Gamma Buyers Sellers pressure
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 10.0
- Aggiornato: 2 settembre 2025
- Attivazioni: 15
L'Indicatore di Pressione Acquirenti-Venditori mostra il sentiment di mercato su timeframe multipli da M1 a D1. Calcola le percentuali di pressione di acquisto e vendita utilizzando l'analisi momentum delle medie mobili su un periodo configurabile. Il pannello visuale mostra barre di progresso con forza acquirente in verde-blu e dominanza venditrice in rosso, insieme a valori percentuali quando significativi. Ogni timeframe include misurazione della forza del trend ADX con indicatori direzionali che mostrano trend rialzisti, ribassisti o mercati laterali. Durante periodi laterali (ADX sotto 23), i trader possono giocare strategie di range comprando a livelli di supporto e vendendo in zone di resistenza. Punti segnale codificati a colori forniscono conferma visuale rapida delle condizioni di mercato per timing di ingresso ottimale.
Messaggio di Successo: Analisi completata! Dati sentiment multi-timeframe pronti per decisioni commerciali strategiche.