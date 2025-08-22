Jexel





Special Launch Offer, Current price: 110. Price will increase to 148 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far.





이것은 단순한 전문가 상담이 아닙니다. 일관성, 정확성, 생존을 위해 구축된 시스템입니다—가장 예측 불가능한 시장에서도요.





시장 업데이트 따라가기: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews 사용자 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





이 시스템은 무엇이 독특한가요?

AI 기반 프랙탈 압축 스캐너 – 이 EA는 기계 학습 모델을 사용하여 가격 구조 전반에 걸쳐 프랙탈 압축 패턴을 감지합니다. 모델이 시간과 가격 프랙탈의 수렴을 확인하면, EA는 브레이크아웃 확장 이전에 정확한 진입을 시작합니다—실질적으로 시장의 "내쉬기"를 시간에 맞추는 것입니다.

시스템을 방탄으로 만들기 위해, 우리는 고급 옵션 메커니즘을 통합했습니다. 이는 가상 가격 터널을 생성합니다: 매수 주문이 현재 가격 위에 전략적으로 층을 쌓고, 매도 주문이 아래에 배치됩니다. 시장이 어떤 방향으로 브레이크하든지 시스템은 수익을 극대화하도록 설계되었습니다—정교한 평균화 및 종료 타이밍을 통해 거래를 수익으로 종료합니다.

이 방법은 기본 전략의 강력함 덕분에 거의 필요하지 않지만, 예측할 수 없는 시장에서도 안정성을 강화하는 안전망 역할을 합니다.





정밀성을 위해 만들어졌으며, 내구성을 위해 설계되었습니다:

변동성이 큰 조건에서 위험 제어를 위한 스마트 터널 기반 메커니즘

노출을 줄이고 불필요한 거래 스택을 피하기 위한 초정밀 진입

설정 후 실행 – EA를 XAUUSD 에 M15 로 부착하면 자동으로 다중 심볼 거래를 관리합니다

에 로 부착하면 자동으로 다중 심볼 거래를 관리합니다 모든 브로커와 호환 가능 – 스프레드 또는 실행 유형에 제한 없음

MT4 및 MT5에서 광범위하게 테스트되어 강력한 다년간 성능을 자랑합니다





시스템 노트:

설정은 빠르고 쉽습니다: 추천하는 차트와 시간 프레임에 EA를 적용하기만 하면 됩니다. 다른 쌍은 스스로 관리하며 모든 논리를 자율적으로 처리합니다.

원활한 성능을 보장하기 위해, 특히 24/5 거래를 하는 경우 VPS에서 EA를 운영하는 것이 강력히 권장됩니다. 이는 인터넷 중단이나 시스템 중단으로 인한 위험을 최소화합니다.





연결 유지: 지속적인 통찰력, 업데이트, 설정 파일 및 지원 자원에 대한 액세스를 위해 텔레그램 채널에 가입하세요. (링크는 저에게 문의하세요)

이 시스템이 당신에게 작동하게 하세요—추세, 재조정 또는 혼돈을 통해. 우리는 대부분이 할 수 없는 것을 생존하도록 만들었습니다.



