Gamma Buyers Sellers pressure
- 指标
- Arinze Michael Ejike
- 版本: 10.0
- 更新: 2 九月 2025
- 激活: 15
买卖双方压力指标是一个综合的市场分析工具，能够同时显示从M1分钟图到D1日线图等多个时间框架的市场情绪和力量对比。该指标通过精密的移动平均动量分析算法，在用户可自定义配置的周期内准确计算买方压力和卖方压力的具体百分比数值。其直观的可视化操作面板采用动态进度条设计，买方力量以醒目的青色（蓝绿色）显示，卖方主导力量则以鲜明的红色标识，当压力值达到显著水平时还会显示精确的百分比数值。每个时间框架都集成了专业的ADX平均趋向指数强度测量功能，配备清晰的方向性指标来准确识别和显示当前的上升趋势、下降趋势或横盘震荡市场状态。特别是在市场处于震荡整理期间（当ADX数值低于23阈值时），经验丰富的交易者可以灵活运用区间交易策略，通过在关键支撑位附近逢低买入，在重要阻力区域附近逢高卖出来获取稳定收益。智能化的彩色信号提示点系统为交易者提供即时的视觉确认，帮助准确判断市场条件变化并把握最佳的进场和出场时机。
成功消息: 分析完成！多时间框架情绪数据已准备好用于战略交易决策。