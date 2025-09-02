Gamma Buyers Sellers pressure

L'Indicateur de Pression Acheteurs-Vendeurs affiche le sentiment du marché sur plusieurs timeframes de M1 à D1. Il calcule les pourcentages de pression d'achat et de vente en utilisant une analyse de momentum de moyennes mobiles sur une période configurable. Le panneau visuel montre des barres de progression avec la force acheteuse en sarcelle et la dominance vendeuse en rouge, accompagnées de valeurs en pourcentage lorsque significatives. Chaque timeframe inclut une mesure de force de tendance ADX avec des indicateurs directionnels montrant les tendances haussières, baissières ou les marchés latéraux. Pendant les périodes latérales (ADX en dessous de 23), les traders peuvent jouer des stratégies de range en achetant aux niveaux de support et en vendant dans les zones de résistance. Les points de signal codés par couleur fournissent une confirmation visuelle rapide des conditions de marché pour un timing d'entrée optimal.

Message de Succès: Analyse terminée! Données de sentiment multi-timeframe prêtes pour les décisions commerciales stratégiques.


Produits recommandés
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicateurs
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Indicateurs
FULL TREND KILLER is an indicator based on Bollingen Bands and it is easy to use; no internal adjustments to be made. It is specially designed for synthetic indices but also works well on Forex Assets. The best time frame to use on synthetic indices is M15, this is just a tip, however it can be used on all time frames. Settings : BANDS PERIOD Push Notification Email Notification Audible Alert
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Outils de gain et de recherche. Le cœur des signaux de trading et de la stratégie est basé sur l'algorithme de l'auteur pour la formation des modèles de prévision des prix. Applicable à n'importe quel instrument ! Complété par un système de contrôle basé sur le MA "Nine-Tailed Fox" , mettant à jour et ajustant le signal aussi précisément que possible pour le marché, l'instrument et la période de travail. Éligible : Tous les instruments sur tous les marchés (il y a des exceptions). À qui s'adr
Viking Strategy Signal Indicator
E Bahamlong Bagoudjare
5 (1)
Indicateurs
Viking Strategy Indicator – Le Cœur Battant du Système BT 3.0 Le  Viking Strategy Indicator  n’est pas un simple indicateur… C’est  l’un des piliers  du  système de trading révolutionnaire BT 3.0 , conçu pour  transformer l’expérience de tous les traders , du  débutant  à l’ expert .   BT 3.0 , c’est bien plus qu’un outil : C’est une  solution complète  de trading  semi-automatique et automatique , intégrant  6 indicateurs puissants  et un  assistant intelligent  qui analyse, détecte, aler
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicateurs
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Indicateurs
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
PipFinite Razor Scalper MT5
Karlo Wilson Vendiola
2 (1)
Indicateurs
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Razor Scalper with Trend Laser Strategy: Scalp in the direction of the trend Watch Video: (Click Here) Features Scalping indicator using a confirme
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
Indicateurs
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
MTF Qristalium Arrows MT5
Elena Kusheva
Indicateurs
Indicator MTF Qristalium Arrows is a semi - automatic trading system. It works on all currency pairs.  The indicator uses three rules: 1) we trade only on the trend, 2)"buy when everyone sells and sell when everyone buys", 3) the Price always goes against the crowd.  Indicator MTF Arrows Qristalium filter rules across multiple time frames using the built-in indicators. If the trend matches on the selected time intervals, the indicator will give an arrow to enter the market. Then you make you
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicateurs
Gold Venamax - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez in
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Waterfall by Kratus
Justine Kelechi Ekweh
5 (1)
Indicateurs
Overview The Waterfall Trading Indicator is a powerful momentum detection tool designed to identify high-probability trading opportunities across multiple timeframes. Built on pure price action analysis, this indicator provides clear, non-repainting signals that are especially effective for binary options and forex trading. Key Features Non-Repainting Signals : Based on real-time price action, ensuring reliable trade signals Multi-Timeframe Compatibility : Effective across all timeframes, with o
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicateurs
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Indicateurs
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Stochastic Divergence Pro MT5 short day trading
German Pablo Gori
Indicateurs
Stochastic Divergence Pro 1h 4h 1D+ Maîtriser les divergences pour un trading de haute précision Le Stochastic Divergence Pro MT5 est un outil d'analyse avancé conçu pour les traders qui exigent une précision et une clarté dans leur analyse du marché. Cet indicateur expert identifie en temps réel les divergences entre le prix et l'Oscillateur Stochastique, fournissant des signaux cruciaux pour anticiper les changements de tendance sur des périodes intermédiaires et élevées (H1, H4 et supérieures
Supply Demand Ranger
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (4)
Indicateurs
The indicator draws supply and demand zones. The zone timeframe can be set independently of the chart timeframe. For instance, it is possible to set M5 zones on an H4 chart. The importance of zones can be adjusted using the zone strength parameter. Demand zones are displayed if at least one candle in the range of the zone is entirely above the zone. Similarly, supply zones are displayed if at least one candle within the zone is entirely below the zone.
Forex Sessions with Alerts
Odaine Ramon Mcmillan
Indicateurs
In the ever-evolving world of Forex trading, understanding the different trading sessions is paramount to making informed trading decisions. Each trading session brings its own unique characteristics, opportunities, and challenges, and recognizing these can greatly enhance your trading strategies. Whether you're a novice or a seasoned trader, the Forex market's three main trading sessions – Asian, London, and New York – are crucial milestones that dictate market behavior and potential trade set
Spread and Swap screener
