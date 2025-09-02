Gamma Buyers Sellers pressure

L'Indicateur de Pression Acheteurs-Vendeurs affiche le sentiment du marché sur plusieurs timeframes de M1 à D1. Il calcule les pourcentages de pression d'achat et de vente en utilisant une analyse de momentum de moyennes mobiles sur une période configurable. Le panneau visuel montre des barres de progression avec la force acheteuse en sarcelle et la dominance vendeuse en rouge, accompagnées de valeurs en pourcentage lorsque significatives. Chaque timeframe inclut une mesure de force de tendance ADX avec des indicateurs directionnels montrant les tendances haussières, baissières ou les marchés latéraux. Pendant les périodes latérales (ADX en dessous de 23), les traders peuvent jouer des stratégies de range en achetant aux niveaux de support et en vendant dans les zones de résistance. Les points de signal codés par couleur fournissent une confirmation visuelle rapide des conditions de marché pour un timing d'entrée optimal.

