в эту область после пробоев предлагают возможности для входа с улучшенным соотношением риск/прибыль.
Как использовать
-
Индикатор работает автоматически после установки.
-
Дождитесь полного формирования первой часовой (H1) свечи дня.
-
Наблюдайте, как цена взаимодействует с идентифицированным блоком в течение сессии.
-
Используйте линии максимума/минимума предыдущего дня в качестве дополнительных областей интереса.
Технические параметры
-
Рекомендуемый таймфрейм: H1 или ниже для точных входов.
-
Пары: Работает с любой валютной парой или активом.
-
Время работы: Активируется автоматически после 01:00 GMT.
Этот индикатор особенно ценен для институциональных трейдеров, операторов фьючерсов и любых профессионалов, признающих важность областей стоимости на финансовом рынке.
Примечание: Этот индикатор следует использовать как часть комплексной торговой стратегии, учитывая дополнительный анализ и надлежащее управление рисками.