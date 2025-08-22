Jexel





这不仅仅是另一个专家顾问。它是一个为一致性、准确性和生存而构建的系统—即使在最不可预测的市场中也是如此。









是什么让它与众不同？

基于AI的分形压缩扫描仪 – 这个EA采用机器学习模型来检测价格结构中的分形压缩模式。当模型确认时间和价格分形的收敛时，EA会在突破扩展之前触发精准的入场—基本上是时机把握市场的“呼气”。

为了使系统坚不可摧，我们集成了一种先进的可选 机制。这创造了一个虚拟价格隧道：买单在当前价格上方战略性地分层，而卖单则在下方设置。无论市场向哪个方向突破，该系统都旨在利用这一点—通过智能平均和退出时机以盈利关闭交易。

由于核心策略的强大，这种方法很少需要使用—但它作为安全网存在，在最不可预测的市场中增强稳定性。





为精准而生， 为耐久而设计：

基于智能隧道机制的风险控制，在波动条件下

超精准入场以减少暴露并避免不必要的交易堆积

设置即忘的执行 – 只需将EA附加到 XAUUSD 上的 M15 ，系统会自动管理多符号交易

上的 ，系统会自动管理多符号交易 与所有经纪商兼容 – 对点差或执行类型没有限制

在MT4和MT5上经过广泛测试，具有稳健的多年表现





系统说明：

设置快速且简单：只需将EA应用于推荐的图表和时间框架。它将自主管理其他货币对，并处理所有逻辑。

为确保无缝性能，强烈建议在VPS上运行EA，特别是如果您进行24/5的交易。这将最小化因网络中断或系统故障带来的风险。





保持连接： 加入我们的Telegram频道，获取持续的见解、更新以及设置文件和支持资源的访问权。(联系我获取链接)

让这个系统为您服务—通过趋势、回撤或混乱。我们构建它以生存于大多数人无法做到的事情。



