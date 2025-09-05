Smart EA Summary MT4

Smart EA Summary MT4 - EA Profit Panel nach Magic Number
Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen?
Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das die Nettogewinne/Verluste aller geschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart anzeigt.

* Einführungsangebot: der aktuelle Preis beträgt nur49 USD
Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf75 USD steigen, und schrittweise bis zu 99 USD mit den kommenden Versionen.

- Holen Sie sich das Programm jetzt zum vergünstigten Preis und gehören Sie zu den Early Adopters.
- Alle zukünftigen Updates sind lebenslang kostenlos.

Merkmale:

Zeigt den Gewinn pro EA (nach Magic Number) und das Handelssymbol an.

Berechnet den gesamten Nettogewinn über alle magischen Zahlen.

Farbcodierte Anzeige: grün für Gewinn, rot für Verlust.

Sauberes und professionelles Design, direkt in den Chart eingebettet.

Kompatibel sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Konten.


Eingaben:

Wählen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich, um die Handelshistorie zu analysieren.

Passen Sie das Erscheinungsbild des Panels an: Textfarbe.

Kein komplexes Setup - einfach auf dem Chart ablegen und es funktioniert!

Perfekt für professionelle Trader, die mehrere Strategien oder EAs innerhalb eines Kontos verwalten.

Sehen Sie sofort, welche EAs am besten abschneiden, ohne sich durch Berichte oder Tabellen zu wühlen!



