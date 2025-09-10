First Order Block of the Day

First Order Block of the Day 지표 - 가치 영역 식별

설명
First Order Block of the Day (당일 첫 주문 블록) 지표는 주문 블록과 마켓 프로필 분석 개념에 기반하여 거래하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 이 지표는 각 거래일의 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록을 자동으로 식별하며, 이는 전략적 의사 결정에極히 중요(극히 중요)한 영역입니다.

주요 특징

  • 자동 식별: 1시간 봉을 기반으로 당일 첫 주문 블록의 사각형을 자동으로绘制(그립니다).

  • 참조선: 전일 고점과 저점을 지지/저항 영역으로 추가합니다.

  • 객체 관리: 차트를 정리된 상태로 유지하기 위해 48시간이 지난 객체를 자동으로 제거합니다.

  • 명확한 시각화: 다양한 색상과 스타일로 그래픽 요소를 쉽게 식별할 수 있습니다.

첫 1시간 주문 블록의 중요성
거래일 첫 1시간 동안 형성된 첫 번째 주문 블록은 다음과 같은 이유로 가격 행동 분석에서 가장 중요한 영역 중 하나로 널리 인정되고 있습니다:

높은 유동성과 시장 참여

  • 대형 참가자들의 초기积累(축적)/分布(분배)를 나타냅니다.

  • 종종 해당 세션의 나머지 부분에 대한 참조점으로 작용하는 초기 거래 범위를 설정합니다.

  • 상당량의 기관 주문이 집중됩니다.

지지/저항으로서의 강력한 작용

  • 지지로서: 강세 이동 후 가격이 이 영역으로 돌아오면 종종 매수자를 만납니다.

  • 저항로서: 하락 추세에서 이 영역은 일반적으로 상승 이동에 강력한 거부력을 제공합니다.

  • 의미 있는 돌파: 이 블록의 결정적인 돌파는 종종 시장 심리의 변화를 나타냅니다.

예측 가치

  • 이 블록의 초기 돌파 방향은 종종 해당 세션의基调(기조)를 설정합니다.

  • 돌파 후 이 영역으로의 복귀는 개선된 위험/보상 비율을 가진 진입 기회를 제공합니다.

사용 방법

  1. 지표는 설치 후 자동으로 작동합니다.

  2. 당일 첫 1시간 봉이 완전히 형성될 때까지 기다립니다.

  3. 세션 동안 가격이 식별된 블록과 어떻게 상호 작용하는지 관찰합니다.

  4. 전일 고점/저점 선을 추가적인 관심 영역으로 활용합니다.

기술적 매개변수

  • 권장 시간框架(타임프레임): 정확한 진입을 위해 H1 또는 그 이하.

  • 페어: 모든 통화 쌍 또는 자산에서 작동합니다.

  • 운영 시간: GMT 01:00 이후 자동으로 활성화됩니다.

이 지표는 금융 시장에서 가치 영역의 중요성을 인식하는 기관 트레이더, 선물 거래자 및 모든 전문가에게 특히 valuable(가치 있습니다).

참고: 이 지표는 추가 분석과 적절한 위험 관리를 고려한 완전한 거래 전략의 일부로 사용해야 합니다.


