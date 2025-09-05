Apex WilliamsR MT5
- 지표
- German Pablo Gori
- 버전: 1.2
Apex WilliamsR MT5
Looking for sharper entries? This indicator provides the foundation for visual price action. However, specialized markets require specialized tools. If you trade Gold or Indices, check out Gold Master Indicator or Nasdaq Master Indicator, specifically optimized for those assets' unique volatility. Don't just trade; trade with the right edge.
Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters.
Key Features
Intelligent Signal System
- Automatic buy/sell signal generation
- Quality filters to reduce false signals
- Clear visual indicators on chart
Advanced Divergence Analysis
- Automatic divergence detection
- Integrated price-oscillator analysis
- Technical signal confirmation
Multiple Filter System
- Trend and momentum filters
- Volatility and volume filters
- Customizable configuration
Interactive Visual Dashboard
- Complete information panel
- Real-time data
- Signal strength indicators
Ideal Trading Types
Swing Trading
- Reliable medium-term signals
- Better risk-reward ratio
- Stable position management
Day Trading
- Effective intraday signals
- Adaptable to specific sessions
- Good hit rate
Scalping
- High-frequency operations
- Requires volatility conditions
- Specialized configuration
Position Trading
- Major trend confirmation
- Important reversal signals
- Long time horizon
Recommended Timeframes
Highly Effective
- H1 (1 hour) for swing trading
- H4 (4 hours) for clear trends
- D1 (daily) for position trading
Moderately Effective
- M30 (30 minutes) for day trading
- M15 (15 minutes) for active operations
Requires Special Configuration
- M5 (5 minutes) for expert scalping
- M1 (1 minute) in ideal conditions
Compatible Symbols and Markets
Forex (Highly Recommended)
- Major pairs with high liquidity
- Low spreads and fast execution
- Significant volume
Stock Indices
- Markets with clear trends
- High trading volume
- Lower news impact
Commodities
- Commodities with adequate liquidity
- Effective technical analysis
- Predictable correlations
Cryptocurrencies
- Assets with high volatility
- 24/7 trading available
- Applicable technical analysis
Individual Stocks
- Companies with sufficient liquidity
- Complementary fundamental analysis
- Specialized risk management
Optimized Default Configurations
Conservative Configuration (Recommended for Beginners)
- Standard factory parameters
- Default filters activated
- Educational dashboard usage
Aggressive Configuration (Experienced Traders)
- Increased sensitivity
- Minimal filters for more signals
- Advanced feature usage
Scalping Configuration (M5-M15)
- Speed-optimized parameters
- Volatility filters activated
- Immediate alerts
Competitive Advantages
- Advanced analysis algorithms
- Included quality filters
- Complete information dashboard
- Professional alert system
- Highly customizable configuration
Important Note
Trading involves inherent risks. This indicator is a technical analysis tool that does not guarantee positive results. It is recommended to use it alongside other analysis methods and proper risk management.