Evergreen Pivot EA

🌟 Evergreen Pivot Trader EA

Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde.

Es erfasst sowohl:

  • Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels)

  • Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups)

Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet.

🔹 Wie es funktioniert

An jedem neuen Handelstag berechnet der EA die wichtigsten Pivot-Levels:

  • P (Zentraler Pivot-Punkt)

  • S1 / S2 (Unterstützungsniveaus)

  • R1 / R2 (Widerstandsniveaus)

Dann wird nach zwei Arten von Gelegenheiten gesucht:

1️⃣ Pivot-Ablehnung (Fakeout-Umkehrung)

Der Kurs durchbricht vorübergehend ein Pivot-Level, schnappt aber schnell wieder zurück.
Der EA validiert die Umkehrung mit:

  • Größe des Kerzenkörpers

  • ATR-basierter Balkenbereich

  • Minimaler Sweep-Puffer

  • Strukturiertes Close-Back-Verhalten

2️⃣ Break & Retest (Trendfortsetzung)

Der Kurs durchbricht ein Pivot-Level sauber und kehrt dann zurück, um das Level erneut zu testen, bevor er in einen Trend eintritt.
Ein klassisches institutionelles Setup, vollständig automatisiert.

🔹 Hauptstärken

Sehr einfach zu verstehen

Pivot Levels sind eine der einfachsten Marktstrukturen - keine Indikatoren erforderlich.

Zweistufiges Design

Sie können handeln:

  • Nur Umkehrungen

  • Nur Trends

  • Oder beides (empfohlen)

Sitzungsabhängig

Erlaubt die Filterung nach:

  • Londoner Sitzung

  • New Yorker Sitzung

  • Benutzerdefinierte Zeitfenster

Professionelle Eingabefilter

ATR-Filter
Trendfilter (EMA-Steilheit)
Spread-Schutz

Klare und leistungsstarke Ausstiegslogik

Dreiphasiges R-basiertes Ausstiegssystem identisch mit dem Stop Raid EA.

Bemerkenswert robust

Da sich die Drehpunkte nicht ändern, vermeidet das System eine Überanpassung und bleibt über viele Jahre hinweg konsistent.

🔹 Warum es funktioniert

Tägliche Pivot-Levels werden häufig verwendet von:

  • Banken

  • Intraday-Händler

  • Algorithmische Systeme

  • Hochfrequenz-Liquiditätsanbieter

Dies führt zu einer Häufung von Aufträgen um die Pivot-Niveaus.
Infolgedessen entstehen natürlich Pivots:

  • Stoppjagden

  • Ablehnungen

  • Ausbrüche

  • Wiederholungen

Der Evergreen Pivot Trader EA wurde entwickelt, um genau diese institutionellen Verhaltensweisen zu erfassen.

🔹 F ür wen er ist

  • Trader, die einen einfachen, aber leistungsstarken algorithmischen Vorteil suchen

  • Leute, die saubere Charts ohne Indikatoren bevorzugen

  • Scalper und Intraday-Händler auf M1-M30

  • Swing-Trader, die H1-Pivots mit M15/M30-Einstiegen verwenden

  • Jeder, der einen wartungsarmen EA mit starker Struktur sucht

Seite an Seite: Stärke-Vergleiche
Merkmal Evergreen Stop Raid Evergreen Pivot Trader
Kernkonzept Liquiditätsdurchsuchungen (Stop Hunts) Tägliche Pivot-Struktur
Stil Präzision der Umkehrung Umkehrung + Trendfortsetzung
Marktanpassungsfähigkeit Extrem hoch Sehr hoch
Einfachheit der Anwendung Hoch Sehr hoch
Einstiegskomplexität Mittel Gering-Mittel
Ideale Märkte Gold, FX, Indizes FX, Indizes, Metalle
Schwierigkeit der Optimierung Gering-Mittel Sehr niedrig
Stabilität Hoch Sehr hoch
Einsteigerfreundlich ✔✔ ✔✔✔
Experten-Anpassung ✔✔✔ ✔✔

