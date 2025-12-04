🌟 Evergreen Stop Raid EA

Der Evergreen Stop Raid EA ist ein Präzisionshandelssystem, das auf einem der leistungsstärksten und zuverlässigsten Konzepte in der modernen Kursentwicklung basiert: Liquiditätsüberschwemmungen, auch bekannt als Stop Raids.

Diese Ereignisse treten auf, wenn der Markt absichtlich über ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinausschießt, um Stop-Loss-Orders auszulösen, Liquidität zu erfassen und dann eine scharfe Umkehr einzuleiten.

Dieser EA wurde entwickelt, um diese Umkehrungen in Echtzeit zu erkennen und sie mit einer intelligenten, regelbasierten Engine zu handeln, die einfach zu bedienen und über mehrere Märkte hinweg extrem robust ist.

🔹 Wie es funktioniert

Der EA scannt den Chart kontinuierlich nach:

Liquiditätspools (Swing-Hochs und -Tiefs) Gefälschte Ausbrüche, die Stops aushebeln Eine starke Umkehrkerze (gefiltert nach Körpergröße, ATR und Struktur) Eine bestätigte Rückkehr innerhalb der Handelsspanne Optionale Marktstrukturverschiebung für noch höhere Genauigkeit

Wenn diese Bedingungen zusammentreffen, eröffnet der EA einen Handel mit:

Einem sicheren Stop-Loss hinter dem Liquiditäts-Sweep

Einem dynamischen, R-basierten Ausstiegssystem mit drei Phasen : Absicherungsphase Break-even-Phase Trendfolgende Phase



Das Design ist sowohl mechanisch als auch flexibel und ermöglicht es Ihnen, die Empfindlichkeit der Stop-Raid-Erkennung von konservativ bis aggressiv einzustellen.

🔹 Warum es funktioniert

Stop-Raids sind strukturelle Verhaltensweisen, die in allen liquiden Märkten zu finden sind:

Forex-Majors

Gold (XAUUSD)

Indizes

Krypto

Sogar synthetische Märkte

Da die Liquiditätssuche universell ist, bleibt der EA auch dann gültig, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

🔹 Hauptstärken

✔ Extrem einfach zu konfigurieren

Nur eine Handvoll Parameter sind für die Core Entry Engine wichtig.

✔ Funktioniert auf vielen Märkten

Es ist nicht an ein bestimmtes Symbol, eine bestimmte Volatilität oder einen bestimmten Zeitrahmen gebunden.

✔ Robuste, regelbasierte Logik

Kein Rätselraten, keine Indikatoren, keine Kurvenanpassung.

✔ Risikomanagement auf professionellem Niveau

Die R-basierte Ausstiegslogik schützt das Kapital und sichert die Gewinne auf intelligente Weise.

✔ Einsteigerfreundlich

Klare Struktur, verständliche Eingaben, unkomplizierte Optimierung.

✔ Experten-gerecht

Fortgeschrittene Filter (ATR, Trend, Marktstruktur, Killzones) ermöglichen eine präzise Abstimmung und tiefe Anpassung.

🔹 F ür wen ist es?