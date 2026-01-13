Super Trend MT5 Indicator
- Indikatoren
- Yan Zhen Du
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
MT5 Super Trend Indicator ist ein professioneller Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, umMarktrichtungen,Trendumkehrungen undwahrscheinliche Kauf- und Verkaufschancen mit klaren visuellen Signalen und Warnungen zu erkennen.
Der Indikator basiert auf einemanpassungsfähigen SuperTrend-Algorithmus, der mit einerVolatilitätsanalyse und einer Multi-Timeframe-Bestätigung erweitert wurde, und hilft Händlern, mit Zuversicht auf der richtigen Seite des Marktes zu bleiben.
Hauptmerkmale
✔Präzise SuperTrend-Logik
Erkennt automatisch Aufwärts- und Abwärtstrends auf der Grundlage von Preis und Volatilität.
✔Klare Kauf- & Verkaufspfeil-Signale
Nicht-nachmalende Pfeile erscheinen nur nach Kerzenschluss, was falsche Signale reduziert.
✔Dynamische Trendlinien
Trendlinien passen sich automatisch an die wechselnde Marktvolatilität an.
✔Multi-Timeframe Trend Table (MTF)
Sofortiger Überblick über die Trendrichtung über mehrere Zeitrahmen auf einem Chart.
✔Erweitertes Alarmsystem
Popup-Warnungen
E-Mail-Warnungen
Push-Benachrichtigungen (MT5 mobile)
✔Non-Repainting Indicator
Signale werden nur bei geschlossenen Kerzen bestätigt.
✔Vollständig anpassbar
Passen Sie Empfindlichkeit, Farben, Pfeile, Alarme und angezeigte Zeitrahmen an.
✔Schnell und leicht
Optimiert für reibungslose Leistung auf allen MT4-Brokern und Symbolen.
Handelslogik
Kaufsignal
SuperTrend wechselt zu bullish
Kaufpfeil erscheint nach Kerzenschluss
Trendbestätigung aus höheren Zeitfenstern empfohlen
Verkaufssignal
SuperTrend wechselt zu bärisch
Verkaufspfeil erscheint nach Kerzenschluss
MTF-Tabelle für zusätzliche Bestätigung verwenden
Funktioniert am besten mit angemessenem Risikomanagement und grundlegender Preisaktionsbestätigung.
Eingabe-Parameter
Trend-Empfindlichkeit
Bullish & Bearish Farben
Pfeilanzeige (Ein / Aus)
Alarmeinstellungen (Popup / E-Mail / Push)
Multi-Timeframe-Tabelle Optionen
Geeignete Märkte
✔ Forex
✔ Gold (XAUUSD)
✔ Indizes
✔ Krypto CFDs
✔ Alle Zeitrahmen (M1 - MN1)
Warum MT5 Super Trend Indikator?
Dieser Indikator wurde für Trader entwickelt, diesaubere Charts,zuverlässige Trendsignale und eineprofessionelle Benutzerfreundlichkeit ohne unnötige Komplexität wünschen.