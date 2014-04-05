Trade Vision Panel

Überblick:

Trade Vision Panel ist ein hochwertiges, leichtgewichtiges Handels-Dashboard für MetaTrader 5, das Ihre wichtigsten Handelsinformationen direkt auf dem Chart anzeigt.
Es kombiniert Performance-Analysen, Überwachung offener Positionen und einen Echtzeit-Nachrichtenfilter - alles in einer intelligenten, eleganten Oberfläche.
Perfekt für Trader, die alles Wichtige sehen wollen , ohne den Bildschirm zu wechseln.

Hauptmerkmale:

- Zeigt offene Positionen mit Symbol, Losgröße, Gewinn, SL/TP an.
- Zeigt die Performance über 1 Tag / 7 Tage / 30 Tage an - einschließlich Gewinn, Anzahl der Trades und Gewinnfaktor.
- Eingebauter Filter für Wirtschaftsnachrichten (nach Stichwort, Währung und Priorität).
- Anpassbares Erscheinungsbild - Hintergrundfarbe, Schriftfarbe und Sichtbarkeit des Abschnitts.
- Leichtes Design - keine CPU-Belastung und keine Handelsoperationen.
- Kompatibel mit allen Brokern und allen Zeitrahmen.

Nachrichtenfilter Highlights:

  • Filtern Sie Nachrichten nach Wichtigkeit (Hoch / Mittel / Alle).

  • Wählen Sie aus, welche Währungen berücksichtigt werden sollen (z. B. USD, GBP, EUR, JPY).

  • Definieren Sie Stichwortfilter (z. B. NFP, BIP, PMI).

  • Zeigt die anstehenden Ereignisse für die nächsten X Tage an (anpassbar).

Panel-Erscheinungsbild:

  • Hintergrund- und Textfarben sind vollständig anpassbar.

  • Automatische Größenanpassung je nach Inhalt.

  • Optimiert für helle und dunkle Chart-Themen.

Wichtig!

  • Mit diesem Indikator werden keine Geschäfte eröffnet, geschlossen oder verändert.

  • Er ist nur als Informationstool gedacht.

  • Funktioniert perfekt mit anderen Expert Advisors oder Indikatoren.

Empfohlene Verwendung:

Ideal für Händler, die die Performance ihres Kontos überwachen und über wichtige Nachrichten informiert bleiben möchten, ohne den Chart zu verlassen.

Abschließende Anmerkung

DasTrade Vision Panel ist Teil der BENALI Trading Tools Suite - einer Sammlung professioneller Dienstprogramme für Trader, die Wert auf Klarheit, Präzision und Performance legen.
Verbessern Sie Ihre Charts. Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf. Handeln Sie intelligenter mit Trade Vision Panel.


