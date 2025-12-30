Smart EA Summary

Smart EA Summary MT5 - EA Profit Panel nach magischer Zahl
Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen?

Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt.

* Einführungsangebot: der aktuelle Preis beträgt nur49 USD
Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf75 USD steigen, und schrittweise bis zu 99 USD mit den kommenden Versionen.

- Holen Sie sich die Software jetzt zum vergünstigten Preis und gehören Sie zu den Early Adopters.
- Alle zukünftigen Updates sind lebenslang kostenlos.

Merkmale:

Zeigt den Gewinn pro EA (nach Magic Number) und das Handelssymbol an.

Berechnet den gesamten Nettogewinn über alle magischen Zahlen.

Farbcodierte Anzeige: grün für Gewinn, rot für Verlust.

Automatische Größenanpassung der Panelhöhe an den Inhalt.

Sauberes und professionelles Design, direkt in den Chart eingebettet.

Kompatibel sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Konten.

Eingaben:

Wählen Sie einen benutzerdefinierten Datumsbereich, um die Handelshistorie zu analysieren.

Passen Sie das Aussehen des Panels an: Hintergrundfarbe, Textfarbe.

Kein komplexes Setup - einfach auf dem Chart ablegen und es funktioniert!

Perfekt für professionelle Trader, die mehrere Strategien oder EAs in einem Konto verwalten.

Machen Sie sofort sichtbar, welche EAs am besten abschneiden, ohne sich durch Berichte oder Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen!



