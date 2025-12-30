Smart EA Summary
- Utilitys
- Abderrahmane Benali
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 30 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt.
* Einführungsangebot: der aktuelle Preis beträgt nur49 USD
Nach den ersten 10 Käufen wird der Preis auf75 USD steigen, und schrittweise bis zu 99 USD mit den kommenden Versionen.
- Holen Sie sich die Software jetzt zum vergünstigten Preis und gehören Sie zu den Early Adopters.
- Alle zukünftigen Updates sind lebenslang kostenlos.
Merkmale:
Eingaben:
Machen Sie sofort sichtbar, welche EAs am besten abschneiden, ohne sich durch Berichte oder Tabellenkalkulationen wühlen zu müssen!