Empfohlene Produkte
Ultimate Trade Closer
Ebenezer Sochima Charles
Utilitys
Ultimate Trade Closer für MT4 - Effizientes Multi-Symbol-Handelsmanagement Übersicht: Der Ultimate Trade Closer für MT4 ist ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Handelsmanagementsystem, das Tradern hilft, mehrere Trades mit nur einem Klick schnell zu schließen. Ganz gleich, ob Sie alle Trades für ein bestimmtes Symbol oder für alle gehandelten Symbole schließen müssen, dieses Skript gewährleistet eine nahtlose Ausführung und spart Ihnen Zeit und Mühe. Key Features: Sofortige
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitys
Market Monitor - Smart Asset Performance Dashboard für MT4 Verwandeln Sie Ihren MetaTrader 4 in ein professionelles Trading Intelligence Center! Market Monitor ist ein leistungsfähiges Überwachungsinstrument, das in Echtzeit die wichtigsten Performance-Metriken jedes gehandelten Symbols anzeigt und Ihnen hilft, schnellere, intelligentere und strategischere Entscheidungen zu treffen. Was macht dieser Indikator? Market Monitor scannt alle offenen und historischen Orders, konsolidiert d
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilitys
Heaven Assistant: Vereinfachen Sie Ihr MT4-Management Vereinfachen Sie das Management der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform mit dem Heaven Assistant. Dieser Expert Advisor (EA) ist ein robustes Tool, das Ihnen ermöglicht, Ihre Handelsumgebung effizient und benutzerfreundlich zu steuern und anzupassen. Hauptmerkmale: Öffnen mehrerer Paare: Schneller Zugriff auf die meisten Währungspaare, sowohl Haupt- als auch Nebenpaare, sowie exotische Paare. Mit einem einzigen Klick können Indizes, Metalle und Kryp
TelegramSender MT4
Biswarup Banerjee
Utilitys
MT4 to Telegram Pro/Copier ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis zu verbessern, indem er Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen und umfassende Berichte über die Telegram-Messaging-Plattform sendet. Ideal für Signalgeber und Trainer, kopiert dieses Tool manuell oder durch andere EAs platzierte Trades in Ihrem Konto und bietet anpassbare Warnungen, fortschrittliches Handelsmanagement und ein benutzerfreundliches Dashboard für Performance-Ei
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
Forex-Kerzen-Hoch/Tief-Alarm-Indikator Überblick: Der Forex Candle High/Low Alert Indicator wurde entwickelt, um Echtzeit-Einblicke und Warnungen für die wichtigsten Währungspaare zu liefern. Dieses benutzerdefinierte Tool zeigt die wichtigsten Hoch- und Tiefstwerte über eine bestimmte Anzahl von Kerzen und einen bestimmten Zeitrahmen an und gewährleistet, dass Sie über kritische Kursbewegungen und Trends informiert bleiben. (Die beobachteten Kerzen sind ab der 1. Kerze zurück - die Anzahl der g
FCK CurrencyStrength Pro
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Utilitys
Hallo Freunde, " FCK Currency Strength Pro " ist ein automatischer und halbautomatischer Handelsexperte mit der Richtung des Paares, Kauf-Verkauf von einzelnen oder mehreren Währungen mit einem Klick. Die Strategie von FCK Currency Strength Pro ist eine Kombination aus benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Support & Resistance Ebenen ( Price Action ) und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus oben erwähnt. News Ex4 und csv-Datei herunterladen Sie benötigen die folgende SDSnews.ex4 in
Supply and Demand Draw MTF for MT4
Jorge Delgado Segura
Utilitys
Nur $30 für sechs Monate!!!. Dies wird Angebot & Nachfrage Zonen zeichnen, indem Sie einfach auf eine Kerze klicken. Es kann auch eine 50%-Linie auf die Zone zeichnen. https://youtu.be/XeO_x7cpx8g Da es sich um ein Zeichenwerkzeug handelt, ist es nach dem Hinzufügen zum Chart nicht immer aktiv. Aktivieren Sie es, indem Sie zweimal innerhalb einer Sekunde die Taste "s" auf der Tastatur drücken. Wenn es aktiviert ist, aber nicht gezeichnet werden soll, deaktivieren Sie es durch einmaliges Drücke
Fibo Engulfing MA Plus Changer TS Indie
Opengates Success International
Indikatoren
