Buy Sell Signals Arrows MT5

Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händler durch die Bereitstellung von Pfeilsignalen ohne Nachzeichnen in Kombination mit einer dynamischen Periodenanpassungstechnologie zu unterstützen.

Sein Schwerpunkt liegt auf Konsistenz, Klarheit und Flexibilität, wodurch er sich für verschiedene Zeitrahmen und Handelsstile eignet.

Sobald ein Signal generiert wurde, wird es nicht neu gezeichnet, driftet nicht ab und verschwindet nicht, wodurch sichergestellt wird, dass historische Chartsignale mit der Echtzeitnutzung identisch bleiben.



Empfehlungen

Beste Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD und ähnliche liquide Instrumente Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert bei Devisen, Rohstoffen, Indizes und mehr.

Wichtigste Merkmale

Nicht-nachmalend, nicht-umzeichnend, nicht-verzögernd



Klare Pfeil-Signale

Farbcodierte Pfeile zeigen potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte direkt im Chart an.

Non-Repainting

Einmal generierte Signale bleiben fixiert - kein Future-Shifting, keine verschwindenden Signale.

Trendfilterlogik

Reduziert Marktrauschen und verbessert die Klarheit der angezeigten Signale.

Dynamische Periodenanpassung

Passt sich automatisch an wechselnde Marktbedingungen an.

Anpassbare Parameter Empfindlichkeit (Risikoparameter) Pfeilgröße und -farbe Warnungstyp (Popup, Ton, E-Mail)

Multi-Timeframe-Kompatibilität

Funktioniert in allen Timeframes - von M1 Scalping bis D1 Swing Trading.





Alarme & Benachrichtigungen

Sofortige Popup-Benachrichtigungen

Benutzerdefinierte Sound-Benachrichtigungen

E-Mail-Warnungen für die Fernüberwachung



