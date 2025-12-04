Evergreen Stop Raid EA
Utilitys
Frank Paetsch
Version: 2.1
- Aktivierungen: 5
🌟 Evergreen Stop Raid EA
Der Evergreen Stop Raid EA ist ein Präzisionshandelssystem, das auf einem der leistungsstärksten und zuverlässigsten Konzepte in der modernen Kursentwicklung basiert: Liquiditätsüberschwemmungen, auch bekannt als Stop Raids.
Diese Ereignisse treten auf, wenn der Markt absichtlich über ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausschießt, um Stop-Loss-Orders auszulösen, Liquidität zu erfassen und dann eine scharfe Umkehr einzuleiten.
Dieser EA wurde entwickelt, um diese Umkehrungen in Echtzeit zu erkennen und sie mit einer intelligenten, regelbasierten Engine zu handeln, die einfach zu bedienen und über mehrere Märkte hinweg extrem robust ist.
🔹 Wie es funktioniert
Der EA scannt den Chart kontinuierlich nach:
-
Liquiditätspools (Swing-Hochs und -Tiefs)
-
Gefälschte Ausbrüche, die Stops aushebeln
-
Eine starke Umkehrkerze (gefiltert nach Körpergröße, ATR und Struktur)
-
Eine bestätigte Rückkehr innerhalb der Handelsspanne
-
Optionale Marktstrukturverschiebung für noch höhere Genauigkeit
Wenn diese Bedingungen zusammentreffen, eröffnet der EA einen Handel mit:
-
Einem sicheren Stop-Loss hinter dem Liquiditäts-Sweep
-
Einem dynamischen, R-basierten Ausstiegssystem mit drei Phasen:
-
Absicherungsphase
-
Break-even-Phase
-
Trendfolgende Phase
-
Das Design ist sowohl mechanisch als auch flexibel und ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit der Stop-Raid-Erkennung von konservativ bis aggressiv einzustellen.
🔹 Warum es funktioniert
Stop-Raids sind strukturelle Verhaltensweisen, die in allen liquiden Märkten zu finden sind:
-
Forex-Majors
-
Gold (XAUUSD)
-
Indizes
-
Krypto
-
Sogar synthetische Märkte
Da die Liquiditätssuche universell ist, bleibt der EA auch dann gültig, wenn sich die Marktbedingungen ändern.
🔹 Hauptstärken
✔ Extrem einfach zu konfigurieren
Nur eine Handvoll Parameter sind für die Core Entry Engine wichtig.
✔ Funktioniert auf vielen Märkten
Es ist nicht an ein bestimmtes Symbol, eine bestimmte Volatilität oder einen bestimmten Zeitrahmen gebunden.
✔ Robuste, regelbasierte Logik
Kein Rätselraten, keine Indikatoren, keine Kurvenanpassung.
✔ Risikomanagement auf professionellem Niveau
Die R-basierte Ausstiegslogik schützt das Kapital und sichert die Gewinne auf intelligente Weise.
✔ Einsteigerfreundlich
Klare Struktur, verständliche Eingaben, unkomplizierte Optimierung.
✔ Experten-gerecht
Fortgeschrittene Filter (ATR, Trend, Marktstruktur, Killzones) ermöglichen eine präzise Abstimmung und tiefe Anpassung.
🔹 F ür wen ist es?
-
Anfänger, die ein einfaches, logisches System suchen, das auf realen Marktmechanismen basiert
-
Fortgeschrittene Trader, die einen sauberen, strukturierten EA wollen, der eine Überkomplizierung vermeidet
-
Fortgeschrittene Trader, die ein institutionelles Konzept mit voller Kontrolle feinabstimmen wollen
- ⭐ S eite an Seite: Stärken-Vergleiche
Merkmal Evergreen Stop Raid Evergreen Pivot Trader Kernkonzept Liquiditätsüberwachungen (Stop Hunts) Tägliche Pivot-Struktur Stil Präzision der Umkehrung Umkehrung + Trendfortsetzung Marktanpassungsfähigkeit Extrem hoch Sehr hoch Einfachheit der Anwendung Hoch Sehr hoch Einstiegskomplexität Mittel Gering-Mittel Ideale Märkte Gold, FX, Indizes FX, Indizes, Metalle Schwierigkeit der Optimierung Gering-Mittel Sehr niedrig Stabilität Hoch Sehr hoch Einsteigerfreundlich ✔✔ ✔✔✔ Experten-Anpassung ✔✔✔ ✔✔