Buy Sell Signals Arrows MT5
- Indikatoren
- Yan Zhen Du
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händler durch die Bereitstellung von Pfeilsignalen ohne Nachzeichnen in Kombination mit einer dynamischen Periodenanpassungstechnologie zu unterstützen.
Sein Schwerpunkt liegt auf Konsistenz, Klarheit und Flexibilität, wodurch er sich für verschiedene Zeitrahmen und Handelsstile eignet.
Sobald ein Signal generiert wurde, wird es nicht neu gezeichnet, driftet nicht ab und verschwindet nicht, wodurch sichergestellt wird, dass historische Chartsignale mit der Echtzeitnutzung identisch bleiben.
Beste Paare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD und ähnliche liquide Instrumente
Mehrere Währungen und Märkte: Funktioniert bei Devisen, Rohstoffen, Indizes und mehr.
Wichtigste Merkmale
Nicht-nachmalend, nicht-umzeichnend, nicht-verzögernd
-
Klare Pfeil-Signale
Farbcodierte Pfeile zeigen potenzielle Kauf- und Verkaufspunkte direkt im Chart an.
-
Non-Repainting
Einmal generierte Signale bleiben fixiert - kein Future-Shifting, keine verschwindenden Signale.
-
Trendfilterlogik
Reduziert Marktrauschen und verbessert die Klarheit der angezeigten Signale.
-
Dynamische Periodenanpassung
Passt sich automatisch an wechselnde Marktbedingungen an.
-
Anpassbare Parameter
-
Empfindlichkeit (Risikoparameter)
-
Pfeilgröße und -farbe
-
Warnungstyp (Popup, Ton, E-Mail)
-
-
Multi-Timeframe-Kompatibilität
Funktioniert in allen Timeframes - von M1 Scalping bis D1 Swing Trading.
Alarme & Benachrichtigungen
-
Sofortige Popup-Benachrichtigungen
-
Benutzerdefinierte Sound-Benachrichtigungen
-
E-Mail-Warnungen für die Fernüberwachung