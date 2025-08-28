Gamma Buyers Sellers pressure

매수자-매도자 압력 지표는 M1부터 D1까지 다중 시간프레임에서 시장 심리를 표시합니다. 구성 가능한 기간 동안 이동평균 모멘텀 분석을 사용하여 매수 및 매도 압력 백분율을 계산합니다. 시각적 패널은 매수자 강세를 청록색으로, 매도자 우세를 빨간색으로 보여주는 진행 막대를 중요할 때 백분율 값과 함께 표시합니다. 각 시간프레임에는 상승추세, 하락추세 또는 횡보시장을 보여주는 방향 지표와 함께 ADX 추세 강도 측정이 포함됩니다. 횡보 기간(ADX 23 이하) 동안, 트레이더들은 지지 레벨에서 매수하고 저항 구간에서 매도하여 레인지 전략을 실행할 수 있습니다. 색상 코드 신호 점들은 최적 진입 타이밍을 위한 시장 조건의 빠른 시각적 확인을 제공합니다.

성공 메시지: 분석 완료! 전략적 거래 결정을 위한 다중 시간프레임 심리 데이터가 준비되었습니다.