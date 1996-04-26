MT4 Arrow Indicator ist ein Momentum-basierter technischer Indikator für MetaTrader 4, der klare Kauf- und Verkaufspfeil-Signale basierend auf dem Marktmomentum liefert.

Der Indikator generiert Signale, die sich nicht wiederholen, und enthält ein eingebautes Alarmsystem, das Händler benachrichtigt, wenn neue Signale erscheinen.

Hauptmerkmale

Nicht-umkehrende Pfeil-Signale

Signale werden nach Kerzenschluss bestätigt

Historische Pfeile ändern sich nicht

Geeignet für Backtesting und Live-Handel

Kauf & Verkauf Logik

Der Kauf-Pfeil erscheint, wenn das Momentum den überverkauften Bereich verlässt

Verkaufspfeil erscheint, wenn das Momentum den überkauften Bereich verlässt

Standard-Levels sind einstellbar

🔔 Enthaltene Alarme

MT4 Popup-Warnungen

Mobile Push-Benachrichtigungen

Optionale E-Mail-Benachrichtigungen

Warnung einmal pro Bar Option

🎨 Anzeigeoptionen

Indikatorfenster oder Hauptchart

Benutzerdefinierte Pfeil- und Linienfarben

Klare überkaufte/überverkaufte Niveaus