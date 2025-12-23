Deal Tracker Dashboard - Visual Trade Performance Analyzer

Ein professionelles Dashboard zur Handelsanalyse, das Ihre reale Handelsperformance direkt im Chart visualisiert und bewertet.

Deal Tracker Dashboard zeigt geschlossene Trades auf ihrem exakten Kursniveau an und liefert intelligente Performance-Statistiken, die Ihnen helfen, die Ergebnisse klar und präzise zu verstehen.

Wichtigste Highlights:

Visuelle Verfolgung der abgeschlossenen Geschäfte im Chart

Intelligente Performance-Statistiken

Klare Visualisierung von Gewinn und Verlust

Vollständig anpassbare Anzeige

Geringes Gewicht, schnell und nicht neu aufbauend

Dieses Tool wurde entwickelt, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Handelsdisziplin durch Klarheit und Einfachheit zu erhöhen.