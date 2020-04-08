Apex WilliamsR MT5
- Indicadores
- German Pablo Gori
- Versão: 1.2
- Ativações: 12
Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters.
Key Features
Intelligent Signal System
- Automatic buy/sell signal generation
- Quality filters to reduce false signals
- Clear visual indicators on chart
Advanced Divergence Analysis
- Automatic divergence detection
- Integrated price-oscillator analysis
- Technical signal confirmation
Multiple Filter System
- Trend and momentum filters
- Volatility and volume filters
- Customizable configuration
Interactive Visual Dashboard
- Complete information panel
- Real-time data
- Signal strength indicators
Ideal Trading Types
Swing Trading
- Reliable medium-term signals
- Better risk-reward ratio
- Stable position management
Day Trading
- Effective intraday signals
- Adaptable to specific sessions
- Good hit rate
Scalping
- High-frequency operations
- Requires volatility conditions
- Specialized configuration
Position Trading
- Major trend confirmation
- Important reversal signals
- Long time horizon
Recommended Timeframes
Highly Effective
- H1 (1 hour) for swing trading
- H4 (4 hours) for clear trends
- D1 (daily) for position trading
Moderately Effective
- M30 (30 minutes) for day trading
- M15 (15 minutes) for active operations
Requires Special Configuration
- M5 (5 minutes) for expert scalping
- M1 (1 minute) in ideal conditions
Compatible Symbols and Markets
Forex (Highly Recommended)
- Major pairs with high liquidity
- Low spreads and fast execution
- Significant volume
Stock Indices
- Markets with clear trends
- High trading volume
- Lower news impact
Commodities
- Commodities with adequate liquidity
- Effective technical analysis
- Predictable correlations
Cryptocurrencies
- Assets with high volatility
- 24/7 trading available
- Applicable technical analysis
Individual Stocks
- Companies with sufficient liquidity
- Complementary fundamental analysis
- Specialized risk management
Optimized Default Configurations
Conservative Configuration (Recommended for Beginners)
- Standard factory parameters
- Default filters activated
- Educational dashboard usage
Aggressive Configuration (Experienced Traders)
- Increased sensitivity
- Minimal filters for more signals
- Advanced feature usage
Scalping Configuration (M5-M15)
- Speed-optimized parameters
- Volatility filters activated
- Immediate alerts
Competitive Advantages
- Advanced analysis algorithms
- Included quality filters
- Complete information dashboard
- Professional alert system
- Highly customizable configuration
Important Note
Trading involves inherent risks. This indicator is a technical analysis tool that does not guarantee positive results. It is recommended to use it alongside other analysis methods and proper risk management.