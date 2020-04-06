QS NorthStar USDCAD

QS NorthStar USDCAD

Der QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor ist ein symbolorientierter Handelsroboter, der speziell für USDCAD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde . Im Gegensatz zu einfachen Einzelindikator-Robotern verwendet dieser EA ein hochentwickeltes Composite Signal Scoring System. Es aggregiert Daten von Momentum- und Marktstärke-Indikatoren, um Marktrauschen herauszufiltern. Er führt nur dann Trades aus, wenn eine Konvergenz von Faktoren ein hochwahrscheinliches Setup bestätigt und bietet so einen robusten Ansatz für den automatisierten Devisenhandel.

Wichtige Fakten zur Strategie

Indikatoren:

  • MACD-Histogramm: Wird verwendet, um Momentum-Verschiebungen und Nulldurchgänge zu erkennen.
  • OsMA (Gleitender Durchschnitt des Oszillators): Wird für präzises Einstiegs-Timing und zur Bestätigung der Trendrichtung verwendet.
  • Bärenstärke: Wird verwendet, um die Stärke von Verkäufern/Käufern gegen den Trend zu messen.

Einstiegslogik: Summe aus MACD-Aktion, Bears Power-Aktion und OSMA-Richtung; wenn der resultierende Wert über/unter dem konfigurierten Minimum liegt, wird ein Kauf- oder Verkaufs-Setup zugelassen.

Ausstiegslogik: Kombination aus OSMA-basiertem Ausstiegssignal und festen SL/TP-Levels; Sie können sich ausschließlich auf den preisbasierten Schutz verlassen oder die indikatorbasierte Ausstiegsebene hinzufügen.

Unser Qualitätsversprechen

Der Markt ist überschwemmt mit Expert Advisors, die überoptimierte Backtest-Kurven aufweisen, aber im langfristigen Erfolg versagen.

Unser Fokus liegt nicht auf einem schnellen Verkauf, sondern auf langfristigem, robustem Erfolg. Wir entwickeln Algorithmen, die auf realen Marktprinzipien basieren und darauf ausgelegt sind, sich an einen sich ständig verändernden Markt anzupassen.

Aus diesem Grund bieten wir unsere EAs in einem fairen Abo-Modell an:

  • Langfristige Robustheit vor kurzfristigem Hype: Wir entwickeln Strategien, die verschiedene Marktsituationen überstehen, anstatt in einem einzigen Backtest perfekt auszusehen.
  • Laufende Updates und Wartung: Aktive Kunden erhalten kontinuierliche Updates und Verbesserungen, die sicherstellen, dass sich der EA mit den sich verändernden Märkten weiterentwickelt, anstatt nach einer einzigen Version veraltet zu sein.
  • Keine hohen Vorabkosten: Anstatt eine hohe einmalige Gebühr zu erheben, stellen wir unsere EAs über erschwingliche Abonnementmodelle zur Verfügung, so dass Händler im Vorfeld nicht übermäßig belastet werden.

Das Ziel sind langfristige Kundenbeziehungen mit vorhersehbaren und überschaubaren Kosten - nicht einmalige Verkäufe auf der Basis von überoptimierten Backtests.

Strategie-Konzept

Die Philosophie: Konvergenz statt Zufall Die Kernphilosophie dieses Expert Advisors basiert auf "Signal Confluence". Viele Handelsroboter scheitern, weil sie auf einen einzigen Indikator reagieren, der in unruhigen Märkten oft falsch positive Signale erzeugt. Der QS NorthStar USDCAD Bot löst dieses Problem, indem er einzelne Indikatoren nicht als absolute Auslöser, sondern als "Stimmen" in einem gewichteten Entscheidungsmechanismus behandelt.

Der Einstiegs-Mechanismus: Das Herzstück der Einstiegslogik ist ein Entscheidungsscore, der Informationen aus drei Modulen zusammenfasst: ein MACD-Histogramm-Nulldurchgangssignal, ein Bears-Power-Schwellenwertsignal und ein OSMA-Richtungsmodul. Die MACD-Komponente überwacht Verschiebungen um die Nulllinie, um Veränderungen im Momentum zu erkennen. Bears Power misst die Stärke von Verkäufern im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt und hebt hervor, wo der Abwärtsdruck zunimmt oder nachlässt. Das OSMA-Richtungsmodul verfolgt kurzfristige Impulse, damit der Handel auf den vorherrschenden Marktimpuls abgestimmt ist. Jedes Modul trägt zu einer internen Bewertung bei. Nur wenn der kombinierte "Entscheidungswert" dieser Indikatoren einen streng definierten Schwellenwert überschreitet, führt der EA einen Handel aus. So wird sichergestellt, dass der Bot nur dann in den Markt einsteigt, wenn Momentum und Trendstärke übereinstimmen.

Der Exit-Mechanismus: Dynamischer und statischer Schutz Die Ausstiegsstrategie besteht aus zwei Komponenten. Erstens setzt der Bot einen harten Take Profit und Stop Loss ein, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis von Anfang an klar zu definieren. Zweitens verfügt er über eine intelligente technische Ausstiegslogik. Er überwacht den OsMA-Indikator auf das Überschreiten bestimmter Schwellenwerte, die darauf hinweisen, dass ein Trend ausläuft. Wenn die Marktdynamik nachlässt, bevor der Take Profit erreicht wird, kann der EA die Position frühzeitig schließen, um schwebende Gewinne zu sichern oder den Drawdown zu minimieren, anstatt auf eine Umkehr zu hoffen.

Risikomanagement

Jeder Aspekt unserer EAs ist auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle ausgelegt.

  • Fester Stop-Loss: Jeder einzelne Handel wird sofort beim Einstieg mit einem festen Stop-Loss gesichert, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen.
  • Kein Martingale: Der EA erhöht niemals die Losgröße nach einem Verlust. Ihr Risiko pro Handel ist immer konstant.
  • Kein Grid: Der EA eröffnet keine gefährlichen "Leitern" von Positionen in festen Abständen.
  • Trailing-Stop: Ein integrierter fester Trailing-Stop-Mechanismus ermöglicht es dem Bot, das Risiko auf Null zu reduzieren (Break Even) und ausgedehnte Trendläufe zu erfassen.
  • Positionsbegrenzung: Eingebaute Logik zur Begrenzung der MaxNumberOpenPositions, um ein übermäßiges Leveraging in eine Richtung zu verhindern.

Setup-Anleitung & Empfehlungen

  • Symbol: USDCAD
  • Zeitrahmen: M15
  • Kontotyp: ECN / Raw Spread (niedrige Spreads und schnelle Ausführung sind entscheidend).
  • Mindestkapital: € 50 (Handelsvolumen: 0,01 Lot; mit einem Hebel von 1:500; wenn der Hebel niedriger ist: Kapital entsprechend erhöhen)

Empfohlene Broker:

Unsere besten Testergebnisse wurden erzielt mit:

Über uns

QuantumScale ist ein Fintech-Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Wir haben uns auf die Entwicklung von quantitativen, algorithmischen Handelssystemen spezialisiert. Unser Ziel ist es, robuste, transparente und langfristig erfolgreiche Handelslösungen für private und professionelle Trader zu schaffen.

Haftungsausschluss

Alle Backtest-Ergebnisse und Leistungsdaten, die für diesen Expert Advisor angezeigt werden, basieren auf historischen Daten. Sie sind keine Garantie oder Vorhersage für eine zukünftige Performance. Die Handelsergebnisse können aufgrund von Faktoren wie spezifischen Bedingungen Ihres Brokers und Kontotyps von den Backtests abweichen.


