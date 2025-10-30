FraMA Oscillator AM

Technisch gesehen stellt der Indikator die Differenz zwischen zwei fraktalen adaptiven gleitenden Durchschnitten dar.

Fractal Adaptive Moving Average (FraMA) ist ein intelligenter adaptiver gleitender Durchschnitt, der von John Ehlers entwickelt wurde.

FraMA berücksichtigt Kursveränderungen und folgt dem Kursniveau genau und bleibt bei Kursschwankungen gerade.

FraMA macht sich die Tatsache zunutze, dass Märkte fraktal sind, und passt den Rückblickzeitraum auf der Grundlage dieser fraktalen Geometrie dynamisch an.

Der Indikator hat die Möglichkeit, Benachrichtigungen an das Terminal und per E-Mail zu senden.





Empfehlungen für die Verwendung:

1. Eine triviale, aber wichtige Empfehlung ist es, den Trend einer höheren Zeitperiode zu berücksichtigen. Der Trend wird auf der Grundlage der Daten desselben Indikators ermittelt, der in einer höheren Periode des Charts geöffnet wurde. Eröffnen Sie Trades nur in der Richtung des Trends. Gegenläufige Trendsignale können nur dazu verwendet werden, eine Position zu schließen oder schützende Stop-Orders zu setzen.

2. Es wird empfohlen, eine Position erst nach der Bestätigung des vom Indikator gegebenen Signals zu eröffnen. Eine Bestätigung liegt vor, wenn der Preis das Maximum (für den Kauf) oder das Minimum (für den Verkauf) des Balkens, auf dem das Signal gegeben wurde, überschreitet. Es ist daher ratsam, Geschäfte zu eröffnen, indem man schwebende Orders einen Punkt über (unter Berücksichtigung des Spreads) oder einen Punkt unter dem Balken, bei dem das Signal gegeben wurde, setzt.

3. Unterstützungs-/Widerstandspunkte können sowohl für schützende Stop-Orders als auch für aufgeschobene entgegengesetzte Orders verwendet werden.

4. Die Kontrolle einer offenen Position kann anhand der Daten desselben Indikators erfolgen, der in einer niedrigeren Periode des Charts geöffnet wurde.

Anpassbare Parameter:

Periode - Periode der Daten, die für die Berechnung des Indikators verwendet werden;

Preis - Preis, der für die Berechnung des Indikators verwendet wird;

Main_multiplier - Anpassungsfaktor für die Hauptlinie des Indikators;

Signal_multiplier - Anpassungsfaktor für die Signallinie des Indikators.

Achtung! Es sollte berücksichtigt werden, dass sich jeder Markt ständig verändert und es keine Garantie dafür gibt, dass Methoden, die in der Vergangenheit effektiv waren, auch in der Zukunft effektiv sein werden. Um mögliche Verluste zu minimieren, sollten Sie die Parameter des Produkts regelmäßig optimieren, die Ergebnisse seiner Arbeit studieren und einen Teil des erzielten Gewinns abziehen. Es wird empfohlen, dass Sie vor der Verwendung des Produkts auf einem realen Konto seine Funktionsweise auf einem Demokonto auf demselben Markt und bei demselben Broker testen, bei dem Sie zu handeln beabsichtigen. Mit Respekt und besten Wünschen, Andriy Matviyevs'kyy

P.S.. Wenn Ihnen dieses Produkt gefallen hat, wäre ich für eine faire Bewertung dankbar - positive Nutzerbewertungen motivieren den Autor, und vernünftige Kritik ermöglicht es uns, Produkte zu verbessern. Ich schlage vor, meineSeite zu besuchen, wo Sie viele einzigartige Werke des Autors finden werden, die das Ergebnis von vielen Jahren des Studiums des Börsenhandels und des FOREX-Handels sind.







