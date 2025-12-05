Evergreen Pivot EA
- Utilitys
- Frank Paetsch
- Version: 2.2
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
🌟 Evergreen Pivot Trader EA
Der Evergreen Pivot Trader EA ist ein sauberes, intelligentes, hochgradig anpassungsfähiges Handelssystem, das auf den klassischen täglichen Pivot-Levels aufbaut und mit moderner Preisaktionslogik erweitert wurde.
Es erfasst sowohl:
-
Reversal-Trades (Fakeouts bei S/R-Levels)
-
Trendfortsetzungs-Trades (Break & Retest Setups)
Das macht ihn extrem flexibel und für eine Vielzahl von Marktbedingungen geeignet.
🔹 Wie es funktioniert
An jedem neuen Handelstag berechnet der EA die wichtigsten Pivot-Levels:
-
P (Zentraler Pivot-Punkt)
-
S1 / S2 (Unterstützungsniveaus)
-
R1 / R2 (Widerstandsniveaus)
Dann wird nach zwei Arten von Gelegenheiten gesucht:
1️⃣ Pivot-Ablehnung (Fakeout-Umkehrung)
Der Kurs durchbricht vorübergehend ein Pivot-Level, schnappt aber schnell wieder zurück.
Der EA validiert die Umkehrung mit:
-
Größe des Kerzenkörpers
-
ATR-basierter Balkenbereich
-
Minimaler Sweep-Puffer
-
Strukturiertes Close-Back-Verhalten
2️⃣ Break & Retest (Trendfortsetzung)
Der Kurs durchbricht ein Pivot-Level sauber und kehrt dann zurück, um das Level erneut zu testen, bevor er in einen Trend eintritt.
Ein klassisches institutionelles Setup, vollständig automatisiert.
🔹 Hauptstärken
✔ Sehr einfach zu verstehen
Pivot Levels sind eine der einfachsten Marktstrukturen - keine Indikatoren erforderlich.
✔ Zweistufiges Design
Sie können handeln:
-
Nur Umkehrungen
-
Nur Trends
-
Oder beides (empfohlen)
✔ Sitzungsabhängig
Erlaubt die Filterung nach:
-
Londoner Sitzung
-
New Yorker Sitzung
-
Benutzerdefinierte Zeitfenster
✔ Professionelle Eingabefilter
ATR-Filter
Trendfilter (EMA-Steilheit)
Spread-Schutz
✔ Klare und leistungsstarke Ausstiegslogik
Dreiphasiges R-basiertes Ausstiegssystem identisch mit dem Stop Raid EA.
✔ Bemerkenswert robust
Da sich die Drehpunkte nicht ändern, vermeidet das System eine Überanpassung und bleibt über viele Jahre hinweg konsistent.
🔹 Warum es funktioniert
Tägliche Pivot-Levels werden häufig verwendet von:
-
Banken
-
Intraday-Händler
-
Algorithmische Systeme
-
Hochfrequenz-Liquiditätsanbieter
Dies führt zu einer Häufung von Aufträgen um die Pivot-Niveaus.
Infolgedessen entstehen natürlich Pivots:
-
Stoppjagden
-
Ablehnungen
-
Ausbrüche
-
Wiederholungen
Der Evergreen Pivot Trader EA wurde entwickelt, um genau diese institutionellen Verhaltensweisen zu erfassen.
🔹 F ür wen er ist
-
Trader, die einen einfachen, aber leistungsstarken algorithmischen Vorteil suchen
-
Leute, die saubere Charts ohne Indikatoren bevorzugen
-
Scalper und Intraday-Händler auf M1-M30
-
Swing-Trader, die H1-Pivots mit M15/M30-Einstiegen verwenden
-
Jeder, der einen wartungsarmen EA mit starker Struktur sucht
|Merkmal
|Evergreen Stop Raid
|Evergreen Pivot Trader
|Kernkonzept
|Liquiditätsdurchsuchungen (Stop Hunts)
|Tägliche Pivot-Struktur
|Stil
|Präzision der Umkehrung
|Umkehrung + Trendfortsetzung
|Marktanpassungsfähigkeit
|Extrem hoch
|Sehr hoch
|Einfachheit der Anwendung
|Hoch
|Sehr hoch
|Einstiegskomplexität
|Mittel
|Gering-Mittel
|Ideale Märkte
|Gold, FX, Indizes
|FX, Indizes, Metalle
|Schwierigkeit der Optimierung
|Gering-Mittel
|Sehr niedrig
|Stabilität
|Hoch
|Sehr hoch
|Einsteigerfreundlich
|✔✔
|✔✔✔
|Experten-Anpassung
|✔✔✔
|✔✔