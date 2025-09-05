Smart EA Summary MT4

Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt.

Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen?

* Einführungsangebot: der aktuelle Preis beträgt nur49 USD

Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf75 USD steigen, und schrittweise bis zu 99 USD mit den kommenden Versionen. - Holen Sie sich das Programm jetzt zum vergünstigten Preis und gehören Sie zu den Early Adopters.

- Alle zukünftigen Updates sind lebenslang kostenlos. Merkmale:

Zeigt den Gewinn pro EA (nach Magic Number) und das Handelssymbol an.





Berechnet den gesamten Nettogewinn über alle magischen Zahlen.





Farbcodierte Anzeige: grün für Gewinn, rot für Verlust.





Sauberes und professionelles Design, direkt in den Chart eingebettet.





Kompatibel sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Konten.





Eingaben:

Wählen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich, um die Handelshistorie zu analysieren.





Passen Sie das Erscheinungsbild des Panels an: Textfarbe.





Kein komplexes Setup - einfach auf dem Chart ablegen und es funktioniert!





Perfekt für professionelle Trader, die mehrere Strategien oder EAs innerhalb eines Kontos verwalten.