Fibo Engulfing Changer Trading System Fibo Engulfing Changer Trading System is a great indicator created to locate an engulfing candle on the Chart with the aid of an Arrow and Popup alerts system. For accurate working of an engulfing candle based on market structure, it must be used with an Moving Average but we discovered that Moving average is subjected to individual trader's preferences, therefore it has been coded in a way that the Trader can choose MA he/she desires with a preferred PERIO
News Panel MT4
Omar Alkassar
1 (1)
Utilitys
Das News Panel für MetaTrader ist ein Tool, das Wirtschaftskalenderdaten innerhalb der MetaTrader-Handelsplattform anzeigt. Das Tool ruft Wirtschaftsnachrichten und Datenveröffentlichungen von externen Quellen ab, beispielsweise von Finanznachrichten-Websites oder Datenanbietern, und zeigt sie in einem leicht lesbaren Format an. Mit dem Tool können Händler Pressemitteilungen nach Quelle, Zeitzone, Auswirkungsgrad, Währung und Benachrichtigungsmethode filtern. Es enthält außerdem eine Schaltfläch
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Utilitys
Der Click Trade Manager ist unser bisher bestes Produkt! Die beste Lösung sowohl für Anfänger als auch für professionelle Prop-Firm-Händler! Schützen Sie Ihre FTMO/MFF-Prop-Firmen- oder Privatkonten vor dem Überschreiten von Drawdown-Limits. EA schließt automatisch alle Trades, so dass sie niemals Ihre Drawdown-Limits erreichen. Warnt Sie, wenn ein Handel Ihr Drawdown-Limit verletzen könnte. Schließt Geschäfte automatisch, wenn Ihr Gewinnziel erreicht ist. Kann so eingestellt werden, dass magi
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Yupeng Xiao
Utilitys
Die Spread-Kosten beziehen sich auf die Höhe des Verlusts, der durch den Spread verursacht wird, und die Swap-Vorteile auf die Höhe der Erträge, die durch Overnight-Positionen erzielt werden. Spread Costs ist ein wichtiger Indikator für kurzfristige Trader, insbesondere für Scalping Trader, und Swap Benefits ist ein wichtiger Indikator für langfristige Trader. Da die Spreads und Swaps auf der MetaTrader 4-Plattform alle in Punkten ausgedrückt werden, müssen wir sie in den Betrag umrechnen, der i
Spread Record Analyzer
Toshio Ishimoto
Utilitys
Dieser Indikator ist ein Dienstprogramm, das Spreads in drei Formaten in eine CSV-Datei ausgeben kann. Beim Scalping, bei dem der Spread einen großen Einfluss auf das Handelsergebnis hat, ist die Angabe des Spreads des von Ihnen verwendeten FX-Brokers ein wichtiger Punkt, den Sie beachten sollten. Da sich der Spread-Wert je nach Zeitzone stark verändert, ist der vom FX Broker offiziell angegebene Durchschnittswert der Spreads nicht sehr hilfreich. Es ist sehr wichtig, die Spread-Spezifikationen
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilitys
Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Handelsroutine mit dem revolutionären Trades Time Manager. Dieses leistungsstarke Tool automatisiert die Auftragsausführung zu festgelegten Zeiten und verändert so Ihren Handelsansatz. Erstellen Sie personalisierte Aufgabenlisten für verschiedene Handelsaktionen, vom Kauf bis zur Auftragserteilung, alles ohne manuelles Eingreifen. Installations- und Eingabehandbuch für Trades Time Manager Wenn Sie Benachrichtigungen über den EA erhalten möchten, füg
FORCES VARIATION
Nacer Kessir
5 (2)
Indikatoren
Das Wichtigste in meinem System der Kräfte ist die Variation und Veränderung dieser Kräfte. Es ist der Schlüssel zum ganzen System, und von diesem Punkt aus erscheint mein zweiter Indikator namens KRAFT-VARIATION wichtig. Der Indikator wird in einem separaten Fenster in Form des grünen Histogramms und der roten Kurve dargestellt. Der Parameter NPIuPeriod stellt die Anzahl der Balken dar, auf denen wir die Variation der Abnehmerkräfte berechnen. Der Parameter NPIdPeriod gibt die Anzahl der Balken
Lot Size and Risk Calculator
Robert R Klemple
Utilitys
RISIKO-RECHNER Wir alle kennen die Situation, dass man sich nicht sicher ist, welche Losgröße man eingeben soll. Das kann sehr lästig sein, vor allem, wenn man ein Scalper ist und schnell handeln muss. Dies ist ein sehr einfacher und schneller Risikorechner, der automatisch die richtige Losgröße für jeden Markt (einschließlich Gold, US30, etc...) eingibt. Ziehen Sie ihn einfach auf Ihren Chart im MT4 und platzieren Sie Ihren Handel. Ich entferne ihn einfach, sobald der Handel platziert ist und
