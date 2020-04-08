FraMA Oscillator AM

Технически индикатор представляет собой разницу двух фрактальных адаптивных скользящих средних.

Фрактальная адаптивная скользящая средняя (FraMA) — это умная адаптивная скользящая средняя, ​​разработанная Джоном Элерсом.

FraMA учитывает изменения цен и точно следует за уровнем цены, оставаясь прямой в моменты колебания цены.

FraMA использует тот факт, что рынки фрактальны и динамически корректирует ретроспективный период, основанный на этой фрактальной геометрии.

Индикатор имеет возможность отправки уведомлений на терминал и электронную почту.

Рекомендации по применению:

Настраиваемые параметры:

Внимание:

Следует учитывать, что любой рынок постоянно изменяется и нет никаких гарантий того, что методы, эффективные в прошлом, будут являться эффективными в будущем.

Для минимизации потенциальных убытков следует проводить регулярную оптимизацию параметров продукта, изучать результаты его работы и выводить часть полученной прибыли.

Рекомендуется перед использованием продукта на реальном счете протестировать его работу на демо счете на том же рынке и у того же брокера, где предполагается торговля.