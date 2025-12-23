Deal Tracker Dashboard
- Indikatoren
- Abderrahmane Benali
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Deal Tracker Dashboard - Visual Trade Performance Analyzer
Ein professionelles Dashboard zur Handelsanalyse, das Ihre reale Handelsperformance direkt im Chart visualisiert und bewertet.
Deal Tracker Dashboard zeigt geschlossene Trades auf ihrem exakten Kursniveau an und liefert intelligente Performance-Statistiken, die Ihnen helfen, die Ergebnisse klar und präzise zu verstehen.
Wichtigste Highlights:
-
Visuelle Verfolgung der abgeschlossenen Geschäfte im Chart
-
Intelligente Performance-Statistiken
-
Klare Visualisierung von Gewinn und Verlust
-
Vollständig anpassbare Anzeige
-
Geringes Gewicht, schnell und nicht neu aufbauend
Dieses Tool wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Handelsdisziplin durch Klarheit und Einfachheit zu erhöhen.