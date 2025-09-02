Gamma Buyers Sellers pressure
- Göstergeler
- Arinze Michael Ejike
- Sürüm: 10.0
- Güncellendi: 2 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 15
Alıcı-Satıcı Baskısı Göstergesi, M1'den D1'e kadar çoklu zaman dilimlerinde piyasa duyarlılığını görüntüler. Yapılandırılabilir bir dönem boyunca hareketli ortalama momentum analizi kullanarak alım ve satım baskısı yüzdelerini hesaplar. Görsel panel, alıcı gücünü deniz mavisi, satıcı hakimiyetini kırmızı renkte gösteren ilerleme çubukları ile birlikte önemli olduğunda yüzde değerlerini görüntüler. Her zaman dilimi, yükseliş trendleri, düşüş trendleri veya yatay piyasaları gösteren yönlü göstergelerle ADX trend gücü ölçümü içerir. Yatay dönemler boyunca (ADX 23'ün altında), yatırımcılar destek seviyelerinde alım yaparak ve direnç bölgelerinde satış yaparak aralık stratejileri oynayabilirler. Renk kodlu sinyal noktaları, optimal giriş zamanlaması için piyasa koşullarının hızlı görsel onayını sağlar.
