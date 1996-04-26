MT4 arrow indicator

MT4 Arrow Indicator ist ein Momentum-basierter technischer Indikator für MetaTrader 4, der klare Kauf- und Verkaufspfeil-Signale basierend auf dem Marktmomentum liefert.

Der Indikator generiert Signale, die sich nicht wiederholen, und enthält ein eingebautes Alarmsystem, das Händler benachrichtigt, wenn neue Signale erscheinen.

Hauptmerkmale

Nicht-umkehrende Pfeil-Signale

  • Signale werden nach Kerzenschluss bestätigt

  • Historische Pfeile ändern sich nicht

  • Geeignet für Backtesting und Live-Handel

Kauf & Verkauf Logik

  • DerKauf-Pfeil erscheint, wenn das Momentum den überverkauften Bereich verlässt

  • Verkaufspfeil erscheint, wenn das Momentum den überkauften Bereich verlässt

  • Standard-Levels sind einstellbar

🔔 Enthaltene Alarme

  • MT4 Popup-Warnungen

  • Mobile Push-Benachrichtigungen

  • Optionale E-Mail-Benachrichtigungen

  • Warnung einmal pro Bar Option

🎨 Anzeigeoptionen

  • Indikatorfenster oder Hauptchart

  • Benutzerdefinierte Pfeil- und Linienfarben

  • Klare überkaufte/überverkaufte Niveaus

Parameter Beschreibung
Zwischenzeitliche Länge Berechnungszeitraum
Kauf-Level Überkaufte Schwelle
Sell Level Überkaufte Schwelle
Darstellung im Hauptchart Pfeile im Preisdiagramm anzeigen
Alarme aktivieren Popup-Warnungen
Aktivieren von Push Mobile Benachrichtigung
E-Mail aktivieren E-Mail-Benachrichtigung
Nur einmal alarmieren Ein Alarm pro Kerze


Märkte & Zeitrahmen

  • Forex

  • Rohstoffe

  • Indizes

  • Aktien

  • Kryptowährungen

Zeitrahmen: M1 - MN1

