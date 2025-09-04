Bitcoin Scalping Robot MT5

Dies ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für BTCUSD auf dem M1 (1-Minuten)-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Es nutzt eine intelligente Preisaktionsanalyse, um kurzfristige Chancen auf dem hochvolatilen Kryptomarkt zu nutzen und bietet Händlern Effizienz und Disziplin.

Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die nach einer schnellen und effektiven Scalping-Strategie suchen, und führt über 10-60 Trades pro Tag aus, was den Nutzern ein stabiles und skalierbares Kontowachstum ermöglicht.

Es sind keine komplizierten Einstellungen erforderlich; die Standardparameter sind ausreichend.

Ändern Sie einfach den Stop-Loss-Betrag.


Wichtigste Merkmale

Hochfrequenz-Scalping-Strategie: Optimiert für den 1-Minuten-Zeitrahmen, ideal für kurzfristige Gelegenheiten.

Konsistente Handelsausführung: Führt in der Regel 10 bis 60 Trades pro Tag aus und passt sich der Marktvolatilität an.

Eingebautes Statistikpanel: Zeigt den täglichen Gewinn, die Anzahl der Trades und die gehandelte Lotgröße in Echtzeit an.

Vollständig automatisiert: Nach der Installation läuft das System selbstständig und ohne manuelle Eingriffe.

Risikomanagement: Beinhaltet Stop-Loss- und Kapitalmanagement-Parameter, die an unterschiedliche Kontogrößen angepasst werden können.


System-Parameter

- Symbol: BTCUSD

- Zeitrahmen: M1 (1-Minute)

- Handelsstil: Skalieren

- Empfohlene Kontogröße: $3000 oder mehr, je nach Risikoeinstellung

- Empfohlen: Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads für eine bessere Performance

- Einstellungen: Übernehmen Sie die Standardparameter (keine Änderungen erforderlich)


Für wen ist es geeignet?

- Händler, die nach kurzfristigen Hochfrequenz-Chancen in BTCUSD suchen

- Anwender, die keine Zeit haben, den Markt ständig zu beobachten

- Anleger, die einen disziplinierten, automatisierten Ansatz für den Handel suchen


Teave Paul Tefaatau
150
Teave Paul Tefaatau 2025.09.20 00:15 
 

Bonjour, Je viens d'acheter le BOT mais il est pas rentable, il prends trop de position perdantes pourriez vous me transmettre le scrip par mail. geopro@mail.pf afin que j'apporte mes modifications

Antwort auf eine Rezension