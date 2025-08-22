Jexel MT5

Jexel


Ce n’est pas qu’un autre conseiller expert. C’est un système conçu pour la cohérence, la précision, et la survie—même sur les marchés les plus imprévisibles.


Qu'est-ce qui le rend Unique ?

Scanner de Compression Fractale Basé sur l'IA – Ce EA utilise un modèle d'apprentissage automatique pour détecter les motifs de compression fractale à travers les structures de prix. Lorsque le modèle confirme une convergence des fractales de temps et de prix, le EA déclenche des entrées précises avant l'expansion des cassures—chronométrant essentiellement le "respire" du marché.

Pour rendre le système à l'épreuve des balles, nous avons intégré un mécanisme optionnel avancé. Cela crée un tunnel de prix virtuel : des ordres d'achat sont stratégiquement superposés au-dessus du prix actuel, et des ordres de vente sont placés en dessous. Peu importe la direction dans laquelle le marché casse, le système est conçu pour capitaliser—fermant les trades dans le profit grâce à un lissage intelligent et un chronométrage des sorties.

Cette méthode est rarement nécessaire grâce à la force de la stratégie de base—mais elle est là comme un filet de sécurité, renforçant la stabilité même sur les marchés les plus imprévisibles.


Conçu pour la Précision, Conçu pour la Durabilité :

  • Mécaniques basées sur un tunnel intelligent pour le contrôle des risques dans des conditions volatiles
  • Entrées ultra-précises pour réduire l'exposition et éviter l'accumulation de trades inutiles
  • Exécution "mettre et oublier" – il suffit d'attacher le EA à XAUUSD sur M15, et il gère le trading multi-symboles automatiquement
  • Compatible avec tous les courtiers – aucune restriction sur l'écart ou le type d'exécution
  • Testé de manière extensive sur MT4 et MT5 avec une performance robuste sur plusieurs années

Notes du Système :

La configuration est rapide et facile : il suffit d'appliquer le EA au graphique et à la plage de temps recommandés. Il gérera de manière autonome les autres paires et s'occupera de toute la logique.

Pour garantir des performances sans faille, il est fortement recommandé d'exécuter le EA sur un VPS, surtout si vous tradez 24/5. Cela minimise les risques de pannes internet ou d'interruptions du système.


Laissez ce système travailler pour vous—à travers la tendance, le retour, ou le chaos. Nous l'avons conçu pour survivre à ce que la plupart ne peuvent pas.