Pip Counter Indicator Point
Miguel Angel Ramirez Alvarez
Utilitys
Pip Counter Indikator Punkt Dieses Panel ist ein großartiges Werkzeug für Trader, die mehrere Orders öffnen und eine detaillierte Kontrolle über ihre Operationen haben möchten, sowie für Trader, die die erzielten Pips am Ende ihrer Handelssitzung sehen möchten. Dieses Panel gibt Auskunft über die offenen Kauf- und Verkaufsaufträge, die gehandelten Pips, die generierten Pips und den Abstand zum Stop Loss Long: Zeigt die Anzahl der offenen Kaufaufträge an. Short: Zeigt die Anzahl der offenen Verka
SymbolAutoChanger
Ruslan Jakishev
Utilitys
SymbolAutoWechsler MT4 Es gibt auch eine PRO-Version für MetaTreader5 Es gibt auch eine PRO-Version für MetaTreader4 Mit diesem Tool können Sie die Chartsymbole automatisch in einer Schleife ändern. Beispiel: EUR → GBP → JPY → CHF → CAD → AUD → NZD Sie müssen lediglich ein Intervall in Sekunden zwischen den automatischen Wechseln festlegen. Außerdem können Sie wählen, ob Sie zwischen allen von Ihrem Broker bereitgestellten Symbolen oder nur zwischen den im Market Watch-Fenster verfügbaren Symbol
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Experten
Grid Profit Grid Profit EA Arbeitet mit allen Paaren. Zeitrahmen - 5-15-30-1H Empfohlene Mindesteinlage : $1000 USD Los 0.01 Grid Profit EA V 1.00 würde wahrscheinlich kommen, für den Fall, dass die Volatilität zu Ihrer Ware beginnt zu verringern. Für den Fall, dass eine Art von prüfen, Vorteile sind in der Regel in den Anfang zu reisen seitwärts, dass ATR Gewinn würde wahrscheinlich herausfinden, wie man fallen aus. Dies kann auslösen, dass trailing beenden, um in Überschuss zu reisen, da p
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
Utilitys
Einführung in Spyder Equity Protection EA: Ihr Schutzschild im Forex-Handel In der dynamischen Welt des Devisenhandels ist der Schutz Ihres hart verdienten Kapitals von größter Bedeutung. Hier kommt Spyder Equity Protection EA ins Spiel - Ihr zuverlässiger Partner bei der Absicherung Ihres Handelskontos. ️ Totaler Seelenfrieden : Spyder Equity Protection EA wurde entwickelt, um Händlern einen unvergleichlichen Seelenfrieden zu bieten. Mit seinen fortschrittlichen Eigenkapitalschutzmechanismen
FREE
Navigator FX
Chantal Sala
5 (1)
Utilitys
Der Navigator ist ein Panel der nächsten Generation, das sehr einfach zu bedienen ist. Wenden Sie diesen Indikator auf dem Chart an, um sehr schnell durch alle Symbole und Zeitrahmen zu navigieren, die im Input aufgelistet sind. Die Pfeile verwalten den Zoom und die Zeitrahmen. Sie können sowohl die grafischen Farben als auch die Liste der anzuzeigenden Symbole anpassen. Ein schnelles und einfaches Tool, das Ihnen bei der Analyse der Charts helfen wird. Werte eingeben Show_TF_Panel (true/false)
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Utilitys
Gebrauchsanweisung: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 MT4-Version: https://www.mql5.com/DE/market/product/88205 MT5-Version: https://www.mql5.com/DE/market/product/88204 ----------------------------------------------- 1. Kopieren Sie Bestellungen von 12 Master-Konten auf 100 Slave-Konten. Die Anzahl der Slave-Konten kann individuell angepasst werden, von 12 bis 100. 2. Unterstützt MT4 zu MT4, MT4 zu MT5, MT5 zu MT4, MT5 zu MT5. 3. Identifizieren Sie die Suffixe der Handelsvarianten auf
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilitys
ASTA Trade Manager ist ein halbautomatisches Handelswerkzeug , das professionellen Händlern bei der Verwaltung von Ausstiegsstrategien helfen soll. Dieser EA wird nicht automatisch Handelspositionen eröffnen. Diese Version ist nur für die Verwaltung manueller Transaktionen auf 1 Chart (Paar) ausgelegt. Für die Multipair-Version können Sie das Produkt unter ASTA Multipair Trade Manager einsehen . EIGENSCHAFTEN: 1. Einstiegs- und Ausstiegspanel Auftragspaneel: Kauf-, Verkaufs- und schwebende Order
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Trade Balance Protector
Francisco Javier Coll Suarez
Utilitys
