Gold Strength Indicator MT4

Verbessern Sie Ihren XAUUSD (Gold)-Handel mit dem Gold XAUUSD Strength Meter, einem hochpräzisen technischen Indikator, der für Intraday-Scalpers und Trendverfolger entwickelt wurde.





XAUUSD Stärke-Indikator.

Geeignet nur für Gold im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen. Kurzfristiger Intraday-Indikator. Keine Signalabweichung, kein Redrawing. Verfügt über eine Frühwarnfunktion.





Hauptmerkmale:





Dynamische Momentum-Färbung: Wichtige Kerzen werden sofort gelb (bullisch) oder rot (bärisch) eingefärbt. Sie handeln nur, wenn der Markt wirklich stark ist.





Power Level Kennzeichnung (1-5): Jede bedeutende Bewegung wird von 1 bis 5 eingestuft. Stufe 5 bedeutet einen massiven institutionellen Ausbruch, während Stufe 1 für eine gesunde Trendfortsetzung steht.





Smart Candle Timer: Integrierter Countdown-Timer, der während der letzten 10 Sekunden eines Balkens auf Rot schaltet und Sie darauf hinweist, dass Sie sich auf einen Einstieg genau zum Ende des Balkens vorbereiten müssen.





Erschöpfungs-Erkennung (!): Erkennt automatisch überzogene Bewegungen (Climax-Zonen) mit Hilfe der MA-Abweichungslogik, um zu verhindern, dass Sie am oberen Ende kaufen oder am unteren Ende verkaufen.





Vollständige Alert Suite: Erhalten Sie sofortige Popup- und Sound-Warnungen für alle Momentum-Ebenen in den Zeitrahmen M1 und M5.





Professionelles Dashboard: Optionales Handelsregel-Panel, um Ihre Psychologie in Schach zu halten (tägliche Verlustlimits und Kernstrategien).





Wie man es benutzt:





Trend-Erkennung (M5): Achten Sie auf gelb/rot markierte Kerzen mit den Power Levels 3, 4 oder 5, um den Trend zu bestätigen.





Scalping-Einstieg (M1): Nutzen Sie die M1-Momentum-Warnungen, um Ihren Einstieg während Pullbacks in Richtung des M5-Trends zu timen.





Ausstiegsstrategie: Steigen Sie aus, wenn ein Erschöpfungssymbol (!) erscheint oder wenn das Momentum nachlässt.





Empfohlene Märkte: Optimiert für Gold (XAUUSD).