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Sélectionneur de marché : Prix, Spread et Swap, pour les symboles sélectionnés (Market Watch) Vous pouvez personnaliser la liste : définissez uniquement les symboles (paires de devises) nécessaires. Le nombre de symboles est illimité. La liste peut être triée par ordre croissant ou décroissant (nom du symbole). Le panneau peut être déplacé à n'importe quel endroit du graphique. Vous pouvez également minimiser le panneau. Il existe une option pour notifier l' augmentation de la taille du spread
Swing Points
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicateurs
Swing Points Indicator for MetaTrader 5 The **Swing Points Indicator** is a custom-built technical tool designed for MetaTrader 5 (MT5), primarily used for identifying crucial reversal points in price action. By plotting swing highs and swing lows, it highlights potential trend reversals, making it a valuable tool for traders relying on price action analysis. This indicator helps traders anticipate changes in market direction by visually marking significant turning points on the chart. Main F
Daily Bias
Barend Paul Stander
Indicateurs
Daily Bias Indicator with Statistics and Dashboard Unlock the power of market bias analysis with the Multi-Timeframe Bias Indicator, a versatile tool designed for traders seeking a clear edge in the markets. This indicator provides actionable insights by displaying Daily Bias, Weekly Bias, and Custom Period Bias, enabling you to align your trades with the prevailing market direction across multiple timeframes and symbols. Key Features: Daily Bias Analysis: Identify the bullish, bearish, or neutr
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
CrossPoint5
Denis Trubachev
Indicateurs
CrossPoint5   is an indicator that helps novice traders. In addition to the standard "Crosshair" function (Ctrl + F),   CrossPoint5   will show you how to set the StopLoss and TakeProfit levels correctly, taking into account the minimum allowable level, calculate the number of points between two points and convert this into the currency of the account, taking into account the expected lot of the transaction. Sometimes, when opening a deal, a novice trader completely forgets about the spread.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indicateurs
Ing (inguz,ingwar) - the 23rd rune of the elder Futhark ᛝ, Unicode+16DD. Add some runic magic to your trading strategies. The correct marking of the daily chart will indicate to you the successful moments for counter-trend trading. Simple to use, has high efficiency in volatile areas. Be careful in lateral movements. Signals ᛝ are generated when the main lines of construction intersect. Red arrow down - recommended sales Blue up arrow - recommended purchases rare purple arrows indicate exce
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
Indicateurs
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
PipFinite Reversal PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.73 (26)
Indicateurs
The Controversial 5-Step System That Professional Traders Use To Unlock Trading Success! Reversal Pro effectively combines price action, ideal location and reliable statistics in one smart algorithm. Understanding the market in this unique perspective allows you to recognize reversals professionally. Discover The Secret Of Professional Traders Get instant access www.mql5.com/en/blogs/post/716077 Copy & Paste what professional traders are doing right now! How To Trade Step 1: Trade Setup Sta
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Plus de l'auteur
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie. Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui s
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Cet indicateur avancé de lignes de tendance RSI détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance sur les pics de l'oscillateur RSI. Il analyse des motifs de pics configurables, filtrant par inclinaison de pente, hauteur minimale et paramètres de distance. L'algorithme traite plusieurs pics pour identifier des lignes de tendance valides, optimisant les performances CPU grâce à des comptes de pics ajustables. Comprend le filtrage des pentes négatives, les contraintes de niveaux RSI pour u
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Silver Stuff identifie les changements clairs de direction de tendance avec des signaux d'entrée précis. Affiche des lignes vertes pour les opportunités longues et des lignes rouges pour les configurations courtes. Le système d'alertes intégré vous notifie instantanément lors de l'apparition de nouveaux signaux de tendance. Options d'Alertes: Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true): se déclenchent immédiatement mais peuvent se redessiner Alertes de Barre Confirmée (alertsOnCurrent = f
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Le Solarwind No Repaint est un oscillateur technique qui applique la Transformation de Fisher aux données de prix normalisées, créant un indicateur basé sur histogramme qui identifie les points de retournement potentiels du marché. Cet indicateur convertit les mouvements de prix en distribution normale gaussienne, rendant les motifs cycliques et les changements de momentum plus visibles pour les traders. Fonctionnement L'indicateur traite les données de prix à travers plusieurs étapes computatio
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Oscillateur Elliott - Un outil d'analyse de momentum qui détecte les retournements de tendance à travers les motifs de convergence des moyennes mobiles. L'indicateur affiche des histogrammes bleus pour le momentum haussier et des histogrammes rouges pour les conditions baissières, tout en traçant automatiquement des lignes de tendance entre les pics et vallées significatifs. Système d'Alertes : Choisissez entre deux modes - Les Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true) se déclenchent im
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'indicateur MOON SNIPER est un outil de détection de cassures qui combine l'analyse de l'action des prix avec les mathématiques de la Distribution Gaussienne pour identifier des points d'entrée à haute probabilité dans le trading forex. Mécanisme Principal : L'indicateur calcule les niveaux de support et de résistance en utilisant la distribution statistique des prix plutôt que les points pivots traditionnels. Il applique les principes de la Distribution Gaussienne pour déterminer où le prix es
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Trois systèmes de bandes RSI séparés affichés simultanément sur votre graphique pour une analyse complète du marché. Chaque système calcule des niveaux de support et résistance basés sur les valeurs RSI avec des périodes et seuils personnalisables. L'indicateur fournit des signaux de trading visuels à travers des marqueurs flèches lorsque le prix franchit les bandes calculées. Les signaux longs apparaissent quand le prix monte au-dessus de la bande inférieure après avoir été en dessous, tandis q
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis