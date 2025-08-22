Jexel





Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для стабильности, точности и выживания — даже на самых непредсказуемых рынках.





Что делает его уникальным?

Сканер сжатия фракталов на основе ИИ — этот экспертный советник использует модель машинного обучения для обнаружения паттернов сжатия фракталов в структуре цен. Когда модель подтверждает схождение временных и ценовых фракталов, экспертный советник инициирует точные входы перед расширением пробоя — фактически таймируя "выдох" рынка.

Чтобы сделать систему надежной, мы интегрировали продвинутый дополнительный механизм. Это создает виртуальный ценовой туннель: ордера на покупку стратегически располагаются выше текущей цены, а ордеры на продажу размещаются ниже. Независимо от направления, в котором рынок пробивается, система разработана для получения прибыли — закрывая сделки с прибылью благодаря разумному усреднению и таймингу выхода.

Этот метод редко требуется благодаря силе основной стратегии — но он существует как подушка безопасности, укрепляющая стабильность даже на самых непредсказуемых рынках.





Создан для точности, спроектирован для долговечности:

Умные механики на основе туннеля для контроля рисков в волатильных условиях

Ультра-точные входы для снижения экспозиции и избежания ненужного накопления сделок

Исполнение "настрой и забудь" – просто прикрепите экспертный советник к XAUUSD на M15 , и он автоматически управляет многосимвольной торговлей

на , и он автоматически управляет многосимвольной торговлей Совместим со всеми брокерами – нет ограничений по спреду или типу исполнения

Широко тестировался как на MT4, так и на MT5 с надежным многолетним результатом





Заметки по системе:

Настройка быстрая и простая: просто примените экспертный советник к рекомендуемому графику и таймфрейму. Он самостоятельно управляет другими парами и обрабатывает всю логику автономно.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, настоятельно рекомендуется использовать экспертный советник на VPS, особенно если вы торгуете 24/5. Это минимизирует риск из-за перебоев в интернет-соединении или системных сбоев.





Оставайтесь на связи: Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для получения актуальных идей, обновлений и доступа к настройкам и ресурсам поддержки. (свяжитесь со мной для получения ссылки)

Позвольте этой системе работать на вас — через тренды, откаты или хаос. Мы создали ее, чтобы выжить в том, что большинство не может.