Trade Balance Protector Der automatische Wächter Ihres Kontos Der Trade Balance Protector ist die ultimative Lösung, um Ihre Gewinne und Verluste automatisch zu verwalten und sicherzustellen, dass Ihr Kontostand immer unter Kontrolle ist. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Disziplin und Risikomanagement legen, und ermöglicht es Ihnen, mit der Gewissheit zu handeln, dass Ihre Trades durch ein intelligentes und zuverlässiges System geschützt sind. Hauptmerkmale Automatisches Take
Close MT4 Script by PipTick
Michal Jurnik
Utilitys
Das Close-Skript ist ein einfaches Tool, das es Händlern ermöglicht, ihre Geschäfte auf drei Arten zu schließen. Führen Sie einfach das Skript aus und wählen Sie die Schließungsmethode. Schließungsmethoden Symbol - Ermöglicht das Schließen aller offenen Geschäfte für ein bestimmtes Symbol. Alle_Handelsgeschäfte - Ermöglicht das Schließen aller offenen Handelsgeschäfte. Magic_Number - Ermöglicht das Schließen aller offenen Geschäfte entsprechend ihrer magischen Zahl. Empfehlung Die AutoTrading-
FREE
Trade Manager MT4 Mr Sam Gold
Leonardo Antonio Camacaro Armas
Utilitys
️ Entdecken Sie den leistungsstarken Trade Manager für MetaTrader, ein Tool, das Ihr Handelserlebnis auf dem Finanzmarkt revolutionieren wird. Diese innovative Software bietet Ihnen Effizienz und Schnelligkeit und ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades schnell und visuell auszuführen. ️ Mit nur einem Mausklick erstellt der Trade Manager drei strategische Linien: eine blaue Linie für die Orderplatzierung, eine grüne Linie für den Take Profit und eine rote Linie für den Stop Loss. Diese Linien
Symbol Information Panel
Thomas Mueller
Utilitys
Gut aussehende Übersichtstafel für die Anzeige des aktuellen Instruments: Instrumentenname Flaggen der beteiligten Währungen für Forex oder Indizes Geld-/Briefkurs Spanne Das Aussehen und die Position des Panels kann ebenfalls konfiguriert werden. Hier die Beschreibung der verwendbaren Parameter: panelFontName : Name der Systemschriftart, die zum Zeichnen aller Texte verwendet wird. panelBackgroundColor : Hintergrundfarbe des Panels. panelNeutralColor : Farbe des Textes in diesem Panel. panelBo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4. Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts! Benutzerh
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT4 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Kontakte finden Sie auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Charts verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Chart zeichnet. Dies ist ein R
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilitys
Zeitersparnis und schnelle Ausführung Ob Sie unterwegs sind oder schlafen, Sie können immer sicher sein, dass Telegram To Mt4 die Trades für Sie ausführt. Mit anderen Worten, unser Telegram MT4 Signal Trader analysiert die Handelssignale, die Sie auf Ihren ausgewählten Telegram-Kanälen erhalten und führt sie auf Ihrem Telegram to MT4-Konto aus. Reduzieren Sie das Risiko Telegram To Mt4 definiert die gesamte Erfahrung des Kopierens von Signalen von Telegram Signal Kopierer zu mt4 Plattformen. B
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitys
Dieser 2-in-1-Handelsmanager ist ideal für den Handel mit Kerzenausbrüchen. Es kann einen Trade durchschnittlich kosten, wenn bei Pullbacks zusätzliche Limit-Orders platziert werden. Dies stellt sicher, dass Sie den besten Preis für alle Ihre Positionen und einen höheren RR für Ihre Gewinne erhalten. Das Risiko wird anhand der zuletzt geschlossenen Kerzenhöhe berechnet. Die Schaltflächen des Handelsassistenten helfen bei der Verwaltung aller manuell aufgegebenen Bestellungen. Verwenden Sie es
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilitys
Der Expert Advisor   wiederholt   Trades und Positionen eine voreingestellte Anzahl von Malen auf Ihrem   MetaTrader 4   Konto. Es kopiert alle Deals, die manuell oder von einem anderen Expert Advisor eröffnet wurden. Kopiert Signale und erhöht die Menge von Signalen   ! Erhöht die Menge anderer EAs. Folgende Funktionen werden unterstützt: Custom Lot für kopierte Trades, Kopieren von Stop Loss, Take Profit, Verwendung von Trailing Stop. MT5-Version Gesamte Beschreibung +DEMO +PDF Wie kauft man
