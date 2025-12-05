Gold Strike EA - Präzisionsmotor für Goldmärkte

Gold Strike EA ist ein spezielles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde, um mit Disziplin und Präzision in Umgebungen mit hoher Volatilität zu agieren.

Es wendet eine raffinierte Ausbruchslogik um wichtige Preisniveaus herum an, kombiniert mit einem intelligenten Risiko- und Kapitalmanagement, um nur dann am Markt tätig zu werden, wenn die Bedingungen passen.

Das System arbeitet innerhalb optimierter Handelsfenster, vermeidet Marktstörungen und schützt gleichzeitig die Gewinne durch dynamische Kontrollmechanismen und ein übersichtliches Echtzeit-Dashboard.

Entwickelt für Händler, die Struktur, Kontrolle und Konsistenz im automatisierten Goldhandel suchen.

Empfohlene Umgebung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Mindesteinlage: $150+

Gold Strike EA ist eine fokussierte Lösung, bei der Strategie, Kontrolle und Effizienz harmonisch zusammenarbeiten.