Super Trend Indicator MT4

MT4 Super Trend Indicator ist ein professioneller Trendfolge-Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um Marktrichtungen, Trendumkehrungen und wahrscheinliche Kauf- und Verkaufschancen mit klaren visuellen Signalen und Warnungen zu erkennen.

Der Indikator basiert auf einem anpassungsfähigen SuperTrend-Algorithmus, der mit einer Volatilitätsanalyse und einer Multi-Timeframe-Bestätigung erweitert wurde, und hilft Händlern, mit Zuversicht auf der richtigen Seite des Marktes zu bleiben.

Hauptmerkmale

✔ Präzise SuperTrend-Logik

Erkennt automatisch Aufwärts- und Abwärtstrends auf der Grundlage von Preis und Volatilität.

✔ Klare Kauf- & Verkaufspfeil-Signale

Nicht-nachmalende Pfeile erscheinen nur nach Kerzenschluss, was falsche Signale reduziert.

✔ Dynamische Trendlinien

Trendlinien passen sich automatisch an die wechselnde Marktvolatilität an.

✔ Multi-Timeframe Trend Table (MTF)

Sofortiger Überblick über die Trendrichtung über mehrere Zeitrahmen auf einem Chart.

✔ Erweitertes Alarmsystem

Popup-Warnungen

E-Mail-Warnungen

Push-Benachrichtigungen (MT4 mobile)

✔ Non-Repainting Indicator

Signale werden nur bei geschlossenen Kerzen bestätigt.

✔ Vollständig anpassbar

Passen Sie Empfindlichkeit, Farben, Pfeile, Alarme und angezeigte Zeitrahmen an.

✔ Schnell und leicht

Optimiert für reibungslose Leistung auf allen MT4-Brokern und Symbolen.

Handelslogik

Kaufsignal

SuperTrend wechselt zu bullish

Kaufpfeil erscheint nach Kerzenschluss

Trendbestätigung aus höheren Zeitfenstern empfohlen

Verkaufssignal

SuperTrend wechselt zu bärisch

Verkaufspfeil erscheint nach Kerzenschluss

MTF-Tabelle für zusätzliche Bestätigung verwenden

Funktioniert am besten mit angemessenem Risikomanagement und grundlegender Preisaktionsbestätigung.

Eingabe-Parameter

Trend-Empfindlichkeit

Bullish & Bearish Farben

Pfeilanzeige (Ein / Aus)

Alarmeinstellungen (Popup / E-Mail / Push)

Multi-Timeframe-Tabelle Optionen

Geeignete Märkte

✔ Forex

✔ Gold (XAUUSD)

✔ Indizes

✔ Krypto CFDs

✔ Alle Zeitrahmen (M1 - MN1)

Warum MT4 Super Trend Indikator?

Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, die saubere Charts, zuverlässige Trendsignale und eine professionelle Benutzerfreundlichkeit ohne unnötige Komplexität wünschen.