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitys
SAFETYLOCK bietet Händlern eine effektive Möglichkeit, sich vor plötzlichen Marktumkehrungen zu schützen, indem automatisch eine entgegengesetzte Order für bereits offene Positionen platziert wird. Sobald ein Trader oder ein EA eine Position eröffnet, erstellt SAFETYLOCK sofort eine entgegengesetzte Pending Order. Sollte die Position in den Verlustbereich geraten, wird diese Pending Order aktiviert, um eine Sperre (Lock) zu erzeugen und so das Risiko deutlich zu minimieren. Dieser leistungsstar
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilitys
️ Hedge Trade - Smart Fixed-Offset Hedging EA Verwandeln Sie ungünstige Bewegungen in kontrollierte Erholungszyklen. Hedge Trade ist ein professioneller MetaTrader 4 Expert Advisor, der jeden offenen Handel schützt, indem er automatisch eine intelligente Hedge-Order platziert und verwaltet. Er wurde für Händler entwickelt, die es vorziehen, ihre eigene Basisposition zu eröffnen, aber ein automatisiertes, diszipliniertes Hedging-System wünschen, um Drawdowns zu verwalten und Gegenbewegungen auf
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.75 (8)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und starten Sie die Nutzung des Produkts innerhalb weniger Mi
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Experten
Ein professioneller automatisierter Handelsexperte, der sich auf den Bollinger-Bänder-Indikator stützt, um präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Preisinteraktionen mit den Bändern des Indikators auszuführen und den Handel nach Standardabweichung zu beenden. Beste Einstellungen: SET-Datei herunterladen Für XAUUSD Zeitrahmen : 1 Min Merkmale: Ein intelligentes Informationsfenster, in dem Sie offene Geschäfte und Tageslimits sehen können. ein Nachrichtenfilter, um den Handel
FX Clock
Abderrahmane Benali
Indikatoren
FXClock - Professioneller Uhrenindikator für Trader Wichtige Erinnerung: Wenn Sie dieses Tool hilfreich finden, unterstützen Sie bitte unsere Arbeit, indem Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen. Ihr Feedback motiviert die weitere Entwicklung! Der FXClock-Indikator ist ein praktisches und einfaches Tool, das die Zeit direkt auf Ihrer Handelsplattform anzeigt und Ihnen ermöglicht, mehrere wichtige Informationen gleichzeitig zu verfolgen. Er wurde speziell entwickelt, um Händlern
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT5 - EA Profit Panel nach magischer Zahl Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt. Klicken Sie hier für die MT4-Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den e
Smart Risk Manager
Abderrahmane Benali
5 (1)
Utilitys
Smart Risk Manager - Meistern Sie Ihre Trades mit Präzision und Zuversicht! Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihren manuellen Handel mit einem schlanken, leistungsstarken und intuitiven Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und intelligentes Risikomanagement legen. Mit dem Smart Risk Manager können Sie in Sekundenschnelle Trades oder schwebende Aufträge platzieren - und dabei automatisch die optimale Lotgröße auf der Grundlage Ihres vordefinier
BitRocket EA
Abderrahmane Benali
Experten
Professioneller Handelsexperte, der speziell für den Handel mit Bitcoin auf der MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde und sich auf die Stärke des Bollinger Bands Indikators verlässt, um die Marktvolatilität mit hoher Genauigkeit auszunutzen. Wichtigste Vorteile: - Arbeitet effizient auf einem 15-minütigen Zeitrahmen (M15). - Intelligenter Einstieg, wenn der Preis die Bollinger-Bänder durchdringt. - Ein Dashboard, das den aktuellen Saldo, den P/L der offenen Position und den P/L der heutige
Trend Vision
Abderrahmane Benali
Indikatoren
Wichtige Erinnerung: Wenn Sie dieses Tool hilfreich finden , unterstützen Sie bitte die Arbeit, indem Sie einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlassen . Vermeiden Sie es, es ohne Unterstützung zu benutzen. Ihr Feedback motiviert die weitere Entwicklung! Trend Vision - SuperTrend PRO Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit einem leistungsstarken Upgrade eines der zuverlässigsten Trendfolge-Indikatoren des Marktes! SuperTrend PRO wurde optimiert, um präzise Signale auf Basis der AT
