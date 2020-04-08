Gamma Buyers Sellers pressure

Индикатор Давления Покупателей-Продавцов отображает рыночные настроения на множественных таймфреймах от M1 до D1. Он вычисляет проценты давления покупок и продаж, используя анализ импульса скользящих средних за настраиваемый период. Визуальная панель показывает полосы прогресса с силой покупателей в бирюзовом и доминированием продавцов в красном цвете, наряду с процентными значениями когда значимо. Каждый таймфрейм включает измерение силы тренда ADX с направленными индикаторами, показывающими восходящие тренды, нисходящие тренды или флэтовые рынки. Во время периодов флэта (ADX ниже 23), трейдеры могут играть стратегии диапазона, покупая на уровнях поддержки и продавая в зонах сопротивления. Цветные сигнальные точки обеспечивают быстрое визуальное подтверждение рыночных условий для оптимального времени входа.

Сообщение об успехе: Анализ завершен! Данные настроений по множественным таймфреймам готовы для стратегических торговых решений.