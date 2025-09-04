Bitcoin Scalping Robot MT5

Este es un sistema avanzado de trading automatizado diseñado específicamente para BTCUSD en el marco temporal M1 (1 minuto).

Utiliza el análisis de la acción del precio inteligente para capturar oportunidades a corto plazo en el mercado de criptomonedas altamente volátil, proporcionando eficiencia y disciplina para los comerciantes.

Construido para los operadores que buscan una estrategia de scalping rápida y eficaz, este asesor experto ejecuta más de 10-60 operaciones por día, proporcionando a los usuarios un crecimiento estable y escalable de la cuenta.

No se requieren ajustes complicados; los parámetros por defecto son suficientes.

Basta con modificar la cantidad de stop-loss.


Características principales

Estrategia de scalping de alta frecuencia: Optimizada para el marco temporal de 1 minuto, ideal para oportunidades a corto plazo.

Ejecución constante de operaciones: suele realizar entre 10 y 60 operaciones al día, adaptándose a la volatilidad del mercado.

Panel de estadísticas integrado: Muestra el beneficio diario, el número de operaciones y el tamaño del lote negociado en tiempo real.

Totalmente automatizado: Una vez instalado, funciona de forma independiente sin intervención manual.

Gestión del riesgo: Incluye parámetros de stop loss y gestión del capital, ajustables a diferentes tamaños de cuenta.


Parámetros del sistema

- Símbolo: BTCUSD

- Marco temporal: M1 (1 minuto)

- Estilo de negociación: Scalping

- Tamaño de cuenta sugerido: $3000 o más, dependiendo de la configuración de riesgo

- Recomendado: Utilice un broker con spreads bajos para un mejor rendimiento

- Configuración: Aplicar los parámetros por defecto (no se necesitan cambios)


¿Para quién es?

- Traders que buscan oportunidades de alta frecuencia a corto plazo en BTCUSD

- Usuarios que no tienen tiempo para monitorizar el mercado constantemente

- Inversores que buscan un enfoque disciplinado y automatizado para operar


