Gold Strength Indicator MT4
- Indikatoren
- Yan Zhen Du
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
Verbessern Sie Ihren XAUUSD (Gold)-Handel mit dem Gold XAUUSD Strength Meter, einem hochpräzisen technischen Indikator, der für Intraday-Scalpers und Trendverfolger entwickelt wurde.
XAUUSD Stärke-Indikator.
Geeignet nur für Gold im 1-Minuten- und 5-Minuten-Zeitrahmen. Kurzfristiger Intraday-Indikator.
Keine Signalabweichung, kein Redrawing. Verfügt über eine Frühwarnfunktion.
Hauptmerkmale:
Dynamische Momentum-Färbung: Wichtige Kerzen werden sofort gelb (bullisch) oder rot (bärisch) eingefärbt. Sie handeln nur, wenn der Markt wirklich stark ist.
Power Level Kennzeichnung (1-5): Jede bedeutende Bewegung wird von 1 bis 5 eingestuft. Stufe 5 bedeutet einen massiven institutionellen Ausbruch, während Stufe 1 für eine gesunde Trendfortsetzung steht.
Smart Candle Timer: Integrierter Countdown-Timer, der während der letzten 10 Sekunden eines Balkens auf Rot schaltet und Sie darauf hinweist, dass Sie sich auf einen Einstieg genau zum Ende des Balkens vorbereiten müssen.
Erschöpfungs-Erkennung (!): Erkennt automatisch überzogene Bewegungen (Climax-Zonen) mit Hilfe der MA-Abweichungslogik, um zu verhindern, dass Sie am oberen Ende kaufen oder am unteren Ende verkaufen.
Vollständige Alert Suite: Erhalten Sie sofortige Popup- und Sound-Warnungen für alle Momentum-Ebenen in den Zeitrahmen M1 und M5.
Professionelles Dashboard: Optionales Handelsregel-Panel, um Ihre Psychologie in Schach zu halten (tägliche Verlustlimits und Kernstrategien).
Wie man es benutzt:
Trend-Erkennung (M5): Achten Sie auf gelb/rot markierte Kerzen mit den Power Levels 3, 4 oder 5, um den Trend zu bestätigen.
Scalping-Einstieg (M1): Nutzen Sie die M1-Momentum-Warnungen, um Ihren Einstieg während Pullbacks in Richtung des M5-Trends zu timen.
Ausstiegsstrategie: Steigen Sie aus, wenn ein Erschöpfungssymbol (!) erscheint oder wenn das Momentum nachlässt.
Empfohlene Märkte: Optimiert für Gold (XAUUSD).