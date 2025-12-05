Evergreen Pivot EA

🌟 Evergreen Pivot Trader EA

Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde.

Es erfasst sowohl:

Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels)

Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups)

Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet.

🔹 Wie es funktioniert

An jedem neuen Handelstag berechnet der EA die wichtigsten Pivot-Levels:

P (Zentraler Pivot-Punkt)

S1 / S2 (Unterstützungsniveaus)

R1 / R2 (Widerstandsniveaus)

Dann wird nach zwei Arten von Gelegenheiten gesucht:

1️⃣ Pivot-Ablehnung (Fakeout-Umkehrung)

Der Kurs durchbricht vorübergehend ein Pivot-Level, schnappt aber schnell wieder zurück.

Der EA validiert die Umkehrung mit:

Größe des Kerzenkörpers

ATR-basierter Balkenbereich

Minimaler Sweep-Puffer

Strukturiertes Close-Back-Verhalten

2️⃣ Break & Retest (Trendfortsetzung)

Der Kurs durchbricht ein Pivot-Level sauber und kehrt dann zurück, um das Level erneut zu testen, bevor er in einen Trend eintritt.

Ein klassisches institutionelles Setup, vollständig automatisiert.

🔹 Hauptstärken

✔ Sehr einfach zu verstehen

Pivot Levels sind eine der einfachsten Marktstrukturen - keine Indikatoren erforderlich.

✔ Zweistufiges Design

Sie können handeln:

Nur Umkehrungen

Nur Trends

Oder beides (empfohlen)

✔ Sitzungsabhängig

Erlaubt die Filterung nach:

Londoner Sitzung

New Yorker Sitzung

Benutzerdefinierte Zeitfenster

✔ Professionelle Eingabefilter

ATR-Filter

Trendfilter (EMA-Steilheit)

Spread-Schutz

✔ Klare und leistungsstarke Ausstiegslogik

Dreiphasiges R-basiertes Ausstiegssystem identisch mit dem Stop Raid EA.

✔ Bemerkenswert robust

Da sich die Drehpunkte nicht ändern, vermeidet das System eine Überanpassung und bleibt über viele Jahre hinweg konsistent.

🔹 Warum es funktioniert

Tägliche Pivot-Levels werden häufig verwendet von:

Banken

Intraday-Händler

Algorithmische Systeme

Hochfrequenz-Liquiditätsanbieter

Dies führt zu einer Häufung von Aufträgen um die Pivot-Niveaus.

Infolgedessen entstehen natürlich Pivots:

Stoppjagden

Ablehnungen

Ausbrüche

Wiederholungen

Der Evergreen Pivot Trader EA wurde entwickelt, um genau diese institutionellen Verhaltensweisen zu erfassen.

🔹 F ür wen er ist

Trader, die einen einfachen, aber leistungsstarken algorithmischen Vorteil suchen

Leute, die saubere Charts ohne Indikatoren bevorzugen

Scalper und Intraday-Händler auf M1-M30

Swing-Trader, die H1-Pivots mit M15/M30-Einstiegen verwenden

Jeder, der einen wartungsarmen EA mit starker Struktur sucht