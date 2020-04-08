Gamma Buyers Sellers pressure

O Indicador de Pressão Compradores-Vendedores exibe sentimento de mercado em múltiplos timeframes de M1 a D1. Calcula percentuais de pressão de compra e venda usando análise de momentum de médias móveis durante um período configurável. O painel visual mostra barras de progresso com força compradora em verde-azulado e domínio vendedor em vermelho, junto com valores percentuais quando significativos. Cada timeframe inclui medição de força de tendência ADX com indicadores direcionais mostrando tendências de alta, baixa ou mercados laterais. Durante períodos laterais (ADX abaixo de 23), traders podem executar estratégias de range comprando em níveis de suporte e vendendo em zonas de resistência. Pontos de sinal codificados por cor fornecem confirmação visual rápida das condições de mercado para timing ótimo de entrada.

