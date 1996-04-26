MT4 arrow indicator
- Indikatoren
- Yan Zhen Du
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
MT4 Arrow Indicator ist ein Momentum-basierter technischer Indikator für MetaTrader 4, der klare Kauf- und Verkaufspfeil-Signale basierend auf dem Marktmomentum liefert.
Der Indikator generiert Signale, die sich nicht wiederholen, und enthält ein eingebautes Alarmsystem, das Händler benachrichtigt, wenn neue Signale erscheinen.
Hauptmerkmale
Nicht-umkehrende Pfeil-Signale
-
Signale werden nach Kerzenschluss bestätigt
-
Historische Pfeile ändern sich nicht
-
Geeignet für Backtesting und Live-Handel
Kauf & Verkauf Logik
-
DerKauf-Pfeil erscheint, wenn das Momentum den überverkauften Bereich verlässt
-
Verkaufspfeil erscheint, wenn das Momentum den überkauften Bereich verlässt
-
Standard-Levels sind einstellbar
🔔 Enthaltene Alarme
-
MT4 Popup-Warnungen
-
Mobile Push-Benachrichtigungen
-
Optionale E-Mail-Benachrichtigungen
-
Warnung einmal pro Bar Option
🎨 Anzeigeoptionen
-
Indikatorfenster oder Hauptchart
-
Benutzerdefinierte Pfeil- und Linienfarben
-
Klare überkaufte/überverkaufte Niveaus
|Parameter
|Beschreibung
|Zwischenzeitliche Länge
|Berechnungszeitraum
|Kauf-Level
|Überkaufte Schwelle
|Sell Level
|Überkaufte Schwelle
|Darstellung im Hauptchart
|Pfeile im Preisdiagramm anzeigen
|Alarme aktivieren
|Popup-Warnungen
|Aktivieren von Push
|Mobile Benachrichtigung
|E-Mail aktivieren
|E-Mail-Benachrichtigung
|Nur einmal alarmieren
|Ein Alarm pro Kerze
Märkte & Zeitrahmen
-
Forex
-
Rohstoffe
-
Indizes
-
Aktien
-
Kryptowährungen
Zeitrahmen: M1 - MN1