FraMA Oscillator AM
- Индикаторы
- Andrii Matviievskyi
- Версия: 1.3
- Обновлено: 30 октября 2025
- Активации: 10
Технически индикатор представляет собой разницу двух фрактальных адаптивных скользящих средних.
Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FraMA) — это умная адаптивная скользящая средняя, разработанная Джоном Элерсом.
FraMA учитывает изменения цен и точно следует за уровнем цены, оставаясь прямой в моменты колебания цены.
FraMA использует тот факт, что рынки фрактальны и динамически корректирует ретроспективный период, основанный на этой фрактальной геометрии.
Индикатор имеет возможность отправки уведомлений на терминал и электронную почту.
Рекомендации по применению:
- 1. Банальная, но важная рекомендация - учитывать тренд более высокого временного периода. Определение тренда производится по данным этого же индикатора открытого на более высоком периоде графика. Открывать сделки только в направлении тренда. Сигналы против тренда могут использоваться только для закрытия позиции или установки защитных стоп приказов.
- 2. Рекомендуется открывать позицию только после подтверждения поданного индикатором сигнала. Подтверждением является преодоление ценой максимума (для покупки) или минимума (для продажи) бара на котором сигнал был подан. Таким образом, рационально открывать сделки путем установки отложенных приказов на один пункт выше (с учетом спреда) или на один пункт ниже бара на котором подан сигнал.
- 3. Точки поддержки/сопротивления могут использоваться как для установки защитных стоп приказов так и для отложенных противоположных приказов.
- 4. Контроль открытой позиции может осуществляться по данным этого же индикатора открытого на более низком периоде графика.
Настраиваемые параметры:
- Period - период данных применяемых для расчета индикатора;
- Price - цена применяемая для расчета индикатора;
- Main_multiplier - адаптивный фактор для основной линии индикатора;
- Signal_multiplier - адаптивный фактор для сигнальной линии индикатора.
Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут являться эффективными в будущем.
Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.
Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Andriy Matviyevs'kyy
P.S.
Если Вам понравился данный продукт буду благодарен за справедливую оценку - положительные отзывы пользователей мотивируют автора, а обоснованная критика позволяет делать продукты лучше.
