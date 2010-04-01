Bollinger Trend Lines MT5

🔹 Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5

Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren.

Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip:

folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren.

🔍 So funktioniert es

Der Indikator bildet nachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern:

In einem Aufwärtstrend folgt das untere Band dem Kurs und kann nur ansteigen .

In einem Abwärtstrend folgt das obere Band dem Preis und kann nur fallen.

Wenn sich der Trend ändert, wird die Trailing-Logik automatisch zurückgesetzt.

Eine optionale Safe Zone (zusätzliche Abweichung) ermöglicht es Ihnen, den Trailing-Abstand zu vergrößern oder zu verkleinern, ohne die Bollinger-Periode zu ändern.

✅ Hauptmerkmale

✔ Volatilitätsbasierte Trenderkennung

✔ Trailing-Trendlinien (stufenförmiges Verhalten)

✔ Optionale Extra-Abweichung (Safe Zone)

✔ Automatisches Zurücksetzen bei Trendumkehr

✔ Interne & externe Linien teilen sich identische Werte

✔ Nicht-nachmalende Logik

✔ Saubere und übersichtliche Chartansicht

✔ EA-freundlicher Signalpuffer

✔ Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

📊 Signal-Logik

Der Indikator bietet einen numerischen Signalpuffer, der in Expert Advisors oder Scannern verwendet werden kann:

+1 → Aufwärtstrend

-1 → Abwärtstrend

0 → Neutral / Übergang

Es ist jeweils nur eine Trendlinie sichtbar, so dass die Trendrichtung sofort ersichtlich ist.

⚙️ Eingabeparameter

Bollinger Periode - Basisberechnungszeitraum

Bollinger Deviation - Multiplikator der Standardabweichung

Sichere Zone (Extra-Abweichung) - optionaler Volatilitätspuffer

Angewandter Preis - für die Berechnungen verwendeter Preis

🎯 Beste Anwendungsfälle

Trendfolgestrategien

Volatilitätsbasierte Trailing Stops

Handelsmanagement und Ausstieg

Bestätigungswerkzeug für diskretionären Handel

EA und algorithmische Handelssysteme

🧠 Wichtige Hinweise