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indikatoren
CrossMaster PRO - Wo sich Trends offenbaren CrossMaster PRO ist ein Präzisionsindikator, der entwickelt wurde, um kritische Momente zu erkennen, in denen sich die Marktrichtung zu ändern beginnt. Durch die Überwachung der Interaktion zwischen zwei gleitenden Durchschnitten liefert er klare Signale genau dann, wenn das Timing am wichtigsten ist. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die mehr Wert auf Klarheit als auf Rauschen legen, und verwandelt einfache Überkreuzungen in verwertbare Erken
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Gold Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
Gold Strike EA - Präzisionsmotor für Goldmärkte Gold Strike EA ist ein spezielles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde, um mit Disziplin und Präzision in Umgebungen mit hoher Volatilität zu agieren. Es wendet eine raffinierte Ausbruchslogik um wichtige Preisniveaus herum an, kombiniert mit einem intelligenten Risiko- und Kapitalmanagement, um nur dann am Markt tätig zu werden, wenn die Bedingungen passen. Das System arbeitet innerhalb optimierter Handels
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Experten
FOREX Strike EA - Disziplin trifft auf Chancen FOREX Strike EA ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Struktur, Kontrolle und Beständigkeit in den Devisenmarkt zu bringen. Es wurde mit modernen MQL5-Standards entwickelt und konzentriert sich auf präzise Ausführung und disziplinierte Aufmerksamkeit statt auf aggressives Engagement. Durch die Kombination von intelligenter Auftragsplatzierung und adaptivem Geldmanagement greift das System nur dann in den Mark
RSI Dashboard Pro
Abderrahmane Benali
Indikatoren
RSI Dashboard PRO - Einsicht auf einen Blick RSI Dashboard PRO ist ein schlankes und leistungsstarkes Tool, das Ihnen die RSI-Analyse für mehrere Symbole und Zeitrahmen direkt an die Hand gibt. Es wurde für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision entwickelt und verwandelt komplexe Marktdaten in umsetzbare Erkenntnisse in einem einzigen kompakten Panel. Mit einem Klick können Sie sofort zwischen Symbolen oder Zeitrahmen wechseln - das macht die RSI-Überwachung intelligenter, schneller und anscha
Trade Vision Panel
Abderrahmane Benali
Indikatoren
Überblick: Trade Vision Panel ist ein hochwertiges, leichtgewichtiges Handels-Dashboard für MetaTrader 5, das Ihre wichtigsten Handelsinformationen direkt auf dem Chart anzeigt. Es kombiniert Performance-Analysen, Überwachung offener Positionen und einen Echtzeit-Nachrichtenfilter - alles in einer intelligenten, eleganten Oberfläche. Perfekt für Trader, die alles Wichtige sehen wollen , ohne den Bildschirm zu wechseln . Hauptmerkmale: - Zeigt offene Positionen mit Symbol, Losgröße, Gewinn, SL/T
Deal Tracker Dashboard
Abderrahmane Benali
Indikatoren
Deal Tracker Dashboard - Visual Trade Performance Analyzer Ein professionelles Dashboard zur Handelsanalyse, das Ihre reale Handelsperformance direkt im Chart visualisiert und bewertet. Deal Tracker Dashboard zeigt geschlossene Trades auf ihrem exakten Kursniveau an und liefert intelligente Performance-Statistiken, die Ihnen helfen, die Ergebnisse klar und präzise zu verstehen. Wichtigste Highlights: Visuelle Verfolgung der abgeschlossenen Geschäfte im Chart Intelligente Performance-Statistiken
Golden Guard Pro EA
Abderrahmane Benali
Experten
GOLDEN GUARD PRO EA - Intelligenz und Präzision im Goldhandel Erhöhen Sie Ihr GOLD-Handelserlebnis mit GOLDEN GUARD PRO EA , einem Expert Advisor, der für maximale Genauigkeit und Sicherheit entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche Tool kombiniert intelligente Handelsstrategien mit einem strikten Risikomanagement, das präzise Ein- und Ausstiege für beständige Ergebnisse gewährleistet. Hauptmerkmale: Intelligenter Schutz: Schützt Ihr Kapital vor plötzlichen Marktschwankungen. Präzise Signale: Nu
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension