Bollinger Trend Lines MT5

🔹 Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5

Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren.

Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip:
folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren.

🔍 So funktioniert es

Der Indikator bildet nachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern:

  • In einem Aufwärtstrend folgt das untere Band dem Kurs und kann nur ansteigen.

  • In einem Abwärtstrend folgt das obere Band dem Preis und kann nur fallen.

  • Wenn sich der Trend ändert, wird die Trailing-Logik automatisch zurückgesetzt.

Eine optionale Safe Zone (zusätzliche Abweichung) ermöglicht es Ihnen, den Trailing-Abstand zu vergrößern oder zu verkleinern, ohne die Bollinger-Periode zu ändern.

✅ Hauptmerkmale

✔ Volatilitätsbasierte Trenderkennung
✔ Trailing-Trendlinien (stufenförmiges Verhalten)
✔ Optionale Extra-Abweichung (Safe Zone)
✔ Automatisches Zurücksetzen bei Trendumkehr
✔ Interne & externe Linien teilen sich identische Werte
✔ Nicht-nachmalende Logik
✔ Saubere und übersichtliche Chartansicht
✔ EA-freundlicher Signalpuffer
✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

📊 Signal-Logik

Der Indikator bietet einen numerischen Signalpuffer, der in Expert Advisors oder Scannern verwendet werden kann:

  • +1 → Aufwärtstrend

  • -1 → Abwärtstrend

  • 0 → Neutral / Übergang

Es ist jeweils nur eine Trendlinie sichtbar, so dass die Trendrichtung sofort ersichtlich ist.

⚙️ Eingabeparameter

  • Bollinger Periode - Basisberechnungszeitraum

  • Bollinger Deviation - Multiplikator der Standardabweichung

  • Sichere Zone (Extra-Abweichung) - optionaler Volatilitätspuffer

  • Angewandter Preis - für die Berechnungen verwendeter Preis

🎯 Beste Anwendungsfälle

  • Trendfolgestrategien

  • Volatilitätsbasierte Trailing Stops

  • Handelsmanagement und Ausstieg

  • Bestätigungswerkzeug für diskretionären Handel

  • EA und algorithmische Handelssysteme

🧠 Wichtige Hinweise

  • Der Indikator wird nicht neu gezeichnet

  • Signale werden ausschließlich auf geschlossenen Bars berechnet

  • Entwickelt für Händler, die Wert auf Klarheit, Disziplin und volatilitätsbewusste Trendlogik legen


